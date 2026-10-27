20 yoshli yigit avtomobil bilan daraxtga urilib, halok bo‘ldi

·0·Jamiyat
20 yoshli yigit avtomobil bilan daraxtga urilib, halok bo‘ldi

Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi 20 yoshli haydovchining o‘limi bilan yakunlandi.

Viloyat IIB Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 26 oktyabr kuni soat 23:30 larda «Katta novqat» mahallasi hududidan o‘tgan mahalliy yo‘lda yuz bergan.

2006 yilda tug‘ilgan yigit VAZ-2105 rusumli avtomobilni boshqarayotgan vaqtda rul boshqaruvini yo‘qotib, yo‘l chetidagi daraxtga borib urilgan. Og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan haydovchining hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan.

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

QashqadaryoShahrisabzYTHIIB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiSurxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradi12 oktabr 17:45Itni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiItni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladi25 iyul 14:41“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi9 iyul 16:28Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...2 iyul 11:07Andijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordiAndijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordi18 oktabr 15:22Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiFarg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildi25 avgust 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi