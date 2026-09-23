O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!

·3·Sport
O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi, endilikda milliy grossmeysterlar va yosh iqtidorlarga xalqaro turnirlardagi g‘alabalari uchun beriladigan bir martalik pul mukofotlari miqdori karrasiga oshirildi.
  • Butunjahon shaxmat Olimpiadasi va Paralimpiada sida kattalar o‘rtasida oltin medalni qo‘lga kiritgan shaxmatchiga naqd 200 ming AQSH dollari to‘lanadi, bu ilgari berilgan mukofotdan deyarli uch barobar yuqoridir.

O‘zbekiston shaxmat sporti tarixida aql bovar qilmas moliyaviy inqilob yuz berdi: davlat rahbari tomonidan qabul qilingan yangi tarixiy qaror (PQ–346-son, 21.09.2026 y.) bilan milliy grossmeysterlar va yosh iqtidorlarga nufuzli xalqaro turnirlardagi g‘alabalari uchun beriladigan bir martalik pul mukofotlari miqdori karrasiga oshirildi. Endilikda milliy valyutadagi bazaviy hisoblash miqdori (BHM) tizimidan to‘g‘ridan to‘g‘ri AQSH dollaridagi mustahkam to‘lovlarga o‘tildi.

Hujjatga ko‘ra, Butunjahon shaxmat Olimpiadasi va Paralimpiadasida kattalar o‘rtasida oltin medalni qo‘lga kiritgan shaxmatchiga naqd 200 ming AQSH dollari to‘lanadi — bu ilgarigi 880 million so‘mlik (BHMning 2 ming baravari) cheklovdan deyarli uch barobar yuqoridir. Kumush medal egalariga 100 ming dollar, bronza sohiblariga esa 50 ming dollar kafolatlandi. Shuningdek, yoshlar o‘rtasidagi Olimpiada qahramonlari 5 mingdan 20 ming dollargacha rag‘batlantiriladi. Bundan tashqari, FIDЕ tasnifidagi jahon va Osiyo chempionatlari shohsupasiga ko‘tarilganlar uchun ham mukofotlar karrasiga oshirilib, «Xalqaro grossmeyster» unvoniga erishgan shaxmatchiga bir yo‘la 5 ming AQSH dollari berilishi qat’iy belgilab qo‘yildi.

Xo‘sh, Samarqandda 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi kechayotgan ayni kunlarda qabul qilingan ushbu qaror sportchilarimizga qanday ruhiy turtki beradi, yangi tizim O‘zbekistonning jahon shaxmatidagi yetakchiligini qanday mustahkamlaydi va bu milliy sport tizimiga qanday yangi nafas olib kiradi?

«200 ming dollarlik oltin, valyutaviy hisob-kitob va grossmeysterlik bonusi»: Qarorning 5 ta asosiy nuqtasi

Prezidentning PQ–346-sonli qarori bilan joriy etilgan eng katta o‘zgarishlar:

  • Olimpiada chempionlariga rekord summa: Kattalar o‘rtasida Olimpiada oltini uchun beriladigan mukofot 200 ming AQSH dollari etib belgilandi (ilgari 880 mln so‘m edi);

  • BHMdan AQSH dollariga o‘tildi: Endilikda barcha nufuzli xalqaro shaxmat sovrinlari inflyatsiya ta’siridan himoyalangan holda AQSH dollari ekvivalentida to‘lanadi;

  • Yoshlar va paralimpiyachilar tengligi: Yoshlar Olimpiadasida oltin olganlarga 20 ming, kumushga 10 ming, bronzaga 5 ming dollar mukofot puli ajratiladi;

  • Jahon va Osiyo chempionatlarining karrasiga o‘sishi: FIDЕ jahon chempionatlari g‘oliblariga 15 ming dollargacha, Osiyo chempionatlarida esa 10 ming dollargacha mukofot beriladi;

  • Grossmeysterlarga alohida 5 ming dollar: Nufuzli «Xalqaro grossmeyster» unvonini qo‘lga kiritgan har bir shaxmatchi davlat tomonidan bir martalik 5 ming dollar (ilgarigi 44 mln so‘m o‘rniga) bilan mukofotlanadi.

O‘zbekiston shaxmatchilari uchun yangi mukofotlar tizimi: Eski va yangi stavkalar taqqosi

Qarorga muvofiq xalqaro arenalardagi yutuqlar uchun belgilangan to‘lovlar jadvali:

Musobaqa va yutuq toifasi

Ilgari amalda bo‘lgan mukofot

PQ–346 qarori bilan belgilangan yangi miqdor

Olimpiada/Paralimpiada (Kattalar) — Oltin

BHMning 2 000 baravari (~880 mln so‘m)

200 000 AQSH dollari

Olimpiada/Paralimpiada (Kattalar) — Kumush

BHMning 1 000 baravari (~440 mln so‘m)

100 000 AQSH dollari

Olimpiada/Paralimpiada (Kattalar) — Bronza

BHMning 500 baravari (~220 mln so‘m)

50 000 AQSH dollari

Olimpiada/Paralimpiada (Yoshlar) — Oltin

Yangi kiritilgan stavka

20 000 AQSH dollari

Olimpiada/Paralimpiada (Yoshlar) — Kumush

Yangi kiritilgan stavka

10 000 AQSH dollari

Olimpiada/Paralimpiada (Yoshlar) — Bronza

Yangi kiritilgan stavka

5 000 AQSH dollari

FIDЕ Jahon musobaqalari — Oltin

BHMning 300 baravari (~132 mln so‘m)

15 000 AQSH dollari

FIDЕ Jahon musobaqalari — Kumush

BHMning 150 baravari (~66 mln so‘m)

7 500 AQSH dollari

FIDЕ Jahon musobaqalari — Bronza

BHMning 75 baravari (~33 mln so‘m)

3 750 AQSH dollari

FIDЕ Osiyo musobaqalari — Oltin

BHMning 70 baravari (~30,8 mln so‘m)

10 000 AQSH dollari

FIDЕ Osiyo musobaqalari — Kumush

BHMning 35 baravari (~15,4 mln so‘m)

5 000 AQSH dollari

FIDЕ Osiyo musobaqalari — Bronza

BHMning 17,5 baravari (~7,7 mln so‘m)

2 500 AQSH dollari

«Xalqaro grossmeyster» unvoni

BHMning 100 baravari (~44 mln so‘m)

5 000 AQSH dollari

Sport iqtisodiyoti va strategik ekspertiza: Nega bu qaror o‘zbek shaxmati uchun tarixiy burilish?

Xalqaro sport ekspertlari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:

  • Samarqanddagi Olimpiada paytidagi mislsiz motivatsiya: Samarqand shahrida Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 7-turi o‘tkazilayotgan va terma jamoamiz peshqadam bo‘lib turgan bir vaqtda ushbu farmonning chiqishi grossmeysterlarimiz uchun eng kuchli psixologik dalda va moliyaviy kafolatga aylandi;

  • Intixobiy tizimdan xorijiy valyuta kafolatiga: Avvallari BHMga bog‘langan so‘mdagi summalar muayyan vaqt ichida qadrsizlanishi mumkin edi; mukofotlarning AQSH dollarida qat’iy belgilanishi sportchilar mehnatini dunyo standartlari darajasida himoyalaydi;

  • Yoshlar va grossmeysterlikka qiziqish: Xalqaro grossmeysterlik unvoniga erishish ko‘p yillik og‘ir mehnat va xarajat talab qiladi; bu unvon uchun alohida 5 ming dollar berilishi va yoshlar musobaqalarining rag‘batlantirilishi ota-onalar va yosh iqtidorlarning shaxmatga bo‘lgan ishtiyoqini keskin oshiradi;

  • Intellektual sportning Olimpiya darajasiga ko‘tarilishi: Oltin medal uchun 200 ming dollar — bu yozgi va qishki Olimpiya o‘yinlari chempionlariga beriladigan eng oliy mukofotlar bilan bir qatorda turadi; bu esa davlat shaxmatni milliy strategik ustuvor soha sifatida tan olganidan dalolat beradi.

Prezident qarori O‘zbekistonni nafaqat shaxmat Olimpiadalari g‘olibi, balki intellektual sportchilarini eng yuqori darajada qadrlaydigan jahon markaziga aylantirmoqda.

Sizningcha, shaxmatchilarimizga Olimpiada oltini uchun beriladigan 200 ming dollarlik mukofot va yangi tizim Samarqanddagi musobaqada yigitlarimizga chempionlikni olib kelishda qo‘shimcha ruhiy kuch bera oladimi? Intellektual sportchilarga bunday katta e’tibor berilishini qo‘llab-quvvatlaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportidagi ushbu ulkan tarixiy yangilikni barcha do‘stlaringizga ulashing!

O‘zbekiston shaxmat OlimpiadasiPQ–346-sonFIDЕSamarqand shaxmat Olimpiadasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?16 sentabr 16:00Javohir Sindarov: Davlat rahbarining eʼtirofi – kuchli motivatsiyaJavohir Sindarov: Davlat rahbarining eʼtirofi – kuchli motivatsiya5 may 08:22Sindorov yana g‘alaba qozondi va peshqadamligini mustahkamladi (video)Sindorov yana g‘alaba qozondi va peshqadamligini mustahkamladi (video)4 aprel 22:50Kilian Mbappe Maykl Olise haqidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiKilian Mbappe Maykl Olise haqidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun 13:37Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiMadrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiBugun 12:39Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarBugun 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi