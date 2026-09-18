Toyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydi

·4·Avto
Toyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydi

Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota Motor oʻzining jahon miqyosidagi korxonalarida keng koʻlamli modernizatsiya dasturini boshlashga hozirlik koʻrmoqda. Nikkei nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya yaqin yillarda oʻz zavodlarida 40 mingga yaqin insonnoma robotlarni joriy etishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam avtomobil ishlab chiqarish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqish hamda ishchilar mehnatini yengillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqarish infratuzilmasini tubdan yangilash uchun moʻljallangan ulkan dastur 2028-yilda rasman start oladi. Toyota bu maqsadlar uchun har yili qariyb 1 trillion yen, bu AQSH dollari ekvivalentida taxminan 6,4 milliard dollarni tashkil etadi, yoʻnaltirish niyatida. Bugungi kunda kompaniya dunyo boʻylab 60 ta zavodga ega boʻlib, ularda 18 ming nafarga yaqin yuqori malakali mutaxassislar faoliyat yuritib kelmoqda.

Robotlar va insonlar hamkorligi

Yangi avlod gumanoid mashinalari ishlab chiqarishdagi muayyan operatsiyalarni oʻz zimmasiga olib, xodimlarga murakkabroq vazifalarni bajarishda yaqindan koʻmaklashadi. Hozirning oʻzidayoq ayrim sinov liniyalarida eksperimental robotlar ishlamoqda. Ular insonlarning harakatlarini aniq takrorlagan holda asta-sekinlik bilan nozik va murakkab operatsiyalarni oʻzlashtirib bormoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, joriy etilayotgan zamonaviy tizimlar oʻz oldiga qoʻyilgan vazifalarni bajarishning eng maqbul usulini mustaqil ravishda topish imkoniyatiga ega. Bu esa zavodlardagi texnologik jarayonlarning moslashuvchanligini oshiradi. Toyota rahbariyati ushbu jarayonda ishdan boʻshatishlar yoki ishchilarni ommaviy ravishda texnika bilan almashtirish koʻzda tutilmaganini qатʼiy taʼkidlaydi.

Aksincha, gumanoid robotlar insonlar bilan chambarchas holda, yaʼni sinergiyada ishlashi koʻzda tutilgan. Kelgusida esa bunday aqlli mashinalardan yangi kelgan xodimlarni oʻqitish va ularga dastlabki koʻnikmalarni berishda yoʻriqchi sifatida ham foydalanish rejalashtirilmoqda. Ushbu yondashuv avtomobilsozlik sanoatida kadrlar tayyorlash tizimini ham sezilarli darajada oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

ToyotaRobotlarAvtomobilsozlikTexnologiyalarIshlab chiqarish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Bugun, 17:01BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiBYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiKecha, 17:26Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiKecha, 01:54Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiGeely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi16.09, 20:56BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradiBYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi14.09, 16:24Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14.09, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi