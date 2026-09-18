Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Xorxe Xesus UEFA Millatlar ligasi uchun 25 nafar futbolchidan iborat ilk tarkibni e'lon qildi, unda Cristiano Ronaldo ham bor.
- Murabbiy tarkibga Samuel Soares, Nuno Tavares, Joao Palhinha va Fabio Silva kabi to'rtta yangi yoki qayta chaqirilgan futbolchilarni kiritdi, ularning sport formasiga ustuvor ahamiyat qaratildi.
Portugaliya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Xorxe Xesus UEFA Millatlar ligasining navbatdagi mavsumi oldidan oʻzining ilk 25 nafar futbolchidan iborat tarkibini eʼlon qildi. A4 guruhidan joy olgan amaldagi chempionlar oʻz unvonini munosib himoya qilishni maqsad qilgan boʻlib, murabbiyning ilk roʻyxati jamoatchilikda katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, terma jamoa sardori va afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo kutilganidek asosiy tarkibdan joy oldi. Tajribali hujumchining jamoa safida qolishi Portugaliya uchun maydonda ham, uning tashqarisida ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Yangi yuzlar va kutilmagan chaqiruvlarBosh murabbiy tarkibga toʻrtta yangi futbolchini jalb etdi. Ularning orasida darvozabon Samuel Soares terma jamoadagi ilk chaqiruvini olib, asosiy kutilmagan yangilikka aylandi. Shuningdek, Nuno Tavares, Joao Palhinha va Fabio Silva 2026-yilgi jahon chempionati saralash bosqichidan keyin yana milliy jamoa safiga qaytarildi.
Xorxe Xesus matbuot anjumanida ushbu oʻzgarishlarning sabablarini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi kelganlarning uchtasi bilan avval ham ishlash tajribasi mavjud boʻlib, bu jamoaga tezroq moslashish imkonini beradi.
- Samuel Soares — ilk bor milliy jamoaga chaqirilgan darvozabon
- Nuno Tavares — tarkibga qaytarilgan iqtidorli himoyachi
- Joao Palhinha — qariyb bir yillik tanaffusdan soʻng safga qaytgan yarim himoyachi
- Fabio Silva — hujum chizigʻini kuchaytirish uchun jalb etilgan yosh futbolchi
Kelajak va hozirgi kun uygʻunligiMurabbiyning taʼkidlashicha, tanlov jarayonida futbolchilarning ayni paytdagi ichki chempionatdagi sport formasiga ustuvor ahamiyat qaratilgan. Xesus chaqirib olingan yosh oʻyinchilar nafaqat bugungi kun natijalari, balki kelajakdagi xalqaro musobaqalar uchun ham poydevor boʻlishini alohida taʼkidladi.
“Toʻrt nafar futbolchidan tashqari, Fabio bilan oldin ishlamaganman, qolgan uchtasi bilan avval ham birga faoliyat yuritganmiz”, — deya Xorxe Xesusning soʻzlarini keltiradi Goal.com nashri. Murabbiy ularning yoshi 2030-yilgi musobaqalarda ham 30 yoshdan oshmasligini eslatib, ularni hozirgi kun va kelajak futbolchilari deb atadi.
Shu bilan birga, tarkibda baʼzi oʻzgarishlar ham yuz berdi. Xususan, Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes va Matheus Nuneslar qator maqsablar va taktik qarorlarga koʻra mazkur yigʻindan chetda qoldirildi. Portugaliya terma jamoasi Millatlar ligasidagi yurishini muvaffaqiyatli boshlash uchun tayyorgarlikni jadal davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…