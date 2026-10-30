Telegram foydalanuvchilari duch kelayotgan yangi firibgarlik: soxta "ovoz berish" sxemasi

·61·Texno
Telegram foydalanuvchilari duch kelayotgan yangi firibgarlik: soxta "ovoz berish" sxemasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonda Telegram akkauntlarini soxta tanlov va ovoz berish bahonasida o'g'irlash holatlari keskin ko'paydi.
  • Firibgarlar buzib kirilgan sahifalar orqali yaqinlaringiz nomidan fishing havolalar yuborib, telefon raqami va 5 xonali maxfiy kodni qo'lga kiritishga urinmoqda.
  • Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi hamda Toshkent shahar IIBB fuqarolarni shubhali havolalarga kirmaslikka va ikki bosqichli tasdiqlash tizimini yoqishga chaqirmoqda.

O‘zbekistonlik foydalanuvchilar orasida Telegram akkauntlarini soxta «tanlov» va «ovoz berish» niqobi ostida ommaviy ravishda o‘g‘irlash holatlari keskin ko‘paydi. Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi hamda Toshkent shahar IIBB fuqarolarni ogohlikka chaqirib, tarmoqda keng tarqalayotgan xavfli fishing hujumlaridan ogohlantirdi.

Eng xavfli tomoni shundaki, bunday xabarlar begonalardan emas, balki sahifasi allaqachon buzib kirilgan eng yaqin tanishlaringiz, do‘stlaringiz yoki oila a’zolaringiz nomidan yuborilmoqda.

Firibgarlik sxemasi qanday ishlaydi?

Kiberjinoyatchilar odamlarning ishonuvchanligi va yaqinlariga yordam berish istagidan quyidagi 5 bosqich orqali foydalanmoqda:

  1. Ishonchli niqob ostidagi xabar: Tanishingizdan: «Salom, iltimos, shu havolaga kirib, jiyanim/bolam/buvim uchun ovoz berib yuboring» yoki «Eng yaxshi ona/buvi tanlovida qatnashyapmiz» qabilidagi samimiy iltimos keladi;

  2. Soxta (fishing) sahifa: Havolaga bosganingizda Telegram'ning rasmiy ko‘rinishi va dizaynini to‘liq takrorlaydigan soxta sahifa ochiladi;

  3. Ma’lumotlarni talab qilish: Sayt go‘yoki ovozni tasdiqlash bahonasida sizdan telefon raqamingizni va Telegram ilovasidan yuborilgan 5 xonali maxfiy kirish kodini kiritishni so‘raydi;

  4. Bir lahzada yo‘qotilgan nazorat: Siz kodni yozgan zahoti firibgarlar boshqa qurilmadan akkauntingizga kirib oladi va sizni barcha qurilmalaringizdan majburiy chiqarib (sessiyani tugatib) tashlaydi;

  5. Oqibatlar va pul undirish: Qo‘lga kiritilgan akkaunt orqali sizning nomingizdan barcha kontaktlarga yangi aldov xabarlari tarqatiladi yoki yaqinlaringizdan kartaga shoshilinch pul o‘tkazib berish so‘raladi.

Himoyalanishning 3 ta muhim oltin qoidasi

Shaxsiy ma’lumotlaringiz va profilingizni himoya qilish uchun quyidagi tavsiyalarga qat’iy amal qilish shart:

  • Shubhali havolalarga aslo kirmang: Hatto eng yaqin qarindoshingiz yuborgan bo‘lsa ham, ovoz berish, sovg‘alar yoki pul yutuqlari haqidagi havolalarni ochmang. Avval unga qo‘ng‘iroq qilib, bu xabarni haqiqatan o‘zi yuborganmi yoki yo‘qligini aniqlashtiring;

  • Maxfiy kodni hech kimga aytmang: Telegram yoki SMS orqali kelgan xavfsizlik kodi shaxsiy ma’lumot hisoblanadi. Uni hech qanday saytga kiritmang va biror kimsaga taqdim etmang;

  • Ikki bosqichli tasdiqlashni (2FA) darhol yoqing: Ilovadagi «Sozlamalar» ➔ «Maxfiylik va xavfsizlik» ➔ «Ikki bosqichli tasdiqlash» (Two-Step Verification) bo‘limiga kirib, murakkab parol o‘rnating hamda pochtangizni biriktiring. Bu holda firibgarlar tasdiqlash kodini qo‘lga kiritsa ham, qo‘shimcha parolsiz akkauntga kira olmaydi.

Agar akkauntingiz o‘g‘irlangan bo‘lsa, nima qilish kerak?

Agar aldanib, ma’lumotlarni kiritib qo‘ygan bo‘lsangiz, har bir soniya hal qiluvchi ahamiyatga ega:

  • Faol sessiyalarni yoping: Agar Telegram ilovangiz kompyuter yoki boshqa planshetda ochiq qolgan bo‘lsa, zudlik bilan «Sozlamalar» ➔ «Qurilmalar» (Devices) bo‘limiga kirib, noma’lum sessiyalarni o‘chirib tashlang;

  • Parolni o‘zgartiring: Imkon qadar tez fursatda ikki bosqichli parol o‘rnating yoki akkauntni vaqtincha muzlatish choralarini ko‘ring;

  • Yaqinlaringizni xabardor qiling: Telefon qo‘ng‘irog‘i yoki boshqa tarmoqlar orqali do‘stlaringiz va tanishlaringizga akkauntingiz buzilganini bildiring, toki ular nomingizdan yozilgan firibgarlik tuzog‘iga tushmasin.

IIV Kiberxavfsizlik markazi barcha fuqarolarni raqamli gigiyena qoidalariga rioya qilishga va yaqinlarini ogohlantirib qo‘yishga chaqirmoqda.

TelegramKiberxavfsizlik markaziFishingIIV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqda13 iyul 18:22Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiTelegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandi11 iyun 17:27Toshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbonToshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbon29 sentabr 16:14Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiKiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdi31 iyul 02:24Xakerlar Signal foydalanuvchilarining zaxira nusxalarini oʻgʻirlashga urinmoqdaXakerlar Signal foydalanuvchilarining zaxira nusxalarini oʻgʻirlashga urinmoqda29 may 00:28Firibgarlar Google orqali Uniswap nomidan 400 ming dollar oʻgʻirladiFiribgarlar Google orqali Uniswap nomidan 400 ming dollar oʻgʻirladi26 may 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?