O‘zbekistonda hafta boshida ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va sovuq kutilmoqda

·43·O‘zbekiston
O‘zbekistonda hafta boshida ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va sovuq kutilmoqda

O‘zbekistonda yangi hafta sovuq va nam havo massalarining kirib kelishi bilan boshlanadi. 9 noyabr, dushanba kuni respublika hududining bir qator joylarida yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda esa kuchli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Baland tog‘li hududlarda yomg‘ir qorga aylanishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» ma’lum qildi.

Sinoptiklar prognozlariga ko‘ra, hafta boshida mamlakat hududiga sovuq va nam havo oqimlari kirib kelishi natijasida ob-havo sharoiti o‘zgaradi. Ayrim hududlarda shamol tezligi ham sezilarli darajada kuchayishi, ba’zi joylarda esa chang-to‘zon kuzatilishi mumkin.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Kunning ikkinchi yarmida vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda shamol tezligi 10–12 metrgacha kuchayishi va chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15–17 daraja, kunduzi esa 18–20 daraja iliq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda esa kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin. G‘arbdan esadigan shamol tezligi sekundiga 7–12 metrni tashkil etadi. Havo harorati kechasi 2–7 daraja, kunduzi 8–13 daraja iliq bo‘ladi. Ustyurtda esa kechasi va kunduzi harorat 0–5 daraja iliq atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ayrim joylarda yomg‘ir yog‘adi. Ba’zi hududlarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi va momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli bor. G‘arbdan esadigan shamol tezligi sekundiga 7–12 metrni tashkil etadi, ayrim joylarda esa 13–18 metrgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12–17 daraja, kunduzi 17–22 daraja iliq bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida ham yomg‘irli ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi va momaqaldiroq turishi mumkin. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ba’zi hududlarda uning tezligi 13–18 metrgacha yetishi, ayrim joylarda chang-to‘zon ko‘tarilishi mumkin. Harorat kechasi 12–17 daraja, kunduzi 15–20 daraja iliq bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda kuchli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda shamol 13–18 metrgacha kuchayishi va chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12–17 daraja, kunduzi 18–23 daraja iliq bo‘ladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida esa yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, sharqiy shamol sekundiga 5–10 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 8–13 daraja, kunduzi 17–22 daraja iliqni tashkil etadi.

Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin. Baland tog‘li hududlarda yomg‘ir qorga aylanishi ehtimoli bor. Shuningdek, ayrim joylarga tuman tushishi, sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. Sharqiy shamol yo‘nalishini o‘zgartirib, g‘arbdan sekundiga 9–14 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.

Shu tariqa, haftaning birinchi kuni respublika hududlarida ob-havo bir xil bo‘lmaydi: ayrim viloyatlarda yomg‘ir va kuchli shamol kuzatilsa, vodiy hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Tog‘li joylarda esa qor yog‘ishi va sel-suv toshqinlari ehtimoli mavjud.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Harorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqda2 oktabr 15:55O‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadiO‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadi25 sentabr 22:03O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!28 sentabr 14:19“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi4 oktabr 16:2624 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin24 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin23 sentabr 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi