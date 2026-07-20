Шаҳло Салаева келинлик оқ либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)
Кеча, 19 июль куни, хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик хонанда Вейсел Дулгернинг тўй маросимидан олинган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Тасвирларда Шаҳло Салаева оппоқ келинлик либосида, Вейсел Дулгер эса қора классик костюм-шимда кўриниш берган. Тўй маросими турк миллий урф-одатлари асосида ўтказилгани кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди.
Видеолардан бирида келиннинг белига анъанага кўра қизил лента боғлангани, куёвни тантанали кутиб олингани акс этган. Шунингдек, Вейсел Дулгер яқинлари ҳамроҳлигида мусиқа садолари ва тантанали муҳит остида келин уйига кириб келади. Турк анъаналарига мувофиқ, у келиннинг олдига киришдан аввал эшик олдида турган аёлларга пул улашади. Шундан сўнг келин-куёв биргаликда автомобилга йўл олади.
Яна бир видеода эса ёшлар тўйхонага ёр-ёр садолари остида кириб келгани, меҳмонлар билан биргаликда шўх куй-қўшиқлар остида рақсга тушгани акс этган. Айниқса, Шаҳло Салаеванинг келин бўлишига қарамай, қувноқ кайфиятда рақсга тушгани ва маросимдан завқ олаётгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Тўй ихчам, миллий анъаналар ва замонавий услублар уйғунлашган, файзли ҳамда кўтаринки руҳда ўтгани видеолардан ҳам яққол сезилиб туради.
Ижтимоий тармоқларда мухлислар янги оила эгаларини самимий табриклаб, уларга узоқ умр, бахт-саодат, тинчлик-хотиржамлик ва мустаҳкам оила тилаб кўплаб эзгу тилакларини йўлламоқда.
…