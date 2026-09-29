Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi

·49·Sport
Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida dast ko‘tarish mashqida 197 kilogrammni zabt etib, jahon rekordini o‘rnatdi.
  • Bu natija o‘zbekistonlik sportchining og‘ir atletika tarixidagi navbatdagi muhim qadami bo‘ldi.
  • Hozirda sportchining yakuniy natijasi siltab ko‘tarish mashqi yakunlangandan so‘ng aniqlanadi.

O‘zbekiston og‘ir atletikasi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yana bir tarixiy natijaga erishdi. Milliy jamoamiz a’zosi Akbar Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida 197 kilogrammni zabt etib, yangi jahon rekordini o‘rnatdi.

Bu natija nafaqat Osiyo o‘yinlaridagi eng yorqin chiqishlardan biri, balki o‘zbekistonlik sportchining og‘ir atletika tarixidagi navbatdagi katta qadami bo‘ldi.

197 kilogramm — yangi jahon rekordi

Aichi-Nagoya-2026 doirasida og‘ir atletika bahslarida ishtirok etayotgan Akbar Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida navbatdagi urinishini amalga oshirdi.

Hamyurtimiz 197 kilogrammlik og‘irlikni muvaffaqiyatli ko‘tarib, ushbu mashq bo‘yicha jahon rekordini yangiladi.

Shu tariqa Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida nafaqat medal uchun kurash, balki jahon rekordini yangilash bilan ham O‘zbekiston delegatsiyasi e’tiborini yana bir bor o‘ziga qaratdi.

197 kilogrammlik natija sportchining jismoniy tayyorgarligi va yuqori darajadagi musobaqalarda bosim ostida ham o‘z imkoniyatini to‘liq namoyish eta olishini ko‘rsatdi.

Ammo asosiy kurash hali oldinda

Akbar Jo‘rayevning Aichi-Nagoyadagi ishtiroki dast ko‘tarish bilan yakunlanmaydi.

Og‘ir atletikada yakuniy natija ikki mashq — dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish natijalari yig‘indisi asosida aniqlanadi.

Shu sababli sportchimiz uchun eng muhim bosqichlardan biri hali oldinda.

Endi Jo‘rayev siltab ko‘tarish dasturida ham o‘z imkoniyatlarini namoyish etadi. Ushbu mashq yakunlanganidan so‘ng sportchining ikki mashq bo‘yicha umumiy natijasi va musobaqadagi yakuniy o‘rni ma’lum bo‘ladi.

O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir tarixiy lahza

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari turli sport turlarida yuqori natijalar qayd etib kelmoqda.

Akbar Jo‘rayevning 197 kilogrammlik jahon rekordi esa mamlakat delegatsiyasi uchun navbatdagi katta voqeaga aylandi.

Eng qizig‘i, Jo‘rayev hali musobaqani yakunlagani yo‘q. Dast ko‘tarishdagi rekorddan keyin barcha e’tibor endi siltab ko‘tarishga qaratiladi.

197 kilogramm — tarixga kirgan raqam. Endi esa Akbar Jo‘rayev oldida yana bir vazifa bor: jahon rekordi bilan boshlangan chiqishini Osiyo o‘yinlaridagi yuqori yakuniy natija bilan bezash.

O‘zbekistonlik chempionning keyingi chiqishi uning Aichi-Nagoya-2026dagi yakuniy natijasini belgilab beradi. Ammo bir narsa allaqachon aniq: Akbar Jo‘rayev Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarini yangi jahon rekordi bilan boshladi.

Akbar Jo‘rayevAichi-Nagoya-2026Osiyo o‘yinlariOg‘ir atletika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaKecha 17:14Axror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiAxror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiKecha 15:00Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiPokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiKecha 14:57O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiO‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldi27 sentabr 16:23Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari27 sentabr 16:21O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi