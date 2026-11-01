Qashqadaryolik 11-sinf o‘quvchisi 5 ta sertifikat bilan talaba bo‘ldi

·46·Jamiyat
Qashqadaryolik 11-sinf o‘quvchisi 5 ta sertifikat bilan talaba bo‘ldi

Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumanidagi 103-maktabning 11-sinf o‘quvchisi Gulsanam Fayzullayeva beshta fan bo‘yicha milliy sertifikatni qo‘lga kiritdi. Ushbu natijalar orqali yosh qiz oliy ta’lim muassasasiga imtiyozli kirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

“Ta’lim xabarlari” nashri ma’lum qilishicha, Gulsanam milliy sertifikat imtihonlarida yuqori natijalar ko‘rsatib, quyidagi ballarni qayd etgan:

  • Biologiya — A+;

  • Kimyo — A;

  • O‘zbek tili va adabiyoti — B;

  • Tarix — B;

  • Matematika — C+.

E’tiborlisi, Gulsanam bu natijalarga bir necha oylik mehnat bilan erishmagan. U milliy sertifikat olishga hali 8-sinfdayoq qaror qilgan va shundan boshlab maqsadi sari jiddiy tayyorgarlik ko‘ra boshlagan.

Har bir fan bo‘yicha o‘rtacha 5–6 oydan shug‘ullangan o‘quvchi darsliklar, elektron qo‘llanmalar va ustozlarining qo‘shimcha mashg‘ulotlaridan foydalangan. U tayyorgarlik davomida maktab darslarini ham qoldirmaslikka harakat qilgan.

Gulsanamning aytishicha, tayyorgarlik jarayonida har doim ham kutilgan natijaga erishish oson bo‘lmagan. Shunga qaramay, u qiyinchiliklarga qaramasdan maqsadidan qaytmagan.

Hozirda yosh iqtidor egasi Toshkent tibbiyot akademiyasida tahsil olishni rejalashtirmoqda. Uning beshta fan bo‘yicha qo‘lga kiritgan sertifikatlari esa bu maqsadga erishishda muhim imkoniyat bo‘lib xizmat qiladi.

Gulsanam FayzullayevaMilliy sertifikatYakkabog‘ tumaniToshkent tibbiyot akademiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindiMilliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindi28 oktabr 12:42Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda4 avgust 17:11Osmondagi tillarang to‘lqin: Bo‘kadagi issiqxona tepasida nima sodir bo‘ldi? (video)Osmondagi tillarang to‘lqin: Bo‘kadagi issiqxona tepasida nima sodir bo‘ldi? (video)Bugun 17:05Ko‘pchilik duoda yo‘l qo‘yadigan xato: Musibat chaqirmaslik uchun duoda nima deyish kerak?Ko‘pchilik duoda yo‘l qo‘yadigan xato: Musibat chaqirmaslik uchun duoda nima deyish kerak?Bugun 15:01Tug‘ilishdan to so‘nggi manzilgacha: Hayotning asl mohiyati nimada ekanini anglatuvchi haqiqatTug‘ilishdan to so‘nggi manzilgacha: Hayotning asl mohiyati nimada ekanini anglatuvchi haqiqatBugun 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi