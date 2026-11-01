27 million o‘zbekistonlikning ma’lumotlari xavfdami? Shov-shuvli ultimatum e’lon qilindi

·76·Texno
27 million o‘zbekistonlikning ma’lumotlari xavfdami? Shov-shuvli ultimatum e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «BUTTERFLY» deb nomlangan xakerlar guruhi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Personallashtirish agentligining ma’lumotlar bazasiga buzib kirib, 27 174 051 nafar fuqaroning shaxsiy ma’lumotlarini qo‘lga kiritganini da’vo qilmoqda.
  • Xakerlar ushbu bazada fuqarolarning F.I.Sh.

O‘zbekiston axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik hamjamiyatida misli ko‘rilmagan xavotirli xabar tarqaldi. Darknetdagi maxsus «.onion» domenidagi sahifada o‘zini «BUTTERFLY» deb atagan xakerlar guruhi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Personallashtirish agentligining yopiq ma’lumotlar bazasiga buzib kirganini ma’lum qildi.

Xakerlar o‘z da’volarida 27 milliondan ziyod fuqaroning to‘liq shaxsiy ma’lumotlarini qo‘lga kiritganini ta’kidlab, sahifada ortga hisoblagich taymerini ishga tushirgan.

Xakerlar qanday ma’lumotlar qo‘lga kiritilganini da’vo qilmoqda?

E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, baza hajmi 27 174 051 nafar fuqaroning yozuvlarini o‘z ichiga oladi. Guruh bir yildan ortiq davom etgan urinishlar natijasida ushbu massivni qo‘lga kiritganini bildirgan:

  • F.I.Sh. va tug‘ilgan sana: Fuqarolarning to‘liq ism-shariflari hamda tug‘ilgan kun, oy va yillari;

  • JSHSHIR (PINFL) va pasport ma’lumotlari: Shaxsiy identifikatsiya raqamlari hamda pasport seriya va raqamlari;

  • Yashash manzili va telefon raqamlari: Doimiy ro‘yxatdan o‘tgan manzillar va aloqa raqamlari;

  • Biometrik suratlar: Fuqarolarning bazadagi shaxsiy fotosuratlari.

«Isbot» sifatida vazir Sherzod Shermatovning ma’lumotlari ko‘rsatildi

Xakerlik guruhi o‘z da’volarini «isbotlash» uchun ko‘p hajmdagi ma’lumotlarni sizdirmasligini, bitta namuna kifoya qilishini bildirgan.

Sahifaga ochiq namuna sifatida O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Xotamovich Shermatovning ism-sharifi, tug‘ilgan sanasi (07.04.1977), JSHSHIR raqami hamda telefon raqami joylashtirilgan.

48 soatlik ultimatum va ochiq savdo xavfi

«BUTTERFLY» guruhi o‘z xabarida tomonlarga qat’iy talab va muhlat qo‘ygan:

  • 48 soatlik vaqt: Xakerlar arxiv tarqatilishining oldini olish uchun 48 soatlik muhlat belgilagan va sahifada vaqt hisoblagichi yurib turibdi;

  • Ochiq kimoshdi savdosi: Agar belgilangan muddat ichida ularning shartlari bajarilmasa, 27 milliondan ortiq fuqaroning shaxsiy bazasi darknetda eng ko‘p pul taklif qilgan xaridorga yoki ochiq savdoga chiqarilishi aytilgan.

Hozircha ushbu ma’lumotlarning qanchalik haqiqatga yaqinligi, baza haqiqatan ham Personallashtirish agentligidan sizib chiqqanmi yoki boshqa manbaga tegishlimi — bu bo‘yicha tegishli davlat idoralari va «Kiberxavfsizlik markazi» tomonidan rasmiy bayonot berilganicha yo‘q.

Personallashtirish agentligiBUTTERFLYKiberxavfsizlik markaziSherzod Shermatov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram foydalanuvchilari duch kelayotgan yangi firibgarlik: soxta "ovoz berish" sxemasiTelegram foydalanuvchilari duch kelayotgan yangi firibgarlik: soxta "ovoz berish" sxemasi30 oktabr 22:07Toshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbonToshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbon29 sentabr 16:14Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiLucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdami14 iyul 23:54AQSH harbiylari uchun “uchar gilam” taqdim etildiAQSH harbiylari uchun “uchar gilam” taqdim etildiKecha 16:33Mask ko‘zi ojiz insonlarga ko‘rish imkonini beruvchi qurilmani taqdim etdiMask ko‘zi ojiz insonlarga ko‘rish imkonini beruvchi qurilmani taqdim etdiKecha 15:42Xavfli yangi tahdid: Kiberjinoyatchilarning yangi va ayyor sxemasi fosh bo‘ldiXavfli yangi tahdid: Kiberjinoyatchilarning yangi va ayyor sxemasi fosh bo‘ldiKecha 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari