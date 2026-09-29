Saudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistonida diniy mazmundagi ijtimoiy tarmoq bahsida ishtirok etgan Shri-Lanka fuqarosi Sivarasa Anojanga apellyatsiya sudi tomonidan o‘lim jazosi berildi.
- Avvaliga 2026 yil iyul oyida besh yillik qamoq va 3 million Saudiya riyoli jarimaga hukm qilingan Anojanning apellyatsiyasi natijasida jazosi yengillashtirilmagan.
- Mojaro, jumladan, Facebook'da Islom dini va Muhammad payg‘ambarni haqorat qilgan deb topilgan izohdan keyin boshlangan.
Saudiya Arabistonida ishlayotgan Shri-Lanka fuqarosi Sivarasa Anojanga apellyatsiya sudi tomonidan o‘lim jazosi berilgani xabar qilindi, deb xabar beradi Asian Mirror.
Sivarasa Anojan Shri-Lankaning Ampara viloyati, Kalmunay shahridagi Natpiddimonay hududidan bo‘lgan tamil millatiga mansub fuqaro. U Saudiya Arabistonida ishlayotgan bo‘lgan.
Uning ishi ijtimoiy tarmoqdagi diniy mazmundagi mojarodan keyin boshlangan. Ma’lum bo‘lishicha, Anojan turli diniy jamoalar o‘rtasidagi keskin bahs vaqtida Facebook'da izoh qoldirgan. Ushbu izoh Islom dini va Muhammad (Sollallohu alayhi vasallam) payg‘ambarni haqorat qilgan deb baholangan va keyin Saudiya hokimiyatlariga ma’lum qilingan.
Mojaro shu yil Katarogama shahriga o‘tkaziladigan an’anaviy hindu ziyorati bilan bog‘liq voqealardan keyin avj olgan. Ziyoratchilar bilan yuzlab kilometr yo‘l bosgan va Subramaniam deb nomlangan daydi it ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lgan. Kalmunayda bir musulmon yigitning itni tepgani aks etgan video tarqalgach, jamoatchilik orasida norozilik paydo bo‘lgan. Shundan keyin turli diniy jamoalar o‘rtasida ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslar boshlangan.
Anojan 2026 yil iyul oyida Al-Ahsa jinoyat sudi tomonidan besh yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va unga 3 million Saudiya riyoli miqdorida jarima solingan. Keyin uning himoyachilari sud qaroridan apellyatsiya bergan. Apellyatsiya 25 avgust kuni tegishli sudga topshirilgan.
Biroq 17 sentyabr kuni ko‘rilgan apellyatsiya natijasida jazo yengillashtirilmagan, aksincha, o‘lim jazosigacha og‘irlashtirilgani xabar qilindi. Anojanning advokati bu qaror haqida Shri-Lankaning Ar-Riyoddagi elchixonasiga og‘zaki ma’lumot bergan. Elchixona sudning rasmiy yozma qarorini kutayotgani aytilgan.
Shri-Lanka Tashqi ishlar vazirligi ishni Ar-Riyoddagi elchixona orqali kuzatib borayotganini va Saudiya hukumati bilan diplomatik muloqot davom etayotganini bildirgan. Anojanning oilasi ham Shri-Lanka hukumatidan uning hayotini saqlab qolish uchun zudlik bilan chora ko‘rishni so‘ragan.
Manbaga ko‘ra, oila sud jarayoni va advokatlik yordami bilan bog‘liq ayrim masalalar yuzasidan ham savollar bildirgan. Anojanning ishi bo‘yicha huquqiy va diplomatik jarayonlar davom etmoqda.
Izohlar 0
…