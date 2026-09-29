Saudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdi

·66·Dunyo
Saudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistonida diniy mazmundagi ijtimoiy tarmoq bahsida ishtirok etgan Shri-Lanka fuqarosi Sivarasa Anojanga apellyatsiya sudi tomonidan o‘lim jazosi berildi.
  • Avvaliga 2026 yil iyul oyida besh yillik qamoq va 3 million Saudiya riyoli jarimaga hukm qilingan Anojanning apellyatsiyasi natijasida jazosi yengillashtirilmagan.
  • Mojaro, jumladan, Facebook'da Islom dini va Muhammad payg‘ambarni haqorat qilgan deb topilgan izohdan keyin boshlangan.

Saudiya Arabistonida ishlayotgan Shri-Lanka fuqarosi Sivarasa Anojanga apellyatsiya sudi tomonidan o‘lim jazosi berilgani xabar qilindi, deb xabar beradi Asian Mirror.

Sivarasa Anojan Shri-Lankaning Ampara viloyati, Kalmunay shahridagi Natpiddimonay hududidan bo‘lgan tamil millatiga mansub fuqaro. U Saudiya Arabistonida ishlayotgan bo‘lgan.

Uning ishi ijtimoiy tarmoqdagi diniy mazmundagi mojarodan keyin boshlangan. Ma’lum bo‘lishicha, Anojan turli diniy jamoalar o‘rtasidagi keskin bahs vaqtida Facebook'da izoh qoldirgan. Ushbu izoh Islom dini va Muhammad (Sollallohu alayhi vasallam) payg‘ambarni haqorat qilgan deb baholangan va keyin Saudiya hokimiyatlariga ma’lum qilingan.

Mojaro shu yil Katarogama shahriga o‘tkaziladigan an’anaviy hindu ziyorati bilan bog‘liq voqealardan keyin avj olgan. Ziyoratchilar bilan yuzlab kilometr yo‘l bosgan va Subramaniam deb nomlangan daydi it ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lgan. Kalmunayda bir musulmon yigitning itni tepgani aks etgan video tarqalgach, jamoatchilik orasida norozilik paydo bo‘lgan. Shundan keyin turli diniy jamoalar o‘rtasida ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslar boshlangan.

Anojan 2026 yil iyul oyida Al-Ahsa jinoyat sudi tomonidan besh yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va unga 3 million Saudiya riyoli miqdorida jarima solingan. Keyin uning himoyachilari sud qaroridan apellyatsiya bergan. Apellyatsiya 25 avgust kuni tegishli sudga topshirilgan.

Biroq 17 sentyabr kuni ko‘rilgan apellyatsiya natijasida jazo yengillashtirilmagan, aksincha, o‘lim jazosigacha og‘irlashtirilgani xabar qilindi. Anojanning advokati bu qaror haqida Shri-Lankaning Ar-Riyoddagi elchixonasiga og‘zaki ma’lumot bergan. Elchixona sudning rasmiy yozma qarorini kutayotgani aytilgan.

Shri-Lanka Tashqi ishlar vazirligi ishni Ar-Riyoddagi elchixona orqali kuzatib borayotganini va Saudiya hukumati bilan diplomatik muloqot davom etayotganini bildirgan. Anojanning oilasi ham Shri-Lanka hukumatidan uning hayotini saqlab qolish uchun zudlik bilan chora ko‘rishni so‘ragan.

Manbaga ko‘ra, oila sud jarayoni va advokatlik yordami bilan bog‘liq ayrim masalalar yuzasidan ham savollar bildirgan. Anojanning ishi bo‘yicha huquqiy va diplomatik jarayonlar davom etmoqda.

Shri-LankaSaudiyaApellyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi25 sentabr 20:17Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?21 sentabr 11:29Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi18 avgust 17:23Shri-Lankada qariyalar uyiga o‘t ketdiShri-Lankada qariyalar uyiga o‘t ketdi5 iyun 13:21Shri-Lankada xakerlar 3 million dollar mablag'ni o'g'irlab ketdiShri-Lankada xakerlar 3 million dollar mablag'ni o'g'irlab ketdi29 aprel 18:56Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota