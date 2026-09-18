Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi

·46·Sport
Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Xorxe Xesus UEFA Millatlar ligasi uchun 25 nafar futbolchidan iborat ilk tarkibni e'lon qildi, unda Cristiano Ronaldo ham bor.
  • Murabbiy tarkibga Samuel Soares, Nuno Tavares, Joao Palhinha va Fabio Silva kabi to'rtta yangi yoki qayta chaqirilgan futbolchilarni kiritdi, ularning sport formasiga ustuvor ahamiyat qaratildi.

Portugaliya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Xorxe Xesus UEFA Millatlar ligasining navbatdagi mavsumi oldidan oʻzining ilk 25 nafar futbolchidan iborat tarkibini eʼlon qildi. A4 guruhidan joy olgan amaldagi chempionlar oʻz unvonini munosib himoya qilishni maqsad qilgan boʻlib, murabbiyning ilk roʻyxati jamoatchilikda katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, terma jamoa sardori va afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo kutilganidek asosiy tarkibdan joy oldi. Tajribali hujumchining jamoa safida qolishi Portugaliya uchun maydonda ham, uning tashqarisida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi yuzlar va kutilmagan chaqiruvlar

Bosh murabbiy tarkibga toʻrtta yangi futbolchini jalb etdi. Ularning orasida darvozabon Samuel Soares terma jamoadagi ilk chaqiruvini olib, asosiy kutilmagan yangilikka aylandi. Shuningdek, Nuno Tavares, Joao Palhinha va Fabio Silva 2026-yilgi jahon chempionati saralash bosqichidan keyin yana milliy jamoa safiga qaytarildi.

Xorxe Xesus matbuot anjumanida ushbu oʻzgarishlarning sabablarini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi kelganlarning uchtasi bilan avval ham ishlash tajribasi mavjud boʻlib, bu jamoaga tezroq moslashish imkonini beradi.

  • Samuel Soares — ilk bor milliy jamoaga chaqirilgan darvozabon
  • Nuno Tavares — tarkibga qaytarilgan iqtidorli himoyachi
  • Joao Palhinha — qariyb bir yillik tanaffusdan soʻng safga qaytgan yarim himoyachi
  • Fabio Silva — hujum chizigʻini kuchaytirish uchun jalb etilgan yosh futbolchi

Kelajak va hozirgi kun uygʻunligi

Murabbiyning taʼkidlashicha, tanlov jarayonida futbolchilarning ayni paytdagi ichki chempionatdagi sport formasiga ustuvor ahamiyat qaratilgan. Xesus chaqirib olingan yosh oʻyinchilar nafaqat bugungi kun natijalari, balki kelajakdagi xalqaro musobaqalar uchun ham poydevor boʻlishini alohida taʼkidladi.

“Toʻrt nafar futbolchidan tashqari, Fabio bilan oldin ishlamaganman, qolgan uchtasi bilan avval ham birga faoliyat yuritganmiz”, — deya Xorxe Xesusning soʻzlarini keltiradi Goal.com nashri. Murabbiy ularning yoshi 2030-yilgi musobaqalarda ham 30 yoshdan oshmasligini eslatib, ularni hozirgi kun va kelajak futbolchilari deb atadi.

Shu bilan birga, tarkibda baʼzi oʻzgarishlar ham yuz berdi. Xususan, Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes va Matheus Nuneslar qator maqsablar va taktik qarorlarga koʻra mazkur yigʻindan chetda qoldirildi. Portugaliya terma jamoasi Millatlar ligasidagi yurishini muvaffaqiyatli boshlash uchun tayyorgarlikni jadal davom ettirmoqda.

Cristiano RonaldoXorxe XesusPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiBugun, 16:30Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaBugun, 14:31Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiBugun, 14:19«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdiBugun, 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng