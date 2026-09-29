Toshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbon
Toshkent shahrida kompyuter texnologiyalari bo‘yicha konsalting xizmatlari niqobi ostida noqonuniy qimor o‘yinlarini tashkillashtirgan yirik transmilliy jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Ichki ishlar vazirligining Kiberxavfsizlik markazi (departamenti) xodimlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus tezkor tadbir davomida Yashnobod tumanining «Cho‘lpon» mahallasida joylashgan zamonaviy biznes-markazlardan birida yashirin faoliyat yuritgan onlayn-kazino koll-markazi fosh etildi. Huquq-tartibot organlarining ma’lumotlariga ko‘ra, jinoiy guruh turli onlayn qimor platformalariga O‘zbekiston va Yaqin Sharqning qator davlatlaridan jami 60 mingga yaqin fuqarolarni jalb qilishga erishgan.
Mazkur noqonuniy tuzilmada operatorlar, supervayzerlar, kassirlar va tahlilchilardan iborat yuzlab xodimlar aniq iyerarxiya asosida ishlab kelgan. Tezkor tadbir davomida maxsus shifrlangan aloqa kanallari, serverlar va son-sanoqsiz texnik vositalar musodara qilindi. Dastlabki surishtiruvlarga ko‘ra, atigi so‘nggi olti oy ichida ushbu noqonuniy tarmoq orqali qariyb 4 million AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ aylantirilgan.
«IT niqobi, 60 ming foydalanuvchi va 4 million dollar»: Tezkor amaliyotning 5 ta asosiy nuqtasi
Yashnobodda fosh etilgan noqonuniy onlayn-kazino tarmog‘i bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
IT konsalting niqobidagi onlayn-kazino: Guruh rasman kompyuter texnologiyalari bo‘yicha xizmat ko‘rsatish firmasi sifatida niqoblanib, aslida qimor platformalarini boshqargan;
Biznes-markazdagi maxfiy shtab: Yashirin ofislar Yashnobod tumanining «Cho‘lpon» mahallasidagi biznes-markaz binosida joylashgan;
60 ming kishilik xalqaro auditoriya: Tarmoqqa nafaqat O‘zbekiston, balki Yaqin Sharqning qator mamlakatlari fuqarolari ham jalb etilgan;
Yarim yilda 4 000 000 dollar aylanma: So‘nggi 6 oy davomida qimorbozlarning 4 million dollardan ortiq mablag‘i shu tizim orqali yuvilgan va o‘tkazilgan;
Ashyoviy dalillar musodara qilindi va ish ochildi: Tezkor xodimlar serverlar, kompyuterlar, bank kartalari va naqd pullarni olib, holat yuzasidan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atdi.
Toshkentdagi noqonuniy onlayn-kazino faoliyati va ko‘rsatkichlari tasnifi
Fosh etilgan jinoiy sxemaning tuzilishi, texnik qurollanishi va ko‘lami tahlili:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Qayd etilgan rasmiy dalillar va parametrlar
Niqoblangan rasmiy faoliyat
Kompyuter texnologiyalari va dasturiy ta’minot bo‘yicha konsalting
Asl noqonuniy yo‘nalishi
Onlayn-kazino va internet qimor o‘yinlarini boshqarish, targ‘ib qilish
Joylashuv manzili (lokatsiya)
Toshkent shahri, Yashnobod tumani, «Cho‘lpon» mahallasidagi biznes-markaz
Jalb etilgan fuqarolar ko‘lami
O‘zbekiston va Yaqin Sharq davlatlaridan qariyb 60 000 nafar shaxs
Moliyaviy aylanma hajmi
So‘nggi 6 oy ichida taxminan 4 million AQSH dollari
Ichki tuzilma va xodimlar
Operatorlar, kassirlar, supervayzerlar, IT-tahlilchilar va targ‘ibotchilar
Qo‘llanilgan texnologiyalar
Maxsus dasturiy ta’minot, shifrlangan aloqa kanallari, maxfiy serverlar
Musodara etilgan ashyoviy dalillar
Server uskunalari, kompyuterlar, telefonlar, SIM va bank kartalari, naqd pullar
Kiberxavfsizlik va huquqiy ekspertiza: Nega onlayn-kazinolar jamiyat uchun jiddiy tahdid?
Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash mutaxassislari, huquqshunoslar va iqtisodchilarning xulosalari:
«Niqoblangan IT-ofislarning xavfli tendensiyasi»: Jinoiy guruhlarning qonuniy IT-kompaniya, autsorsing yoki konsalting firmalari niqobi ostida harakat qilishi yangilik emas; bunday sxemalar tekshiruvlardan qochish va xorijiy valyuta tushumlarini go‘yoki dasturlash xizmati uchun to‘langan mablag‘ sifatida legallashtirishga urinishdir; biroq IIV kiberbo‘linmalarining trafik va moliyaviy oqimlarni kuzatish tizimi bunday nayranglarni tezkorlik bilan fosh etish imkonini bermoqda;
«Millionlab dollarning chetga oqib ketishi va oilalar fojiasi»: 6 oyda 4 million dollarning aylantirilishi — bu nafaqat noqonuniy kapital harakati, balki minglab oilalarning fojiasi, qarz botqog‘i va ijtimoiy inqirozi demakdir; qimor o‘yinlari yoshlarni tez va oson pul topish vasvasasiga solib, ularning iqtisodiy va ruhiy hayotini barbod qiladi;
Shifrlangan kanallar va transmilliy xavf: Guruhning Yaqin Sharq bozorlariga chiqishi va yopiq tarmoqlardan foydalangani ushbu tarmoq ortida xalqaro sindikatlar turgan bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi; bu esa kibermakonda faqat milliy emas, balki xalqaro politsiya tizimlari (Interpol) bilan muvofiqlashtirilgan hamkorlikni kuchaytirishni taqozo etadi.
Sizningcha, IT-kompaniyalar niqobi ostida yashirincha faoliyat yurituvchi onlayn-kazino va qimor tarmoqlarining ildizini qirqish uchun biznes-markazlar va bank operatsiyalari ustidan nazoratni qanday kuchaytirish lozim? Internetda qimor targ‘ibotiga aldanib qolayotgan yoshlarni asrash uchun qanday amaliy choralar ko‘rish kerak deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va firibgarlik hamda kiberjinoyatlardan ogoh bo‘lishga chorlovchi ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…