SpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdi

·33·Texno
SpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasi Falcon Heavy oʻta ogʻir raketa-tashuvchisining yangi kadrlarini namoyish etdi, bu esa uning ulkan koʻlamini va 27 ta Merlin dvigatelini yaqqol koʻrsatadi.
  • 2018-yildagi ilk parvozidan buyon Falcon Heavy jami 13 ta orbital missiyani 100 foizlik muvaffaqiyat bilan yakunlagan, bu uning yuqori ishonchliligini tasdiqlaydi.

Aerokosmik olamda oʻzining yuqori ishonchliligi bilan tanilgan SpaceX kompaniyasi Falcon Heavy oʻta ogʻir raketa-tashuvchisining yaqindan olingan noyob kadrlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur video va fotosuratlar Kennedi nomidagi kosmik markazning tarixiy LC-39A стартовий kompleksidagi angarda joylashgan ulkan qurilmaning koʻlamini yaqqol namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan materiallarda uchta birlashtirilgan Falcon 9 bosqichidan iborat boʻlgan raketa korpusiga oʻrnatilgan jami 27 ta Merlin dvigateli aniq koʻrsatilgan. Mutaxassislar va kosmik texnologiyalar ishqibozlari uchun bu kadrlar zamonaviy raketasozlikning eng qudratli namunalaridan birining tuzilishini yaqindan koʻzdan kechirish imkonini berdi.

Mukammal parvozlar tarixi

Falcon Heavy nafaqat oʻzining ulkan quvvati, balki kosmik sanoatda kamdan-kam uchraydigan mukammal statistika egasi ekanligi bilan ham ahamiyatlidir. 2018-yilda amalga oshirilgan ilk debyut parvozidan boshlab hozirgi kunga qadar ushbu raketa oʻzining ishonchliligini amalda toʻlaqonli isbotlab kelmoqda.

Manba maʼlumotlariga koʻra, 2026-yil sentyabr holatiga koʻra oʻta ogʻir raketa-tashuvchi jami 13 ta orbital missiyani muvaffaqiyatli bajarib ulgurdi. Eʼtiborli jihati shundaki, barcha parvozlar 100 foizlik natija bilan yakunlangan.

Yangi marralar va kelgusi rejalar

Mazkur koʻrsatkich SpaceX muhandislarining yuqori salohiyatidan dalolat beradi. Barcha amalga oshirilgan parvozlar davomida birorta ham halokat qayd etilmagan va foydali yukni orbitaga chiqarish jarayonida hech qanday favqulodda vaziyat yuzaga kelmagan.

Falcon Heavy uchun oxirgi muvaffaqiyatli parvoz joriy yilning 30-avgust sanasida amalga oshirildi. Ushbu missiya davomida NASAning eng soʻnggi Nancy Grace Roman Space Telescope nomli kosmik teleskopi muvaffaqiyatli ravishda orbitaga olib chiqildi.

Kompaniyaning yaqin kelajakdagi rejalari ham shiddatli davom etmoqda. Xabarlarga koʻra, Falcon Heavy raketasining navbatdagi parvozi joriy yilning 2-oktyabriga belgilangan boʻlib, u maxfiy NROL-97 missiyasini bajarishga moʻljallangan.

SpaceXFalcon HeavyKosmosRaketaNASA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardi30 avgust 17:27NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaNASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqda28 avgust 14:23Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiKecha 18:51NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqda29 iyul 00:24NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi19 sentabr 14:53Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandi15 sentabr 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi