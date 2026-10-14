Damas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida 13 oktyabr kuni sodir bo‘lgan sel fojiasi oqibatida bir kishi halok bo‘ldi.
- Kutilmagan shiddatli yomg‘ir natijasida hosil bo‘lgan sel oqimi Damas avtomobilini ichidagi yo‘lovchisi bilan birga suvga olib ketdi.
- Qutqaruvchilar tomonidan olib borilgan qidiruv ishlari natijasida fuqaroning jasadi topildi.
- Mutaxassislar tog‘li hududlarda yomg‘irli ob-havoda soy va sel o‘zanlari yaqinida to‘xtamaslikni tavsiya etmoqda.
Qashqadaryo viloyatining tog‘li hududlarida kuzatilgan kuchli yog‘ingarchilik ortidan yuzaga kelgan xavfli sel oqimi inson o‘limi bilan bog‘liq fojiaga sabab bo‘ldi. Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) ma’lumotiga ko‘ra, tabiiy ofat paytida Damas rusumli avtomobil ichidagi yo‘lovchisi bilan birga sel suvlarida oqib ketgan.
Qutqaruvchilar tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari davomida oqib ketgan fuqaroning jasadi topilgan.
Fojia qanday yuz berdi: Hodisa tafsilotlari
FVB axborotiga ko‘ra, noxush voqea 13 oktyabr kuni soat 17:30 atrofida Dehqonobod tumanining Qo‘ng‘irot mahallasi hududida sodir bo‘lgan:
Kutilmagan kuchli yomg‘ir: Tumanning tog‘li hududlarida yoqqan qisqa muddatli, ammo shiddatli yomg‘ir oqibatida Shakarbuloq qishlog‘idan oqib o‘tuvchi soyda birdaniga katta hajmdagi sel oqimi hosil bo‘lgan;
Yo‘ldan adashish va xavfli to‘xtash: Damas haydovchisi va uning hamrohi yo‘ldan adashib qolgani sababli, harakat yo‘nalishini aniqlab olish maqsadida sel suvlari kesib o‘tadigan xavfli soy hududida to‘xtagan;
Chuqurlikka sirpanish: Shu paytda avtomobil kutilmaganda sirpanib, sel o‘zanining chuqurroq qismiga tushib ketgan va harakatlana olmay qolgan.
Haydovchi ogohlantirgan, ammo ulgurolmagan
Guvohlar va qutqaruvchilarning qayd etishicha, vaziyat soniyalar ichida keskinlashgan:
Yordam chaqirish harakati: Haydovchi zudlik bilan transport vositasidan tushib, aloqaga chiqishga uringan hamda ichkarida qolgan hamrohiga sel xavfi kelayotgani haqida baqirib ogohlantirgan;
Dahshatli oqim: Ammo tog‘dan shiddat bilan yopirilib kelgan suv oqimi avtomobilni ichida bo‘lgan yo‘lovchisi bilan birga chuqurlik tomon oqizib ketgan;
Qidiruv natijasi: Hodisa joyiga zudlik bilan favqulodda xizmatlar va mas’ul tuzilmalar jalb etilgan. Amalga oshirilgan qidiruv ishlari davomida yo‘lovchining jasadi suv oqib ketgan hududdan topilgan.
Mutaxassislar va favqulodda vaziyatlar idoralari tog‘li va tog‘oldi hududlarda harakatlanayotgan haydovchilardan yomg‘irli ob-havo sharoitida soy, jarlik va sel o‘zanlari yaqinida aslo to‘xtamaslikni hamda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishni so‘ramoqda.
Izohlar 0
…