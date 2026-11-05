Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydi
41 yoshli Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash niyati borligini ma’lum qildi. Uning rejasiga ko‘ra, futbolchi noyabr oyidagi xalqaro o‘yinlardan keyin terma jamoa safini tark etadi. Bu haqda Reyter agentligi xabar berdi.
«Portugaliya qalbimda abadiy qoladi», deb yozdi Ronaldu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
Ronaldu Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta uchrashuv o‘tkazib, 146 ta gol urgan. U har ikki ko‘rsatkich bo‘yicha ham xalqaro futbol rekordchilari qatorida yetakchilik qiladi.
Futbolchi milliy jamoa bilan 2016 yilda Yevropa chempionligini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, UYEFA Millatlar ligasida 2019 va 2025 yillarda g‘olib bo‘lgan.
Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini noyabr oyidagi xalqaro o‘yinlardan keyin yakunlashi kutilmoqda.
Izohlar 0
…