“Besh yoshlik or olov solsin ko‘zlaringga!”: Feruzabonuning she’ri xalqni yig‘latdi (audio)

·64·Madaniyat
“Besh yoshlik or olov solsin ko‘zlaringga!”: Feruzabonuning she’ri xalqni yig‘latdi (audio)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shoira Feruzabonu 5 yoshli qizaloqqa nisbatan sodir etilgan zo‘ravonlik fojiasiga bag‘ishlab, yurakni o‘rtovchi she’r yozdi.
  • Ushbu she’r ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab odamlarning ko‘z yoshlari va muhokamasiga sabab bo‘ldi.
  • Ijodkor asarida jinoyatchilarni, bolalarni himoya qilishda loqaydlik ko‘rsatayotgan muhitni va mehrsiz dunyoni qoralaydi.
  • She’r jamiyatni chuqur mushohada yuritishga va bolalar xavfsizligini ta’minlashga chaqiradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda 5 yoshli qizchaga nisbatan sodir etilgan mudhish zo‘ravonlik fojiasi butun jamoatchilikni larzaga solishda davom etmoqda. Shoira va ijodkor Feruzabonu mazkur ayanchli hodisaga jim qarab turolmay, begunoh jabrdiyda murg‘ak go‘dakka atab yozilgan, yurakni o‘rtovchi she’rini keng jamoatchilikka o‘qib eshittirdi. Inson vijdonini uyg‘otishga chorlovchi ushbu dardli misralar bir zumda ijtimoiy tarmoqlar bo‘ylab tarqalib, minglab yurtdoshlarimizning ko‘z yoshlari va qizg‘in muhokamasiga sabab bo‘ldi. Ijodkor o‘z asarida nafaqat jinoyatchilarni, balki bolalarni himoya qilishda loqaydlik ko‘rsatayotgan muhitni, soxta majlislarni va mehrsiz dunyoni keskin qoralaydi. «Besh yoshida nomusini qurbon qilgan shu go‘dakning uvolidan qo‘rqqin dunyo!» deya yangragan hayqiriq butun jamiyatni chuqur mushohada yuritishga chaqirmoqda.

«Sindirilgan nomus, shoira isyoni va jamiyat dardi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Feruzabonuning dardli she’riy murojaati va jamoatchilik munosabati bo‘yicha eng muhim urg‘ular:

  • 5 yoshli jabrdiyda qizchaga bag‘ishlov: Shoira jinsiy zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan murg‘ak go‘dak taqdiriga bag‘ishlab dardli she’rini e’lon qildi;

  • «Uvolidan qo‘rqqin dunyo»: She’rda nomussiz jinoyatchilarga va insoniylikni yo‘qotgan shafqatsiz muhitga nisbatan keskin nafrat ifoda etildi;

  • Rasmiy va soxta minbarlar tanqidi: Muallif bolalar himoyasi qolib, faqat quruq gaplar bilan cheklanadigan loqayd tizim va «majlislar»ni ochiq qoraladi;

  • Qizchaga dalda va ruhiy ko‘mak: «Tur o‘rningdan, qaddingni tut, ko‘z yoshingni art!» satrlari orqali jabrlangan bolaga ruhiy madad va iroda tilandi;

  • Jamoatchilikning keskin aks-sadosi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari shoiraning har bir misrasini qo‘llab-quvvatlab, pedofillarga nisbatan eng oliy jazo choralarini qo‘llashni talab qilmoqda.

Feruzabonuning she’riy murojaatidagi asosiy ramzlar va ijtimoiy saboqlar tasnifi

Muallif misralaridagi ramziy ma’nolar va ko‘tarilgan ijtimoiy muammolar tahlili:

She’riy satrlar va iboralar

Ifoda etilgan ijtimoiy ma’no

Jamiyat va qonunchilik oldiga qo‘yilgan savol

«Shu go‘dakning uvolidan qo‘rqqin dunyo»

Begunoh bolaning toptalgan huquqi va adolatsizlik

Bolalar xavfsizligini kafolatlash qachon birinchi o‘ringa chiqadi?

«Farzand mehrin bilmagan u nojinslaring»

Jinoyatchi va shafqatsiz pedofillarning insoniylikdan chiqishi

Bunday vahshiy shaxslarga jazo tayinlashda hech qanday yengillik bo‘lmasligi

«Mehr so‘zin tilga olmas majlislaring»

Muammoga yuzaki va byurokratik munosabatda bo‘lish holati

Bolalar himoyasida qog‘ozbozlik emas, amaliy himoya mexanizmini yaratish

«Holing ko‘rib O‘zbekiston hayron qizim»

Butun xalq va millatning fojia qarshisidagi qayg‘usi

Har bir fuqaroni o‘z mahallasidagi bolalarga nisbatan sergak bo‘lishga chorlash

«Yig‘la dunyo, yig‘la dunyo!»

Vijdon va insoniylikning oliy darajadagi isyoni

Loqaydlik va sukut saqlashni to‘xtatishga bo‘lgan global chorlov

Ijtimoiy va huquqiy ekspertiza: Nega bolalar himoyasi bo‘yicha sukut saqlab bo‘lmaydi?

Huquqshunoslar, psixologlar va jamoat faollarining xulosalari:

  • «She’riyat — jamiyat vijdoni ko‘zgusi»: Feruzabonuning ushbu dardli she’ri shunchaki hissiyot emas, balki xalqning ichidagi og‘riq, g‘azab va adolat talabining badiiy tildagi aksidir; jamoatchilik bunday fojialarga befarq qaramayotgani jinoyatchilikni ildizi bilan yo‘q qilishda eng muhim kuch sanaladi;

  • «Qonunchilikning murosasiz mustahkamlanishi»: So‘nggi yillarda bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo choralari kuchaytirilgan bo‘lsa-da, amaliyotda ushbu moddalar bo‘yicha hech qanday muddatidan oldin ozod qilish yoki amnistiya qo‘llanilmasligi shart; pedofiliyaga qarshi yagona chora — umrbod qamoq jazosi va qat’iy reyestrlar yuritishdir;

  • Muhitning befarqligini sindirish: Qo‘shnichilik, mahalla va ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligiga nisbatan sergaklikni oshirish zarur; zo‘ravonlik belgilarini ko‘rganda «birovning oilasi» deb sukut saqlash — jinoyatga sherik bo‘lish bilan teng ekanini har bir inson anglashi lozim.

Sizningcha, voyaga yetmagan va murg‘ak go‘daklarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan jinoyatchilarga qarshi qanday jazo choralari qo‘llanilishi kerak: umrbod ozodlikdan mahrum qilishmi yoki undan ham og‘irroq sanksiyalarmi? Jamiyatimizda bunday fojialarning oldini olish uchun mahalla va oila instituti nimalarga ko‘proq e’tibor berishi lozim? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyatni uyg‘otuvchi ushbu muhim tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Feruzabonupedofiliyabolalar zo‘ravonligiijtimoiy adolat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi27 sentabr 20:10Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)7 sentabr 21:45O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?24 avgust 10:06Sahnada dahshatli lahza: olov Tan Tashchini yutay dediSahnada dahshatli lahza: olov Tan Tashchini yutay dedi25 may 21:41Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)12 iyul 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh