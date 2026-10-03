Sergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdi

·51·Jamiyat
Sergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdi

Bugun, 2 oktyabr kuni Toshkent shahri Yangihayot tumanidagi yangi qurilayotgan masjid binosida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa masjidning gumbaz qismida yuz bergan. Bu haqda Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, soat 08:47 da Yangihayot tumani, Sergeli 4-dahasida joylashgan yangi qurilayotgan masjid binosining gumbaz qismi tutayotgani haqida Favqulodda vaziyatlar xizmatiga xabar kelib tushgan.

Shundan so‘ng qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan. Tezkor harakatlar natijasida vaziyat Toshkent shahar FVBB tomonidan to‘liq nazoratga olingan.

Ma’lum bo‘lishicha, yong‘in oqibatida masjid binosining gumbaz qismidagi penopoliuritan materiallari yonib, zararlangan. Qutqaruvchilar tomonidan ko‘rilgan choralar natijasida yong‘in soat 12:04 da to‘liq bartaraf etilgan.

Hozirda hodisa oqibatlari va yetkazilgan zarar bilan bog‘liq ma’lumotlar o‘rganilmoqda. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, yong‘in natijasida tan jarohati olganlar yo‘q.

ToshkentYangihayotmasjidFavqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 sentyabr kuni Toshkentning ikki tumanida gaz o‘chiriladi24 sentyabr kuni Toshkentning ikki tumanida gaz o‘chiriladi24 sentabr 07:00Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldi12 iyul 17:25Toshkentda metro yonida yong‘in yuz berdi (video)Toshkentda metro yonida yong‘in yuz berdi (video)22 iyul 18:4410 iyul kuni Toshkentda gaz o‘chadi: ro‘yxatda ikki mahalla bor10 iyul kuni Toshkentda gaz o‘chadi: ro‘yxatda ikki mahalla bor10 iyul 10:57“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi17 iyun 15:17Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)15 iyun 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi