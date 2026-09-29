Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Maurisio Pochettino Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari sport adolatiga putur yetkazganini ta'kidladi.
- Pochettino 2009–2018-yillar oralig'ida Manchester Siti 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilgani va bu holat o'n yildan ortiq vaqt davomida sport adolatiga soya solganini qayd etdi.
AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari Angliya Premyer-ligasida adolat tamoyiliga putur yetkazganini taʼkidladi. Ixbt.com va xorijiy OAV maʼlumotlariga koʻra, tajribali mutaxassis moliyaviy qoidalarni buzish holatlari sport adolatiga oʻn yildan ortiq vaqt davomida soya solganini, hech qanday jazo yetkazilgan zararni toʻliq qoplay olmasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi hisobotlarda Manchester Siti 2009–2018-yillar oraligʻida Premyer-liganing moliyaviy qoidalariga oid 115 ta ayblovning 114 tasida aybdor deb topilgani tasdiqlandi. Ushbu toʻqqiz yillik davrda Manchester klubi uch karra chempionlik, Angliya kubogi hamda uch marta Liga kubogini qoʻlga kiritgan edi. Oʻsha davrdagi yorqin lahzalar, jumladan, Serxio Agueroning dramatik gollari endilikda jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan jiddiy savol ostiga olinmoqda.
Moliyaviy cheklovlar va tengsiz raqobatPochettino oʻzining Tottenxem klubini boshqargan davridagi moliyaviy cheklovlarni eslab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub yangi stadion qurilishini moliyalashtirish maqsadida naqd 18 oy davomida birorta ham futbolchi xarid qilmagan va qattiq tejamkorlik sharoitida ishlagan. Shunga qaramay, Tottenxem 2017/18-yilgi mavsumda uchinchi, bir yil oldin esa aynan moliyaviy qoidalarni buzgani aytiladigan Chelsi ortidan ikkinchi oʻrinni egallagandi.
AQSh terma jamoasining Chili bilan oʻyini oldidan tarjimon orqali fikr bildirgan argentinalik murabbiy bunday keng koʻlamdagi qoidabuzarliklar nazoratchilar tomonidan bunchalik uzoq vaqt davomida sezilmaganidan hayratda ekanini bildirdi. «115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilganda, adolatli boʻlishi uchun qanday jazo berish kerakligini tushunish juda qiyin», — dedi Pochettino.
Nazorat mexanizmlaridagi kamchiliklarU Nottingem Forest yoki Everton kabi klublar qoidabuzarlik uchun ochko olib tashlash yoki jarima kabi turlicha sanksiyalarga uchraganini, biroq Manchester Siti bilan bogʻliq vaziyat butunlay boshqacha tus olganini qayd etdi. Maurisio Pochettino bu kabi qoidabuzarliklarga yoʻl qoʻyilgan bir paytda nazorat idoralari qayerda boʻlgani haqida savol tugʻilishini taʼkidladi.
Sobiq Chelsi ustozi bu holat oʻtmishdagi yutuqlarga ham soya solishini taʼkidlab oʻtdi. Uning fikricha, agar ayblovlar oʻz tasdiqini topsa, oʻtgan yillar davomida sof sport adolati mavjud boʻlmagan va muxlislar aldov ichida yashagan hisoblanadi. Murabbiy bunday holat kelgusida barcha klublar uchun teng sharoitlar yaratilishiga xizmat qilishiga umid bildirdi.
Izohlar 0
…