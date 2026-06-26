1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi

·16·Jamiyat
1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi

2026 yil 1 sentyabrdan O‘zbekistonda avtomobillarga gaz quyish bo‘yicha yangi va qat’iy tartiblar amal qila boshlaydi. Endilikda transport vositasi belgilangan xavfsizlik talablariga to‘liq javob bergan taqdirdagina unga gaz quyishga ruxsat etiladi.

Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalaridagi nazorat jarayonlari «U-Gas» va «Eco-Himoya» axborot tizimlari orqali avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Tizim avtomobil va unga o‘rnatilgan gaz-ballon uskunasi haqidagi ma’lumotlarni tekshiradi.

Quyidagi holatlarda avtomobilga gaz quyish taqiqlanadi:

— gaz-ballon uskunasini o‘rnatish uchun ruxsat beruvchi hujjatlar mavjud bo‘lmasa;

— transport vositasining majburiy texnik ko‘rik muddati o‘tgan bo‘lsa;

— foydalanish muddati tugagan gaz balloni ishlatilayotgan bo‘lsa;

— gaz uskunasi majburiy sinovlardan o‘tgani haqida ma’lumot topilmasa.

Ya’ni haydovchida hujjatlar to‘liq bo‘lmasa yoki avtomobil xavfsizlik tekshiruvlaridan o‘z vaqtida o‘tmagan bo‘lsa, shoxobchada unga gaz quyilmaydi.

Shuningdek, mas’ul idoralar xavfli hududlarda joylashgan yoqilg‘i quyish shoxobchalari va avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor shoxobchalarining alohida reyestrini shakllantiradi.

Xavfsizlik talablarini buzib ishlayotgan yoki aholi uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan obyektlar xavfsiz hududlarga ko‘chiriladi. Buning imkoni bo‘lmasa, ularning faoliyati to‘xtatilib, shoxobchalar yopilishi mumkin.

Yangi tartib gaz ballonlarining portlashi bilan bog‘liq hodisalarning oldini olish, texnik nosoz avtomobillarni aniqlash va haydovchilar hamda yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

O'zbekistonU-GasEco-Himoya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Bugun, 12:34Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Bugun, 12:25Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Bugun, 11:50Treydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiTreydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiBugun, 11:12Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiToshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiBugun, 09:56Samarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiSamarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiKecha, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi