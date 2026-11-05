Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydi

·72·Sport
Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydi

41 yoshli Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash niyati borligini ma’lum qildi. Uning rejasiga ko‘ra, futbolchi noyabr oyidagi xalqaro o‘yinlardan keyin terma jamoa safini tark etadi. Bu haqda Reyter agentligi xabar berdi.

«Portugaliya qalbimda abadiy qoladi», deb yozdi Ronaldu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.

Ronaldu Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta uchrashuv o‘tkazib, 146 ta gol urgan. U har ikki ko‘rsatkich bo‘yicha ham xalqaro futbol rekordchilari qatorida yetakchilik qiladi.

Futbolchi milliy jamoa bilan 2016 yilda Yevropa chempionligini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, UYEFA Millatlar ligasida 2019 va 2025 yillarda g‘olib bo‘lgan.

Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini noyabr oyidagi xalqaro o‘yinlardan keyin yakunlashi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariRonalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariBugun 18:15Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBugun 16:23Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?27 oktabr 10:20Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydiPFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi11 oktabr 09:02Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdiEndi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdi10 oktabr 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi