Ziyodaning “Fark et” qisqa taronasi tarmoqlarda yuqori baholanmoqda! (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Ziyoda muxlislari uchun navbatdagi musiqiy yangilikni tayyorlamoqda. San’atkor yaqin kunlarda “Fark et” nomli yangi taronasini taqdim etishi kutilmoqda.
Premeradan avval e’lon qilingan qisqa parcha ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida keng tarqalib, muxlislarning e’tiborini tortdi. Ko‘pchilik qo‘shiqning o‘zgacha uslubi va yangicha ohangini yuqori baholamoqda.
Ayniqsa, san’at olamidagi ko‘plab ijodkorlar ham ushbu taronaga befarq qolmay, izohlarda Ziyodaning yangi ijodiy izlanishlarini olqishlashmoqda.
Muxlislar esa “Fark et”ning to‘liq talqinini intiqlik bilan kutayotganini bildirib, qo‘shiq navbatdagi xitlardan biriga aylanishini taxmin qilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…