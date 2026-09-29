Xavyer Tebas Manchester Siti ishi yuzasidan keskin bayonot berdi

·12·Sport
Xavyer Tebas Manchester Siti ishi yuzasidan keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • La liga prezidenti Xavyer Tebas Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilgan 115 ta moliyaviy ayblovlarning aksariyati asosli deb topilgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi.
  • Uning ta'kidlashicha, Yevropa futbolining kelajagi va yaxlitligi barcha ishtirokchilar uchun teng qoidalar amal qilishiga bog'liq.
  • Tebas iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy nazoratni sportning tirik qolishi uchun zarur deb hisoblaydi.

Ispaniya La ligasi prezidenti Xavyer Tebas Manchester Siti klubiga nisbatan qoʻyilgan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha oʻzining keskin munosabatini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Yevropa futbolining kelajagi va yaxlitligi barcha ishtirokchilar uchun teng qoidalar amal qilishiga bevosita bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib, mustaqil komissiya «shaharliklar»ga nisbatan ilgari surilgan 115 ta moliyaviy ayblovlarning deyarli barchasini asosli deb topgani haqida xabarlar tarqalgandi. Mazkur holat butun futbol jamoatchiligi, xususan, Yevropa chempionatlarining rahbarlarida katta qiziqish uygʻotdi.

Moliyaviy nazorat va iqtisodiy barqarorlik

Vaziyatga izoh berarkan, Xavyer Tebas ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida oʻzining yillar davomidagi pozitsiyasini yana bir bor eslatib oʻtdi. uning taʼkidlashicha, iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy nazorat bu oddiy byurokratiya yoki injiqlik emas, balki sportning tirik qolishi uchun hayotiy zaruratdir.

Tebasning fikricha, klublarning raqobatbardoshligi faqatgina ularning ortida turgan ulkan moliyaviy resurslarga emas, balki samarali boshqaruv va umumiy qoidalarga qatʼiy rioya qilishga asoslanishi kerak. La liga rahbari bu pozitsiyani himoya qilish unga koʻplab tanqidsizliklar olib kelganini, biroq u oʻz qarashlariga sodiqligicha qolayotganini qoʻshimcha qildi.

Klubning javobi va oldingi mojarolar

Oʻz navbatida, Manchester Siti klubi huquqiy jarayonlar hali ham davom etayotganini maʼlum qildi, biroq tarqalgan xabarlarni toʻgʻridan-toʻgʻri rad etishdan oʻzini tiydi. Angliya Premyer-ligasi esa bu holatni «shaxsiy va maxfiy jarayon» deb atab, hozircha izoh berishdan bosh tortdi.

Eslatib oʻtamiz, Manchester Siti avval ham shunga oʻxshash jiddiy qoidabuzarliklar bilan yuzlashgan edi. 2020-yilda klub UEFA tomonidan berilgan ikki yillik Yevropa musobaqalaridan chetlatish jazosini Sport arbitraj sudi (CAS) orqali bekor qilishga muvaffaq boʻlgan edi. Oʻsha paytda ham Xavyer Tebas CAS qarorini keskin tanqid qilib, bu Yevropa futbolining iqtisodiy nazorat tizimi obroʻsiga jiddiy putur yetkazganini taʼkidlagandi.

La LigaManchester SitiXavyer TebasPremyer-ligaMoliyaviy fair-play
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiBugun 01:10Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlariManchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlari26 sentabr 19:37Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdi9 sentabr 22:38Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiXavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi3 sentabr 01:18Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinManchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin27 sentabr 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi