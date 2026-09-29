Xavyer Tebas Manchester Siti ishi yuzasidan keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- La liga prezidenti Xavyer Tebas Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilgan 115 ta moliyaviy ayblovlarning aksariyati asosli deb topilgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi.
- Uning ta'kidlashicha, Yevropa futbolining kelajagi va yaxlitligi barcha ishtirokchilar uchun teng qoidalar amal qilishiga bog'liq.
- Tebas iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy nazoratni sportning tirik qolishi uchun zarur deb hisoblaydi.
Ispaniya La ligasi prezidenti Xavyer Tebas Manchester Siti klubiga nisbatan qoʻyilgan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha oʻzining keskin munosabatini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Yevropa futbolining kelajagi va yaxlitligi barcha ishtirokchilar uchun teng qoidalar amal qilishiga bevosita bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib, mustaqil komissiya «shaharliklar»ga nisbatan ilgari surilgan 115 ta moliyaviy ayblovlarning deyarli barchasini asosli deb topgani haqida xabarlar tarqalgandi. Mazkur holat butun futbol jamoatchiligi, xususan, Yevropa chempionatlarining rahbarlarida katta qiziqish uygʻotdi.
Moliyaviy nazorat va iqtisodiy barqarorlikVaziyatga izoh berarkan, Xavyer Tebas ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida oʻzining yillar davomidagi pozitsiyasini yana bir bor eslatib oʻtdi. uning taʼkidlashicha, iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy nazorat bu oddiy byurokratiya yoki injiqlik emas, balki sportning tirik qolishi uchun hayotiy zaruratdir.
Tebasning fikricha, klublarning raqobatbardoshligi faqatgina ularning ortida turgan ulkan moliyaviy resurslarga emas, balki samarali boshqaruv va umumiy qoidalarga qatʼiy rioya qilishga asoslanishi kerak. La liga rahbari bu pozitsiyani himoya qilish unga koʻplab tanqidsizliklar olib kelganini, biroq u oʻz qarashlariga sodiqligicha qolayotganini qoʻshimcha qildi.
Klubning javobi va oldingi mojarolarOʻz navbatida, Manchester Siti klubi huquqiy jarayonlar hali ham davom etayotganini maʼlum qildi, biroq tarqalgan xabarlarni toʻgʻridan-toʻgʻri rad etishdan oʻzini tiydi. Angliya Premyer-ligasi esa bu holatni «shaxsiy va maxfiy jarayon» deb atab, hozircha izoh berishdan bosh tortdi.
Eslatib oʻtamiz, Manchester Siti avval ham shunga oʻxshash jiddiy qoidabuzarliklar bilan yuzlashgan edi. 2020-yilda klub UEFA tomonidan berilgan ikki yillik Yevropa musobaqalaridan chetlatish jazosini Sport arbitraj sudi (CAS) orqali bekor qilishga muvaffaq boʻlgan edi. Oʻsha paytda ham Xavyer Tebas CAS qarorini keskin tanqid qilib, bu Yevropa futbolining iqtisodiy nazorat tizimi obroʻsiga jiddiy putur yetkazganini taʼkidlagandi.
Izohlar 0
…