“Besh yoshlik or olov solsin ko‘zlaringga!”: Feruzabonuning she’ri xalqni yig‘latdi (audio)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shoira Feruzabonu 5 yoshli qizaloqqa nisbatan sodir etilgan zo‘ravonlik fojiasiga bag‘ishlab, yurakni o‘rtovchi she’r yozdi.
- Ushbu she’r ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab odamlarning ko‘z yoshlari va muhokamasiga sabab bo‘ldi.
- Ijodkor asarida jinoyatchilarni, bolalarni himoya qilishda loqaydlik ko‘rsatayotgan muhitni va mehrsiz dunyoni qoralaydi.
- She’r jamiyatni chuqur mushohada yuritishga va bolalar xavfsizligini ta’minlashga chaqiradi.
Ijtimoiy tarmoqlarda 5 yoshli qizchaga nisbatan sodir etilgan mudhish zo‘ravonlik fojiasi butun jamoatchilikni larzaga solishda davom etmoqda. Shoira va ijodkor Feruzabonu mazkur ayanchli hodisaga jim qarab turolmay, begunoh jabrdiyda murg‘ak go‘dakka atab yozilgan, yurakni o‘rtovchi she’rini keng jamoatchilikka o‘qib eshittirdi. Inson vijdonini uyg‘otishga chorlovchi ushbu dardli misralar bir zumda ijtimoiy tarmoqlar bo‘ylab tarqalib, minglab yurtdoshlarimizning ko‘z yoshlari va qizg‘in muhokamasiga sabab bo‘ldi. Ijodkor o‘z asarida nafaqat jinoyatchilarni, balki bolalarni himoya qilishda loqaydlik ko‘rsatayotgan muhitni, soxta majlislarni va mehrsiz dunyoni keskin qoralaydi. «Besh yoshida nomusini qurbon qilgan shu go‘dakning uvolidan qo‘rqqin dunyo!» deya yangragan hayqiriq butun jamiyatni chuqur mushohada yuritishga chaqirmoqda.
«Sindirilgan nomus, shoira isyoni va jamiyat dardi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
Feruzabonuning dardli she’riy murojaati va jamoatchilik munosabati bo‘yicha eng muhim urg‘ular:
5 yoshli jabrdiyda qizchaga bag‘ishlov: Shoira jinsiy zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan murg‘ak go‘dak taqdiriga bag‘ishlab dardli she’rini e’lon qildi;
«Uvolidan qo‘rqqin dunyo»: She’rda nomussiz jinoyatchilarga va insoniylikni yo‘qotgan shafqatsiz muhitga nisbatan keskin nafrat ifoda etildi;
Rasmiy va soxta minbarlar tanqidi: Muallif bolalar himoyasi qolib, faqat quruq gaplar bilan cheklanadigan loqayd tizim va «majlislar»ni ochiq qoraladi;
Qizchaga dalda va ruhiy ko‘mak: «Tur o‘rningdan, qaddingni tut, ko‘z yoshingni art!» satrlari orqali jabrlangan bolaga ruhiy madad va iroda tilandi;
Jamoatchilikning keskin aks-sadosi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari shoiraning har bir misrasini qo‘llab-quvvatlab, pedofillarga nisbatan eng oliy jazo choralarini qo‘llashni talab qilmoqda.
Feruzabonuning she’riy murojaatidagi asosiy ramzlar va ijtimoiy saboqlar tasnifi
Muallif misralaridagi ramziy ma’nolar va ko‘tarilgan ijtimoiy muammolar tahlili:
She’riy satrlar va iboralar
Ifoda etilgan ijtimoiy ma’no
Jamiyat va qonunchilik oldiga qo‘yilgan savol
«Shu go‘dakning uvolidan qo‘rqqin dunyo»
Begunoh bolaning toptalgan huquqi va adolatsizlik
Bolalar xavfsizligini kafolatlash qachon birinchi o‘ringa chiqadi?
«Farzand mehrin bilmagan u nojinslaring»
Jinoyatchi va shafqatsiz pedofillarning insoniylikdan chiqishi
Bunday vahshiy shaxslarga jazo tayinlashda hech qanday yengillik bo‘lmasligi
«Mehr so‘zin tilga olmas majlislaring»
Muammoga yuzaki va byurokratik munosabatda bo‘lish holati
Bolalar himoyasida qog‘ozbozlik emas, amaliy himoya mexanizmini yaratish
«Holing ko‘rib O‘zbekiston hayron qizim»
Butun xalq va millatning fojia qarshisidagi qayg‘usi
Har bir fuqaroni o‘z mahallasidagi bolalarga nisbatan sergak bo‘lishga chorlash
«Yig‘la dunyo, yig‘la dunyo!»
Vijdon va insoniylikning oliy darajadagi isyoni
Loqaydlik va sukut saqlashni to‘xtatishga bo‘lgan global chorlov
Ijtimoiy va huquqiy ekspertiza: Nega bolalar himoyasi bo‘yicha sukut saqlab bo‘lmaydi?
Huquqshunoslar, psixologlar va jamoat faollarining xulosalari:
«She’riyat — jamiyat vijdoni ko‘zgusi»: Feruzabonuning ushbu dardli she’ri shunchaki hissiyot emas, balki xalqning ichidagi og‘riq, g‘azab va adolat talabining badiiy tildagi aksidir; jamoatchilik bunday fojialarga befarq qaramayotgani jinoyatchilikni ildizi bilan yo‘q qilishda eng muhim kuch sanaladi;
«Qonunchilikning murosasiz mustahkamlanishi»: So‘nggi yillarda bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo choralari kuchaytirilgan bo‘lsa-da, amaliyotda ushbu moddalar bo‘yicha hech qanday muddatidan oldin ozod qilish yoki amnistiya qo‘llanilmasligi shart; pedofiliyaga qarshi yagona chora — umrbod qamoq jazosi va qat’iy reyestrlar yuritishdir;
Muhitning befarqligini sindirish: Qo‘shnichilik, mahalla va ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligiga nisbatan sergaklikni oshirish zarur; zo‘ravonlik belgilarini ko‘rganda «birovning oilasi» deb sukut saqlash — jinoyatga sherik bo‘lish bilan teng ekanini har bir inson anglashi lozim.
Sizningcha, voyaga yetmagan va murg‘ak go‘daklarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan jinoyatchilarga qarshi qanday jazo choralari qo‘llanilishi kerak: umrbod ozodlikdan mahrum qilishmi yoki undan ham og‘irroq sanksiyalarmi? Jamiyatimizda bunday fojialarning oldini olish uchun mahalla va oila instituti nimalarga ko‘proq e’tibor berishi lozim? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyatni uyg‘otuvchi ushbu muhim tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…