Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdi

·53·Sport
Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Fazliddin Erkinboyev -80 kg vazn toifasida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Yarimfinalda hindistonlik Ankushga yutqazgan bo‘lsa-da, Erkinboyevning ushbu bosqichga yetib kelishi unga medalni taqdim etdi.
  • Bu Fazliddin Erkinboyevning Osiyo o‘yinlaridagi ilk medali bo‘lib, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir sovrinni qo‘shdi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir medal qo‘shildi. Boks bo‘yicha milliy jamoamiz a’zosi Fazliddin Erkinboyev -80 kg vazn toifasida bronza medali sohibi bo‘ldi.

Hamyurtimiz final yo‘llanmasi uchun kechgan murosasiz yarimfinal jangidan so‘ng shohsupaning uchinchi pog‘onasidan joy oldi.

Yarimfinalgacha muvaffaqiyatli yo‘l

Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -80 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.

Musobaqa davomida munosib ishtirok etgan bokschimiz hal qiluvchi bosqichlar sari ishonch bilan odimladi va yarimfinalga qadar yetib bordi.

Bu bosqichning o‘ziyoq Erkinboyev uchun Osiyo o‘yinlaridagi muhim natija edi. Biroq uning maqsadi bundan ham balandroq — finalga chiqish va oltin medal uchun kurashish edi.

Final uchun jangda imkoniyat boy berildi

Erkinboyev yarimfinalda Hindiston vakili Ankushga qarshi ringga ko‘tarildi.

Jang murosasiz va keskin kechdi. Ikki bokschi ham final yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun bor kuchini ishga soldi.

Yakunda hakamlar qarori bilan ustunlik hindistonlik bokschi tomoniga o‘tdi. Shu tariqa, Fazliddin Erkinboyev finalga chiqa olmadi.

Biroq yarimfinalga yetib kelgani unga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining bronza medalini kafolatladi.

Fazliddin Erkinboyev -80 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining bronza medalini qo‘lga kiritdi.

O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir medal

Erkinboyevning bronza medali O‘zbekiston boks jamoasi uchun navbatdagi sovrinlardan biri bo‘ldi.

Aichi-Nagoyada ringga chiqqan o‘zbekistonlik bokschilar har bir bahsda mamlakat sharafini himoya qilmoqda. Fazliddin Erkinboyev ham yarimfinalga qadar yetib borib, yurtimiz delegatsiyasi medallar jamg‘armasiga navbatdagi sovrinni qo‘shdi.

Finalga chiqish maqsadi amalga oshmagan bo‘lsa-da, bokschimiz Osiyo o‘yinlarini medal bilan yakunladi. Bu esa uning musobaqadagi ishtirokini sovrinli natija bilan belgiladi.

Aichi-Nagoya ringlaridagi har bir g‘alaba va har bir medal O‘zbekiston sporti uchun alohida ahamiyatga ega. Fazliddin Erkinboyevning bronzasi ham mamlakatimiz delegatsiyasi uchun ana shunday navbatdagi quvonchli natijalardan biri bo‘ldi.

Fazliddin ErkinboyevAichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston boks jamoasi80 kg vazn toifasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordBugun 12:12Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdiShohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi27 sentabr 16:37Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiIbodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdi27 sentabr 16:34Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!Kecha 23:08Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari27 sentabr 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi