Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)
Xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva va turkiyalik san’atkor Veysel Dulgerning kecha bo‘lib o‘tgan to‘y oqshomidan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
To‘y marosimida yaqin qarindoshlar va do‘stlar ishtirok etgan. Oqshom davomida zamonaviy to‘ylarning ajralmas qismiga aylangan tort kesish marosimi ham o‘tkazildi. Tarqalgan videolarda Shahlo Salayeva va Veysel Dulger ulkan 7 qavatli to‘y tortini birgalikda kesgani, so‘ng esa bir-biriga tort tutib, ushbu quvonchli lahzani mehmonlar bilan baham ko‘rgani aks etgan.
Aynan ushbu marosim ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan lavhalardan biriga aylandi. Muxlislar juftlikning samimiy kayfiyati va tantanali tort marosimini iliq qarshi olmoqda.
To‘y yakunida Shahlo Salayeva ushbu marosim ularning birinchi to‘yi ekanini ma’lum qildi. Xonandaning aytishicha, ikkinchi to‘y tantanasi 21 iyul kuni Turkiyaning Trabzon shahrida bo‘lib o‘tadi.
Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning to‘yidan olingan videolar esa hanuzgacha ijtimoiy tarmoqlarda faol tarqalib, muxlislar tomonidan iliq fikrlar bilan qarshi olinmoqda.
…