Toshkent metrosida rekord: 1,2 milliondan ortiq yo‘lovchi tashildi
28 sentyabr kuni Toshkent metropolitenida tarixiy natija qayd etildi. Shu kuni poytaxt metrosi xizmatlaridan 1 million 200 ming 124 nafar yo‘lovchi foydalandi. Bu ko‘rsatkich metropoliten tarixidagi yangi rekord sifatida qayd etildi.
Muhim natijani nishonlash maqsadida metro ma’muriyati 1 million 200 minginchi yo‘lovchini ham alohida e’tirof etdi. Rekordli ko‘rsatkichga to‘g‘ri kelgan yo‘lovchiga esdalik sovg‘asi topshirildi.
Shuningdek, unga bir yil davomida jamoat transportidan bepul foydalanish imkonini beruvchi maxsus transport kartasi taqdim etildi.
Qayd etilishicha, bir kunda 1,2 milliondan ortiq yo‘lovchining metro xizmatlaridan foydalanishi poytaxt jamoat transporti tizimida metroning ahamiyati yuqori ekanini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…