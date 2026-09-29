Toshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbon

·0·O‘zbekiston
Toshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbon

Toshkent shahrida kompyuter texnologiyalari bo‘yicha konsalting xizmatlari niqobi ostida noqonuniy qimor o‘yinlarini tashkillashtirgan yirik transmilliy jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Ichki ishlar vazirligining Kiberxavfsizlik markazi (departamenti) xodimlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus tezkor tadbir davomida Yashnobod tumanining «Cho‘lpon» mahallasida joylashgan zamonaviy biznes-markazlardan birida yashirin faoliyat yuritgan onlayn-kazino koll-markazi fosh etildi. Huquq-tartibot organlarining ma’lumotlariga ko‘ra, jinoiy guruh turli onlayn qimor platformalariga O‘zbekiston va Yaqin Sharqning qator davlatlaridan jami 60 mingga yaqin fuqarolarni jalb qilishga erishgan.

Mazkur noqonuniy tuzilmada operatorlar, supervayzerlar, kassirlar va tahlilchilardan iborat yuzlab xodimlar aniq iyerarxiya asosida ishlab kelgan. Tezkor tadbir davomida maxsus shifrlangan aloqa kanallari, serverlar va son-sanoqsiz texnik vositalar musodara qilindi. Dastlabki surishtiruvlarga ko‘ra, atigi so‘nggi olti oy ichida ushbu noqonuniy tarmoq orqali qariyb 4 million AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ aylantirilgan.

«IT niqobi, 60 ming foydalanuvchi va 4 million dollar»: Tezkor amaliyotning 5 ta asosiy nuqtasi

Yashnobodda fosh etilgan noqonuniy onlayn-kazino tarmog‘i bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • IT konsalting niqobidagi onlayn-kazino: Guruh rasman kompyuter texnologiyalari bo‘yicha xizmat ko‘rsatish firmasi sifatida niqoblanib, aslida qimor platformalarini boshqargan;

  • Biznes-markazdagi maxfiy shtab: Yashirin ofislar Yashnobod tumanining «Cho‘lpon» mahallasidagi biznes-markaz binosida joylashgan;

  • 60 ming kishilik xalqaro auditoriya: Tarmoqqa nafaqat O‘zbekiston, balki Yaqin Sharqning qator mamlakatlari fuqarolari ham jalb etilgan;

  • Yarim yilda 4 000 000 dollar aylanma: So‘nggi 6 oy davomida qimorbozlarning 4 million dollardan ortiq mablag‘i shu tizim orqali yuvilgan va o‘tkazilgan;

  • Ashyoviy dalillar musodara qilindi va ish ochildi: Tezkor xodimlar serverlar, kompyuterlar, bank kartalari va naqd pullarni olib, holat yuzasidan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atdi.

Toshkentdagi noqonuniy onlayn-kazino faoliyati va ko‘rsatkichlari tasnifi

Fosh etilgan jinoiy sxemaning tuzilishi, texnik qurollanishi va ko‘lami tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Qayd etilgan rasmiy dalillar va parametrlar

Niqoblangan rasmiy faoliyat

Kompyuter texnologiyalari va dasturiy ta’minot bo‘yicha konsalting

Asl noqonuniy yo‘nalishi

Onlayn-kazino va internet qimor o‘yinlarini boshqarish, targ‘ib qilish

Joylashuv manzili (lokatsiya)

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, «Cho‘lpon» mahallasidagi biznes-markaz

Jalb etilgan fuqarolar ko‘lami

O‘zbekiston va Yaqin Sharq davlatlaridan qariyb 60 000 nafar shaxs

Moliyaviy aylanma hajmi

So‘nggi 6 oy ichida taxminan 4 million AQSH dollari

Ichki tuzilma va xodimlar

Operatorlar, kassirlar, supervayzerlar, IT-tahlilchilar va targ‘ibotchilar

Qo‘llanilgan texnologiyalar

Maxsus dasturiy ta’minot, shifrlangan aloqa kanallari, maxfiy serverlar

Musodara etilgan ashyoviy dalillar

Server uskunalari, kompyuterlar, telefonlar, SIM va bank kartalari, naqd pullar

Kiberxavfsizlik va huquqiy ekspertiza: Nega onlayn-kazinolar jamiyat uchun jiddiy tahdid?

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash mutaxassislari, huquqshunoslar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Niqoblangan IT-ofislarning xavfli tendensiyasi»: Jinoiy guruhlarning qonuniy IT-kompaniya, autsorsing yoki konsalting firmalari niqobi ostida harakat qilishi yangilik emas; bunday sxemalar tekshiruvlardan qochish va xorijiy valyuta tushumlarini go‘yoki dasturlash xizmati uchun to‘langan mablag‘ sifatida legallashtirishga urinishdir; biroq IIV kiberbo‘linmalarining trafik va moliyaviy oqimlarni kuzatish tizimi bunday nayranglarni tezkorlik bilan fosh etish imkonini bermoqda;

  • «Millionlab dollarning chetga oqib ketishi va oilalar fojiasi»: 6 oyda 4 million dollarning aylantirilishi — bu nafaqat noqonuniy kapital harakati, balki minglab oilalarning fojiasi, qarz botqog‘i va ijtimoiy inqirozi demakdir; qimor o‘yinlari yoshlarni tez va oson pul topish vasvasasiga solib, ularning iqtisodiy va ruhiy hayotini barbod qiladi;

  • Shifrlangan kanallar va transmilliy xavf: Guruhning Yaqin Sharq bozorlariga chiqishi va yopiq tarmoqlardan foydalangani ushbu tarmoq ortida xalqaro sindikatlar turgan bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi; bu esa kibermakonda faqat milliy emas, balki xalqaro politsiya tizimlari (Interpol) bilan muvofiqlashtirilgan hamkorlikni kuchaytirishni taqozo etadi.

Sizningcha, IT-kompaniyalar niqobi ostida yashirincha faoliyat yurituvchi onlayn-kazino va qimor tarmoqlarining ildizini qirqish uchun biznes-markazlar va bank operatsiyalari ustidan nazoratni qanday kuchaytirish lozim? Internetda qimor targ‘ibotiga aldanib qolayotgan yoshlarni asrash uchun qanday amaliy choralar ko‘rish kerak deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va firibgarlik hamda kiberjinoyatlardan ogoh bo‘lishga chorlovchi ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

ToshkentOnlayn-kazinoKiberxavfsizlik markaziYashnobod tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiXususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasi19 sentabr 18:20O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindiO‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi20 may 23:30Qurbon hayitida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?Qurbon hayitida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?16 may 17:33Hayit kunlari Toshkentdan qo‘shimcha aviareyslar yo‘lga qo‘yiladiHayit kunlari Toshkentdan qo‘shimcha aviareyslar yo‘lga qo‘yiladi24 may 10:15O‘zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan necha kun dam oladi?16 may 16:22Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindiDiqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi16 may 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi