Toshkent maktablarida o‘quvchilar uchun velosipedlar paydo bo‘ladi
2027 yil bahoridan Toshkentdagi ayrim maktab o‘quvchilari velosipedlardan foydalanish imkoniga ega bo‘ladi. Ta’lim muassasalarida velosport trenerlari bilan hamkorlik ham yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan.
Tashabbusdan ko‘zlangan asosiy maqsad — bolalar orasida velosportga qiziqishni oshirish, ularning jismoniy faolligini kuchaytirish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish.
Qarorga muvofiq, velosipedlar mahalliy budjet mablag‘lari hisobidan xarid qilinadi. Loyiha 2027 yil mart oyidan boshlab «Toshkent tajribasi» doirasida sinov tariqasida amalga oshiriladi. Velosipedlar buning uchun zarur infratuzilmaga ega maktablarga bosqichma-bosqich yetkazib beriladi.
Bundan tashqari, o‘quvchilar o‘rtasida velosport musobaqalari o‘tkazilib, sport turiga oid maxsus o‘quv videolari ham tayyorlanadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…