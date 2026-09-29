Nepalda ulkan ko‘chki tog‘ning bir qismini daryoga ag‘darib yubordi (video)

·11·Dunyo
Nepalda ulkan ko‘chki tog‘ning bir qismini daryoga ag‘darib yubordi (video)

Nepalda kuchli ko‘chki va suv toshqinlari og‘ir oqibatlarga sabab bo‘ldi. Tabiiy ofat tufayli 20 dan ortiq kishi halok bo‘lgani ma’lum qilindi. Tog‘li hududlarda joylashgan o‘nlab qishloqlar vayron bo‘lgan. Ular orasida alpinistlar uchun bazaviy lager sifatida foydalanib kelingan hududlar ham bor.

Falokat sodir bo‘lgan joylardan 2 mingdan ziyod aholi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan. Ko‘chkining ko‘lami esa tabiiy ofatning qanchalik jiddiy bo‘lganini ko‘rsatdi — ulkan tog‘ jinslari Marsyangdi daryosiga ag‘darilgan.

Hodisa 26 avgust kuni Nepal va Tibet chegarasi yaqinida sodir bo‘lgan. Bu voqea mintaqada kuchli suv toshqinlari va muzliklar ko‘chishi kuzatilganidan bir oy o‘tib ro‘y bergan. Avvalgi ofatlarda ham 1,4 mingdan ortiq kishi halok bo‘lgani xabar qilingan.

NepalFalokatKuchli ko‘chkiMarsyangdi daryosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiOlimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladi18 sentabr 16:25Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldi31 avgust 11:59Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiEverestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildi4 iyun 22:5168 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi12 sentabr 12:34Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)28 avgust 00:19Hindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiHindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldi8 iyul 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota