Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Fazliddin Erkinboyev -80 kg vazn toifasida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Yarimfinalda hindistonlik Ankushga yutqazgan bo‘lsa-da, Erkinboyevning ushbu bosqichga yetib kelishi unga medalni taqdim etdi.
- Bu Fazliddin Erkinboyevning Osiyo o‘yinlaridagi ilk medali bo‘lib, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir sovrinni qo‘shdi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir medal qo‘shildi. Boks bo‘yicha milliy jamoamiz a’zosi Fazliddin Erkinboyev -80 kg vazn toifasida bronza medali sohibi bo‘ldi.
Hamyurtimiz final yo‘llanmasi uchun kechgan murosasiz yarimfinal jangidan so‘ng shohsupaning uchinchi pog‘onasidan joy oldi.
Yarimfinalgacha muvaffaqiyatli yo‘l
Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -80 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.
Musobaqa davomida munosib ishtirok etgan bokschimiz hal qiluvchi bosqichlar sari ishonch bilan odimladi va yarimfinalga qadar yetib bordi.
Bu bosqichning o‘ziyoq Erkinboyev uchun Osiyo o‘yinlaridagi muhim natija edi. Biroq uning maqsadi bundan ham balandroq — finalga chiqish va oltin medal uchun kurashish edi.
Final uchun jangda imkoniyat boy berildi
Erkinboyev yarimfinalda Hindiston vakili Ankushga qarshi ringga ko‘tarildi.
Jang murosasiz va keskin kechdi. Ikki bokschi ham final yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun bor kuchini ishga soldi.
Yakunda hakamlar qarori bilan ustunlik hindistonlik bokschi tomoniga o‘tdi. Shu tariqa, Fazliddin Erkinboyev finalga chiqa olmadi.
Biroq yarimfinalga yetib kelgani unga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining bronza medalini kafolatladi.
Fazliddin Erkinboyev -80 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining bronza medalini qo‘lga kiritdi.
O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir medal
Erkinboyevning bronza medali O‘zbekiston boks jamoasi uchun navbatdagi sovrinlardan biri bo‘ldi.
Aichi-Nagoyada ringga chiqqan o‘zbekistonlik bokschilar har bir bahsda mamlakat sharafini himoya qilmoqda. Fazliddin Erkinboyev ham yarimfinalga qadar yetib borib, yurtimiz delegatsiyasi medallar jamg‘armasiga navbatdagi sovrinni qo‘shdi.
Finalga chiqish maqsadi amalga oshmagan bo‘lsa-da, bokschimiz Osiyo o‘yinlarini medal bilan yakunladi. Bu esa uning musobaqadagi ishtirokini sovrinli natija bilan belgiladi.
Aichi-Nagoya ringlaridagi har bir g‘alaba va har bir medal O‘zbekiston sporti uchun alohida ahamiyatga ega. Fazliddin Erkinboyevning bronzasi ham mamlakatimiz delegatsiyasi uchun ana shunday navbatdagi quvonchli natijalardan biri bo‘ldi.
Izohlar 0
…