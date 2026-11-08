O‘zbekistonda hafta boshida ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va sovuq kutilmoqda
O‘zbekistonda yangi hafta sovuq va nam havo massalarining kirib kelishi bilan boshlanadi. 9 noyabr, dushanba kuni respublika hududining bir qator joylarida yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda esa kuchli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Baland tog‘li hududlarda yomg‘ir qorga aylanishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» ma’lum qildi.
Sinoptiklar prognozlariga ko‘ra, hafta boshida mamlakat hududiga sovuq va nam havo oqimlari kirib kelishi natijasida ob-havo sharoiti o‘zgaradi. Ayrim hududlarda shamol tezligi ham sezilarli darajada kuchayishi, ba’zi joylarda esa chang-to‘zon kuzatilishi mumkin.
Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Kunning ikkinchi yarmida vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda shamol tezligi 10–12 metrgacha kuchayishi va chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15–17 daraja, kunduzi esa 18–20 daraja iliq bo‘ladi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda esa kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin. G‘arbdan esadigan shamol tezligi sekundiga 7–12 metrni tashkil etadi. Havo harorati kechasi 2–7 daraja, kunduzi 8–13 daraja iliq bo‘ladi. Ustyurtda esa kechasi va kunduzi harorat 0–5 daraja iliq atrofida bo‘lishi kutilmoqda.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ayrim joylarda yomg‘ir yog‘adi. Ba’zi hududlarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi va momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli bor. G‘arbdan esadigan shamol tezligi sekundiga 7–12 metrni tashkil etadi, ayrim joylarda esa 13–18 metrgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12–17 daraja, kunduzi 17–22 daraja iliq bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida ham yomg‘irli ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi va momaqaldiroq turishi mumkin. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ba’zi hududlarda uning tezligi 13–18 metrgacha yetishi, ayrim joylarda chang-to‘zon ko‘tarilishi mumkin. Harorat kechasi 12–17 daraja, kunduzi 15–20 daraja iliq bo‘ladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda kuchli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda shamol 13–18 metrgacha kuchayishi va chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12–17 daraja, kunduzi 18–23 daraja iliq bo‘ladi.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida esa yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, sharqiy shamol sekundiga 5–10 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 8–13 daraja, kunduzi 17–22 daraja iliqni tashkil etadi.
Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin. Baland tog‘li hududlarda yomg‘ir qorga aylanishi ehtimoli bor. Shuningdek, ayrim joylarga tuman tushishi, sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 9–14 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.
Shu tariqa, haftaning birinchi kuni respublika hududlarida ob-havo bir xil bo‘lmaydi: ayrim viloyatlarda yomg‘ir va kuchli shamol kuzatilsa, vodiy hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Tog‘li joylarda esa qor yog‘ishi va sel-suv toshqinlari ehtimoli mavjud.
Izohlar 0
…