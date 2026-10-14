Damas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldi

·66·Jamiyat
Damas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida 13 oktyabr kuni sodir bo‘lgan sel fojiasi oqibatida bir kishi halok bo‘ldi.
  • Kutilmagan shiddatli yomg‘ir natijasida hosil bo‘lgan sel oqimi Damas avtomobilini ichidagi yo‘lovchisi bilan birga suvga olib ketdi.
  • Qutqaruvchilar tomonidan olib borilgan qidiruv ishlari natijasida fuqaroning jasadi topildi.
  • Mutaxassislar tog‘li hududlarda yomg‘irli ob-havoda soy va sel o‘zanlari yaqinida to‘xtamaslikni tavsiya etmoqda.

Qashqadaryo viloyatining tog‘li hududlarida kuzatilgan kuchli yog‘ingarchilik ortidan yuzaga kelgan xavfli sel oqimi inson o‘limi bilan bog‘liq fojiaga sabab bo‘ldi. Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) ma’lumotiga ko‘ra, tabiiy ofat paytida Damas rusumli avtomobil ichidagi yo‘lovchisi bilan birga sel suvlarida oqib ketgan.

Qutqaruvchilar tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari davomida oqib ketgan fuqaroning jasadi topilgan.

Fojia qanday yuz berdi: Hodisa tafsilotlari

FVB axborotiga ko‘ra, noxush voqea 13 oktyabr kuni soat 17:30 atrofida Dehqonobod tumanining Qo‘ng‘irot mahallasi hududida sodir bo‘lgan:

  • Kutilmagan kuchli yomg‘ir: Tumanning tog‘li hududlarida yoqqan qisqa muddatli, ammo shiddatli yomg‘ir oqibatida Shakarbuloq qishlog‘idan oqib o‘tuvchi soyda birdaniga katta hajmdagi sel oqimi hosil bo‘lgan;

  • Yo‘ldan adashish va xavfli to‘xtash: Damas haydovchisi va uning hamrohi yo‘ldan adashib qolgani sababli, harakat yo‘nalishini aniqlab olish maqsadida sel suvlari kesib o‘tadigan xavfli soy hududida to‘xtagan;

  • Chuqurlikka sirpanish: Shu paytda avtomobil kutilmaganda sirpanib, sel o‘zanining chuqurroq qismiga tushib ketgan va harakatlana olmay qolgan.

Haydovchi ogohlantirgan, ammo ulgurolmagan

Guvohlar va qutqaruvchilarning qayd etishicha, vaziyat soniyalar ichida keskinlashgan:

  • Yordam chaqirish harakati: Haydovchi zudlik bilan transport vositasidan tushib, aloqaga chiqishga uringan hamda ichkarida qolgan hamrohiga sel xavfi kelayotgani haqida baqirib ogohlantirgan;

  • Dahshatli oqim: Ammo tog‘dan shiddat bilan yopirilib kelgan suv oqimi avtomobilni ichida bo‘lgan yo‘lovchisi bilan birga chuqurlik tomon oqizib ketgan;

  • Qidiruv natijasi: Hodisa joyiga zudlik bilan favqulodda xizmatlar va mas’ul tuzilmalar jalb etilgan. Amalga oshirilgan qidiruv ishlari davomida yo‘lovchining jasadi suv oqib ketgan hududdan topilgan.

Mutaxassislar va favqulodda vaziyatlar idoralari tog‘li va tog‘oldi hududlarda harakatlanayotgan haydovchilardan yomg‘irli ob-havo sharoitida soy, jarlik va sel o‘zanlari yaqinida aslo to‘xtamaslikni hamda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishni so‘ramoqda.

Qashqadaryo viloyatiFavqulodda vaziyatlar boshqarmasisel oqimiavtomobil avariyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdiSergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdi3 oktabr 13:31Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldi12 iyul 17:25“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi17 iyun 15:17Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)15 iyun 12:30Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariAndijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlari6 iyun 20:369 viloyatda sel-suv toshqini xavfi: aholiga muhim ogohlantirish9 viloyatda sel-suv toshqini xavfi: aholiga muhim ogohlantirish30 sentabr 08:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi