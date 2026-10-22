O‘zbekistonda ayrim sun’iy intellekt loyihalariga 6 oygacha bepul resurs ajratiladi

·38·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ayrim sun’iy intellekt loyihalariga 6 oygacha bepul resurs ajratiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalar uchun davlatning sun’iy intellekt infratuzilmasidan olti oygacha bepul yoki imtiyozli foydalanish imkoniyati yaratildi.
  • Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 20 oktyabrdagi 581-son qaroriga ko‘ra, mazkur resurslar oliy ta’lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar, startaplar hamda hokim maslahatchilarining loyihalari uchun mo‘ljallangan.

O‘zbekistonda ijtimoiy ahamiyatga ega ayrim loyihalar uchun davlatning sun’iy intellekt infratuzilmasidan olti oygacha bepul yoki imtiyozli foydalanish imkoniyati yaratildi. Bu Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 20 oktyabrdagi 581-son qarorida belgilangan.

Imkoniyat oliy ta’lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar, startaplar hamda hokimlarning raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirishga mas’ul maslahatchilari loyihalari uchun mo‘ljallangan. Resurslar Raqamli texnologiyalar vazirligining sun’iy intellekt infratuzilmasi orqali taqdim etiladi.

Har oy 10 milliontagacha bepul token

Katta til modellari texnologiyasidan foydalanadigan loyihalar olti oygacha har bir kalendar oyida 10 milliontagacha tokenni bepul qayta ishlashi mumkin. Token — sun’iy intellekt matnni qayta ishlashda foydalanadigan birlik bo‘lib, uning hajmi matn va tilga qarab farq qiladi.

Belgilangan limitdan ko‘proq resurs kerak bo‘lsa, qo‘shimcha 50 milliontagacha token uchun tariflar asosida 50 foizlik chegirma qo‘llanadi. Bir oyda foydalanilmagan bepul tokenlar keyingi oyga o‘tkazilmaydi.

Katta til modellaridan tashqari boshqa sun’iy intellekt modellarini o‘qitish, sinash, tekshirish, baholash va ishlatish uchun ham resurs ajratiladi. Bunda foydalanuvchining arizasiga asosan olti oygacha jami 120 gigabaytdan oshmaydigan videoxotiradan foydalanish mumkin.

Loyihalar qanday tanlanadi?

Bepul yoki imtiyozli resurslardan foydalanish huquqi tanlov orqali beriladi. Tanlovlar yiliga ikki marta — iyul va noyabr oylarida o‘tkaziladi. Loyihalar 100 ballik tizim asosida baholanadi.

Tanlov natijalaridan norozi bo‘lgan ishtirokchilar natijalar e’lon qilinganidan keyin uch ish kuni ichida elektron shaklda apellyatsiya yuborishi mumkin. Shikoyatlar besh ish kuni ichida ko‘rib chiqiladi.

Nizomga ko‘ra, bir foydalanuvchi bir vaqtning o‘zida faqat bitta loyiha doirasida ushbu imkoniyatdan foydalanishi mumkin.

Shuningdek, ajratilgan resurslar yordamida olingan ma’lumotlarni belgilangan maqsaddan tashqari qayta ishlash, uchinchi shaxslarga berish, nusxalash, tarqatish yoki tijorat maqsadlarida ishlatish taqiqlanadi. Qonunchilik hujjatlari yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan holatlar bundan mustasno.

Sun’iy intellektRaqamli texnologiyalar vazirligiKatta til modellariVazirlar Mahkamasi qarori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik talabalar uchun 60 dollarlik Gemini AI Plus bepul bo‘ldiO‘zbekistonlik talabalar uchun 60 dollarlik Gemini AI Plus bepul bo‘ldi12 oktabr 17:0910-sinf o‘quvchilari ham texnikumda o‘qishi mumkin10-sinf o‘quvchilari ham texnikumda o‘qishi mumkin21 avgust 20:09Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldi11 avgust 17:56Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradi8 iyul 13:29Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradi7 iyul 12:241 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?