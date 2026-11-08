Toshkent — Seul reysida ayolning hayotini saqlab qolgan o‘zbekistonlik shifokor mukofotlandi

·41·Jamiyat
Toshkent — Seul reysida ayolning hayotini saqlab qolgan o‘zbekistonlik shifokor mukofotlandi

O‘zbekistonlik shifokor Hasan Komilov Toshkentdan Seulga uchayotgan samolyot bortida ahvoli keskin og‘irlashgan ayol yo‘lovchiga shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatib, uning hayotini saqlab qolgani haqida xabar berilgan edi. 7 noyabr kuni shifokor «Xalq salomatligi posboni» ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu haqda Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, mukofot Tibbiyot va farmatsevtika xodimlari kuni munosabati bilan poytaxtda o‘tkazilgan tantanali tadbirda topshirilgan. Unda sog‘liqni saqlash sohasi rivojiga munosib hissa qo‘shgan bir guruh xodimlar davlat mukofotlari va ko‘krak nishonlari bilan taqdirlangan.

Hasan Komilov Samarqand shahridagi xususiy klinika rahbari, Toshkent davlat tibbiyot universiteti izlanuvchisi hamda tajribali otorinolaringolog hisoblanadi.

Hodisa joriy yilning 11 oktyabr kuni Toshkent — Seul yo‘nalishidagi HY511 reysida sodir bo‘lgan. Parvoz vaqtida ayol yo‘lovchining ahvoli to‘satdan og‘irlashib, u shok holatiga tushgan. Tanasi ko‘karib, sovib ketgan yo‘lovchiga samolyot bortida bo‘lgan Hasan Komilov ekipaj a’zolari bilan birgalikda shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatgan.

Shifokor va ekipajning tezkor harakatlari natijasida ayolning ahvoli barqarorlashgan va u o‘ziga kela boshlagan. Hodisa haqida avvalroq «Uzbekistan Airways» ham rasmiy xabar berib, shifokorga minnatdorlik bildirgan.

Hasan KomilovSog‘liqni saqlash vazirligiUzbekistan AirwaysXalq salomatligi posboni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...28 oktabr 17:47Istanbul–Farg‘ona reysida 99 ta bagaj Istanbulda qolib ketdiIstanbul–Farg‘ona reysida 99 ta bagaj Istanbulda qolib ketdi6 oktabr 17:05Toshkent–Dubay reysida oltin quymalar olib chiqilmoqchi bo‘ldiToshkent–Dubay reysida oltin quymalar olib chiqilmoqchi bo‘ldi21 may 18:04Hisoblagich buzilsa: Gaz, suv va svet uskunalarini almashtirish xarajati kimning bo‘ynida?Hisoblagich buzilsa: Gaz, suv va svet uskunalarini almashtirish xarajati kimning bo‘ynida?Bugun 11:19Qashqadaryoda 3 oylik chaqaloq shifoxonada vafot etdi: holat yuzasidan tekshiruv boshlandiQashqadaryoda 3 oylik chaqaloq shifoxonada vafot etdi: holat yuzasidan tekshiruv boshlandiBugun 09:21O‘zbekistonda yana 6 kilogrammli chaqaloq tug‘ildimi? (video)O‘zbekistonda yana 6 kilogrammli chaqaloq tug‘ildimi? (video)Bugun 09:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi