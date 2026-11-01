27 million o‘zbekistonlikning ma’lumotlari xavfdami? Shov-shuvli ultimatum e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «BUTTERFLY» deb nomlangan xakerlar guruhi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Personallashtirish agentligining ma’lumotlar bazasiga buzib kirib, 27 174 051 nafar fuqaroning shaxsiy ma’lumotlarini qo‘lga kiritganini da’vo qilmoqda.
- Xakerlar ushbu bazada fuqarolarning F.I.Sh.
O‘zbekiston axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik hamjamiyatida misli ko‘rilmagan xavotirli xabar tarqaldi. Darknetdagi maxsus «.onion» domenidagi sahifada o‘zini «BUTTERFLY» deb atagan xakerlar guruhi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Personallashtirish agentligining yopiq ma’lumotlar bazasiga buzib kirganini ma’lum qildi.
Xakerlar o‘z da’volarida 27 milliondan ziyod fuqaroning to‘liq shaxsiy ma’lumotlarini qo‘lga kiritganini ta’kidlab, sahifada ortga hisoblagich taymerini ishga tushirgan.
Xakerlar qanday ma’lumotlar qo‘lga kiritilganini da’vo qilmoqda?
E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, baza hajmi 27 174 051 nafar fuqaroning yozuvlarini o‘z ichiga oladi. Guruh bir yildan ortiq davom etgan urinishlar natijasida ushbu massivni qo‘lga kiritganini bildirgan:
F.I.Sh. va tug‘ilgan sana: Fuqarolarning to‘liq ism-shariflari hamda tug‘ilgan kun, oy va yillari;
JSHSHIR (PINFL) va pasport ma’lumotlari: Shaxsiy identifikatsiya raqamlari hamda pasport seriya va raqamlari;
Yashash manzili va telefon raqamlari: Doimiy ro‘yxatdan o‘tgan manzillar va aloqa raqamlari;
Biometrik suratlar: Fuqarolarning bazadagi shaxsiy fotosuratlari.
«Isbot» sifatida vazir Sherzod Shermatovning ma’lumotlari ko‘rsatildi
Xakerlik guruhi o‘z da’volarini «isbotlash» uchun ko‘p hajmdagi ma’lumotlarni sizdirmasligini, bitta namuna kifoya qilishini bildirgan.
Sahifaga ochiq namuna sifatida O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Xotamovich Shermatovning ism-sharifi, tug‘ilgan sanasi (07.04.1977), JSHSHIR raqami hamda telefon raqami joylashtirilgan.
48 soatlik ultimatum va ochiq savdo xavfi
«BUTTERFLY» guruhi o‘z xabarida tomonlarga qat’iy talab va muhlat qo‘ygan:
48 soatlik vaqt: Xakerlar arxiv tarqatilishining oldini olish uchun 48 soatlik muhlat belgilagan va sahifada vaqt hisoblagichi yurib turibdi;
Ochiq kimoshdi savdosi: Agar belgilangan muddat ichida ularning shartlari bajarilmasa, 27 milliondan ortiq fuqaroning shaxsiy bazasi darknetda eng ko‘p pul taklif qilgan xaridorga yoki ochiq savdoga chiqarilishi aytilgan.
Hozircha ushbu ma’lumotlarning qanchalik haqiqatga yaqinligi, baza haqiqatan ham Personallashtirish agentligidan sizib chiqqanmi yoki boshqa manbaga tegishlimi — bu bo‘yicha tegishli davlat idoralari va «Kiberxavfsizlik markazi» tomonidan rasmiy bayonot berilganicha yo‘q.
Izohlar 0
…