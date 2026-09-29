Turkiyaning mashhur aktrisasi va modeli Xande Erchel Qatarga tashrif buyurib, muxlislarini xursand qildi

·3·Madaniyat
Turkiyaning mashhur aktrisasi va modeli Xande Erchel Qatarga tashrif buyurib, muxlislarini xursand qildi

Turkiyaning mashhur aktrisasi va modeli Xande Erchel Qatarga tashrif buyurdi. Xalqaro miqyosda tanilgan yulduz mamlakatda o‘tkazilayotgan 22-Doha Jewelry and Watches Exhibition (DJWE 2026) ko‘rgazmasida ishtirok etish uchun Doha shahriga kelgan.

Aktrisaning Qatarga tashrifi ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Xande Erchel tadbirda zamonaviy va nafis uslubdagi libosi bilan ko‘rinish berib, muxlislar e’tiborini tortdi. Uning obrazi aks etgan suratlar qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Xande Erchel nafaqat Turkiyada, balki xorijda ham mashhur aktrisalardan biri hisoblanadi. U turk seriallaridagi bosh rollari orqali katta muxlislar auditoriyasiga ega bo‘lgan.

Aktrisaning har bir yangi tadbirdagi ko‘rinishi, ayniqsa libosi va uslubi, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinishi bilan ajralib turadi.

Xande Erchel22-Doha Jewelry and Watches ExhibitionDJWE 2026Doha
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldiHande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldi17 sentabr 12:09“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)9 avgust 12:10Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)6 avgust 15:11«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar15 iyun 13:21Turk aktrisasi Neslihan Atagul o‘g‘li Azizning 1 yoshini nishonladiTurk aktrisasi Neslihan Atagul o‘g‘li Azizning 1 yoshini nishonladi4 aprel 18:11Tomoshabinlar qattiq tanqid qilgan mashhur turk serial yulduzlariTomoshabinlar qattiq tanqid qilgan mashhur turk serial yulduzlari21 may 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh