Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)

·35·Jamiyat
Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)

Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida xotiniga zo‘ravonlik qilgan erkak ikki yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, jabrlanuvchi ayol erkak bilan shartnoma asosida yashab kelgan. Oilaviy kelishmovchilik sabab ular Nishon tumanidagi savdo do‘konlaridan birida janjallashib qolgan.

Janjal vaqtida erkak turmush o‘rtog‘ining boshi, yuzi va tanasining turli qismlariga qo‘llari bilan urgan hamda oyoqlari bilan tepgan.

Sudda erkak to‘rt marta uylangani va jami olti nafar farzandi borligini ma’lum qilgan. Jabrlanuvchi esa uning to‘rtinchi turmush o‘rtog‘i bo‘lgan.

Erkak oilaviy janjallardan biri vaqtida xotiniga bir-ikki marta shapaloq urganini tan olgan va qilmishidan pushaymonligini bildirgan.

Sud erkakni do‘konda sodir etilgan zo‘ravonlik bo‘yicha aybdor deb topib, unga ikki yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan.

Qashqadaryo viloyatiNishon tumaniqo‘rg‘onlikqo‘rg‘onlik ayblari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldiNamanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldi21 sentabr 19:37Navoiydagi xususiy bog‘chada bolalarni kaltaklagan tarbiyachi qo‘lga olindiNavoiydagi xususiy bog‘chada bolalarni kaltaklagan tarbiyachi qo‘lga olindi10 aprel 18:57G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiG‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdi25 avgust 21:47Fargʻonada alimentdan qochib ayoli va qizini oʻldirgan erkak 19 yilga qamaldiFargʻonada alimentdan qochib ayoli va qizini oʻldirgan erkak 19 yilga qamaldi4 may 13:48Shofirkonda xotiniga tarsaki urgan erkak 5 sutkaga qamaldiShofirkonda xotiniga tarsaki urgan erkak 5 sutkaga qamaldi20 may 10:21Samarqandda ayolini oʻzini oʻldirish darajasiga yetkazgan erkak 9,5 yilga qamaldiSamarqandda ayolini oʻzini oʻldirish darajasiga yetkazgan erkak 9,5 yilga qamaldi2 may 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq