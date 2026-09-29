Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida dast ko‘tarish mashqida 197 kilogrammni zabt etib, jahon rekordini o‘rnatdi.
- Bu natija o‘zbekistonlik sportchining og‘ir atletika tarixidagi navbatdagi muhim qadami bo‘ldi.
- Hozirda sportchining yakuniy natijasi siltab ko‘tarish mashqi yakunlangandan so‘ng aniqlanadi.
O‘zbekiston og‘ir atletikasi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yana bir tarixiy natijaga erishdi. Milliy jamoamiz a’zosi Akbar Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida 197 kilogrammni zabt etib, yangi jahon rekordini o‘rnatdi.
Bu natija nafaqat Osiyo o‘yinlaridagi eng yorqin chiqishlardan biri, balki o‘zbekistonlik sportchining og‘ir atletika tarixidagi navbatdagi katta qadami bo‘ldi.
197 kilogramm — yangi jahon rekordi
Aichi-Nagoya-2026 doirasida og‘ir atletika bahslarida ishtirok etayotgan Akbar Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida navbatdagi urinishini amalga oshirdi.
Hamyurtimiz 197 kilogrammlik og‘irlikni muvaffaqiyatli ko‘tarib, ushbu mashq bo‘yicha jahon rekordini yangiladi.
Shu tariqa Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida nafaqat medal uchun kurash, balki jahon rekordini yangilash bilan ham O‘zbekiston delegatsiyasi e’tiborini yana bir bor o‘ziga qaratdi.
197 kilogrammlik natija sportchining jismoniy tayyorgarligi va yuqori darajadagi musobaqalarda bosim ostida ham o‘z imkoniyatini to‘liq namoyish eta olishini ko‘rsatdi.
Ammo asosiy kurash hali oldinda
Akbar Jo‘rayevning Aichi-Nagoyadagi ishtiroki dast ko‘tarish bilan yakunlanmaydi.
Og‘ir atletikada yakuniy natija ikki mashq — dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish natijalari yig‘indisi asosida aniqlanadi.
Shu sababli sportchimiz uchun eng muhim bosqichlardan biri hali oldinda.
Endi Jo‘rayev siltab ko‘tarish dasturida ham o‘z imkoniyatlarini namoyish etadi. Ushbu mashq yakunlanganidan so‘ng sportchining ikki mashq bo‘yicha umumiy natijasi va musobaqadagi yakuniy o‘rni ma’lum bo‘ladi.
O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir tarixiy lahza
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari turli sport turlarida yuqori natijalar qayd etib kelmoqda.
Akbar Jo‘rayevning 197 kilogrammlik jahon rekordi esa mamlakat delegatsiyasi uchun navbatdagi katta voqeaga aylandi.
Eng qizig‘i, Jo‘rayev hali musobaqani yakunlagani yo‘q. Dast ko‘tarishdagi rekorddan keyin barcha e’tibor endi siltab ko‘tarishga qaratiladi.
197 kilogramm — tarixga kirgan raqam. Endi esa Akbar Jo‘rayev oldida yana bir vazifa bor: jahon rekordi bilan boshlangan chiqishini Osiyo o‘yinlaridagi yuqori yakuniy natija bilan bezash.
O‘zbekistonlik chempionning keyingi chiqishi uning Aichi-Nagoya-2026dagi yakuniy natijasini belgilab beradi. Ammo bir narsa allaqachon aniq: Akbar Jo‘rayev Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarini yangi jahon rekordi bilan boshladi.
Izohlar 0
…