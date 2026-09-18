«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi

·0·Madaniyat
«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi

Turkiyada mashhur aktyorlar va shou-biznes vakillari ishtirokidagi yirik tergov jarayoni boshlandi. Bakirko‘y prokuraturasi tomonidan olib borilayotgan giyohvandlik bilan bog‘liq surishtiruv doirasida 18 nafar gumonlanuvchiga nisbatan qo‘lga olish qarori chiqarildi.

18 sentyabr kuni Istanbul jandarmeriyasiga gumonlanuvchilarni qo‘lga olish, ularning uy va ish joylarida tintuv o‘tkazish hamda biologik tekshiruvlar amalga oshirish bo‘yicha topshiriq berilgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, operatsiya davomida 15 nafar shaxs qo‘lga olingan.

Qo‘lga olinganlar orasida o‘zbekistonlik tomoshabinlarga «Muhtasham yuz yil» va «Chuqur» seriallaridan yaxshi tanish bo‘lgan aktyor Aras Bulut Iynemli ham bor. Shuningdek, aktrisa Melis Sezen, reper Sefo va sobiq futbolchi Hasan Shash kabi mashhurlar ham tergovga jalb qilingani xabar qilindi.

Ma’lum bo‘lishicha, surishtiruvda aktrisa Nilperi Shahinkaya, Afra Saracho‘g‘li hamda sport jurnalisti Yag‘iz Sabunjuo‘g‘lining ismlari ham tilga olingan. Ayrim gumonlanuvchilardan biologik namunalar olingani haqida ham ma’lumot berildi.

Hozircha tergov davom etmoqda. Mazkur shaxslarga nisbatan bildirilgan gumonlar sud tomonidan yakuniy ayblov yoki hukm sifatida baholanmagan.

Bakirko‘y prokuraturasiAras Bulut IynemliMelis SezenIstanbul jandarmeriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiSo‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiBugun, 12:28"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdi"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdiBugun, 12:22Rayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiRayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiKecha, 16:34Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Kecha, 16:11Amerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaAmerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaKecha, 15:37Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Kecha, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi