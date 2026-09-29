Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdi

·52·Sport
Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Maurisio Pochettino Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari sport adolatiga putur yetkazganini ta'kidladi.
  • Pochettino 2009–2018-yillar oralig'ida Manchester Siti 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilgani va bu holat o'n yildan ortiq vaqt davomida sport adolatiga soya solganini qayd etdi.

AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari Angliya Premyer-ligasida adolat tamoyiliga putur yetkazganini taʼkidladi. Ixbt.com va xorijiy OAV maʼlumotlariga koʻra, tajribali mutaxassis moliyaviy qoidalarni buzish holatlari sport adolatiga oʻn yildan ortiq vaqt davomida soya solganini, hech qanday jazo yetkazilgan zararni toʻliq qoplay olmasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi hisobotlarda Manchester Siti 2009–2018-yillar oraligʻida Premyer-liganing moliyaviy qoidalariga oid 115 ta ayblovning 114 tasida aybdor deb topilgani tasdiqlandi. Ushbu toʻqqiz yillik davrda Manchester klubi uch karra chempionlik, Angliya kubogi hamda uch marta Liga kubogini qoʻlga kiritgan edi. Oʻsha davrdagi yorqin lahzalar, jumladan, Serxio Agueroning dramatik gollari endilikda jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan jiddiy savol ostiga olinmoqda.

Moliyaviy cheklovlar va tengsiz raqobat

Pochettino oʻzining Tottenxem klubini boshqargan davridagi moliyaviy cheklovlarni eslab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub yangi stadion qurilishini moliyalashtirish maqsadida naqd 18 oy davomida birorta ham futbolchi xarid qilmagan va qattiq tejamkorlik sharoitida ishlagan. Shunga qaramay, Tottenxem 2017/18-yilgi mavsumda uchinchi, bir yil oldin esa aynan moliyaviy qoidalarni buzgani aytiladigan Chelsi ortidan ikkinchi oʻrinni egallagandi.

AQSh terma jamoasining Chili bilan oʻyini oldidan tarjimon orqali fikr bildirgan argentinalik murabbiy bunday keng koʻlamdagi qoidabuzarliklar nazoratchilar tomonidan bunchalik uzoq vaqt davomida sezilmaganidan hayratda ekanini bildirdi. «115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilganda, adolatli boʻlishi uchun qanday jazo berish kerakligini tushunish juda qiyin», — dedi Pochettino.

Nazorat mexanizmlaridagi kamchiliklar

U Nottingem Forest yoki Everton kabi klublar qoidabuzarlik uchun ochko olib tashlash yoki jarima kabi turlicha sanksiyalarga uchraganini, biroq Manchester Siti bilan bogʻliq vaziyat butunlay boshqacha tus olganini qayd etdi. Maurisio Pochettino bu kabi qoidabuzarliklarga yoʻl qoʻyilgan bir paytda nazorat idoralari qayerda boʻlgani haqida savol tugʻilishini taʼkidladi.

Sobiq Chelsi ustozi bu holat oʻtmishdagi yutuqlarga ham soya solishini taʼkidlab oʻtdi. Uning fikricha, agar ayblovlar oʻz tasdiqini topsa, oʻtgan yillar davomida sof sport adolati mavjud boʻlmagan va muxlislar aldov ichida yashagan hisoblanadi. Murabbiy bunday holat kelgusida barcha klublar uchun teng sharoitlar yaratilishiga xizmat qilishiga umid bildirdi.

Maurisio PochettinoManchester SitiPremyer-ligaFutbol yangiliklariSport adolati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiBugun 01:10Roberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdiRoberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdi27 sentabr 22:57Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi26 sentabr 13:51Maurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusdaMaurisio Pochettino AQSh termasidagi qizil kartochka mojarosidan afsusda26 sentabr 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi