Chempionlar qaytdi: Toshkentda shaxmatchilarni yuzlab muxlis tantanali ravishda kutib oldi

·13·Sport
Chempionlar qaytdi: Toshkentda shaxmatchilarni yuzlab muxlis tantanali ravishda kutib oldi

Samarqandda o‘tkazilgan 46-Jahon shaxmat olimpiadasida mutlaq chempionlikni qo‘lga kiritgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari Toshkentda katta tantana bilan kutib olindi.

Chempionlarni poytaxtdagi “Shimoliy” vokzalida yuzlab muxlislar, yoshlar, shaxmat ishqibozlari, ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilik vakillari qarshi oldi. Tadbir tungi vaqtda o‘tkazilganiga qaramay, sportchilarni qutlash uchun vokzalga ko‘plab fuqarolar yig‘ildi.

Tantana davomida chempionlik kubogi va O‘zbekiston bayrog‘i alohida e’tibor markazida bo‘ldi. Muxlislar milliy terma jamoa a’zolarini olqishlar bilan kutib olib, ularning tarixiy natijasini munosib nishonladi.

Qayd etilishicha, mazkur g‘alaba O‘zbekiston shaxmati uchun muhim natijalardan biri bo‘ldi. Terma jamoa a’zolari erishgan yutuq mamlakatda shaxmatga bo‘lgan qiziqish yanada ortishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

O‘zbekiston shaxmat milliy terma jamoasi46-Jahon shaxmat olimpiadasiTashkentShimoliy vokzal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?16 sentabr 16:00O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!23 sentabr 14:08JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiJCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdi20 iyul 16:07Madridda 2 million muxlis Ispaniya chempionligini nishonladiMadridda 2 million muxlis Ispaniya chempionligini nishonladi21 iyul 18:31Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»20 iyul 11:30Javohir Sindarov: Davlat rahbarining eʼtirofi – kuchli motivatsiyaJavohir Sindarov: Davlat rahbarining eʼtirofi – kuchli motivatsiya5 may 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi