Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)

·1·Madaniyat
Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)
Qisqacha

Aktrisa Dildora Zokirova qiziga Saudiya Arabistonidagi Muzdalifa tog'laridan ilhomlanib, u ham tog'li va viqorli qiz bo'lsin degan niyatda Muzdalifabonu deb ism qo'ygan. U bu sababni “Omon-Omon” ko'rsatuvida so'zlab berdi. Dildora Zokirova turmush o'rtog'i bilan birgalikda video-kontentlar tayyorlay boshlaganini, jufti dastlab bunga qiziqmaganini, keyinchalik esa suratga olish jarayonlarida ishtirok eta boshlaganini aytdi.

Aktrisa Dildora ZokirovaOmon-Omon” ko‘rsatuvida qizalog‘iga Muzdalifabonu deb ism qo‘yishiga sabab bo‘lgan voqeani so‘zlab berdi.

Suhbat davomida boshlovchi aktrisaning yaqinda dunyoga kelgan qizi va uning o‘ziga xos ismi bilan qiziqdi. Dildora Zokirovaning aytishicha, u bu ismni Saudiya Arabistoniga qilgan safaridan so‘ng tanlagan.

Saudiya Arabistoniga borganimizda Muzdalifa tog‘lariga havasim ketgan. Qizimiz ham shunday tog‘li, viqorli qiz bo‘lsin, degan niyatda unga Muzdalifabonu deb ism qo‘ydik”, — deydi aktrisa.

Ko‘rsatuvda Dildora Zokirovaning turmush o‘rtog‘i bilan birgalikda video-kontentlar tayyorlashni boshlagani haqida ham so‘z bordi.

Aktrisaning ta’kidlashicha, dastlab turmush o‘rtog‘i bunday ishlarga unchalik qiziqmagan. Keyinchalik esa Dildora Zokirovaning suratga olish jarayonlarida ishtirok eta boshlagan.

“Uyda suratga olish bo‘lganda, begona erkaklar uyimizga kirmasin, degan maqsadda ishlaridan qolib, uyda bo‘lib turardilar. Keyin unga birga video olishni taklif qildim. 'Keling, birga olaylik', dedim. Shundan keyin bu ishga qiziqib ketdilar”, — deya hikoya qildi aktrisa.

Bugungi kunda juftlikning birgalikdagi videolari ijtimoiy tarmoqlarda ham muxlislar e’tiborini tortib kelmoqda.

Dildora ZokirovaSaudiya ArabistoniMuzdalifabonuOmon-Omon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)Bugun, 10:08“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollarBugun, 10:03Ritik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaRitik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaBugun, 09:53Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 12:37Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?Kecha, 06:22Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?16.08, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!