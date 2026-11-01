Qashqadaryolik 11-sinf o‘quvchisi 5 ta sertifikat bilan talaba bo‘ldi
Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumanidagi 103-maktabning 11-sinf o‘quvchisi Gulsanam Fayzullayeva beshta fan bo‘yicha milliy sertifikatni qo‘lga kiritdi. Ushbu natijalar orqali yosh qiz oliy ta’lim muassasasiga imtiyozli kirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
“Ta’lim xabarlari” nashri ma’lum qilishicha, Gulsanam milliy sertifikat imtihonlarida yuqori natijalar ko‘rsatib, quyidagi ballarni qayd etgan:
Biologiya — A+;
Kimyo — A;
O‘zbek tili va adabiyoti — B;
Tarix — B;
Matematika — C+.
E’tiborlisi, Gulsanam bu natijalarga bir necha oylik mehnat bilan erishmagan. U milliy sertifikat olishga hali 8-sinfdayoq qaror qilgan va shundan boshlab maqsadi sari jiddiy tayyorgarlik ko‘ra boshlagan.
Har bir fan bo‘yicha o‘rtacha 5–6 oydan shug‘ullangan o‘quvchi darsliklar, elektron qo‘llanmalar va ustozlarining qo‘shimcha mashg‘ulotlaridan foydalangan. U tayyorgarlik davomida maktab darslarini ham qoldirmaslikka harakat qilgan.
Gulsanamning aytishicha, tayyorgarlik jarayonida har doim ham kutilgan natijaga erishish oson bo‘lmagan. Shunga qaramay, u qiyinchiliklarga qaramasdan maqsadidan qaytmagan.
Hozirda yosh iqtidor egasi Toshkent tibbiyot akademiyasida tahsil olishni rejalashtirmoqda. Uning beshta fan bo‘yicha qo‘lga kiritgan sertifikatlari esa bu maqsadga erishishda muhim imkoniyat bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…