SpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasi Falcon Heavy oʻta ogʻir raketa-tashuvchisining yangi kadrlarini namoyish etdi, bu esa uning ulkan koʻlamini va 27 ta Merlin dvigatelini yaqqol koʻrsatadi.
- 2018-yildagi ilk parvozidan buyon Falcon Heavy jami 13 ta orbital missiyani 100 foizlik muvaffaqiyat bilan yakunlagan, bu uning yuqori ishonchliligini tasdiqlaydi.
Aerokosmik olamda oʻzining yuqori ishonchliligi bilan tanilgan SpaceX kompaniyasi Falcon Heavy oʻta ogʻir raketa-tashuvchisining yaqindan olingan noyob kadrlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur video va fotosuratlar Kennedi nomidagi kosmik markazning tarixiy LC-39A стартовий kompleksidagi angarda joylashgan ulkan qurilmaning koʻlamini yaqqol namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan materiallarda uchta birlashtirilgan Falcon 9 bosqichidan iborat boʻlgan raketa korpusiga oʻrnatilgan jami 27 ta Merlin dvigateli aniq koʻrsatilgan. Mutaxassislar va kosmik texnologiyalar ishqibozlari uchun bu kadrlar zamonaviy raketasozlikning eng qudratli namunalaridan birining tuzilishini yaqindan koʻzdan kechirish imkonini berdi.
Mukammal parvozlar tarixiFalcon Heavy nafaqat oʻzining ulkan quvvati, balki kosmik sanoatda kamdan-kam uchraydigan mukammal statistika egasi ekanligi bilan ham ahamiyatlidir. 2018-yilda amalga oshirilgan ilk debyut parvozidan boshlab hozirgi kunga qadar ushbu raketa oʻzining ishonchliligini amalda toʻlaqonli isbotlab kelmoqda.
Manba maʼlumotlariga koʻra, 2026-yil sentyabr holatiga koʻra oʻta ogʻir raketa-tashuvchi jami 13 ta orbital missiyani muvaffaqiyatli bajarib ulgurdi. Eʼtiborli jihati shundaki, barcha parvozlar 100 foizlik natija bilan yakunlangan.
Yangi marralar va kelgusi rejalarMazkur koʻrsatkich SpaceX muhandislarining yuqori salohiyatidan dalolat beradi. Barcha amalga oshirilgan parvozlar davomida birorta ham halokat qayd etilmagan va foydali yukni orbitaga chiqarish jarayonida hech qanday favqulodda vaziyat yuzaga kelmagan.
Falcon Heavy uchun oxirgi muvaffaqiyatli parvoz joriy yilning 30-avgust sanasida amalga oshirildi. Ushbu missiya davomida NASAning eng soʻnggi Nancy Grace Roman Space Telescope nomli kosmik teleskopi muvaffaqiyatli ravishda orbitaga olib chiqildi.
Kompaniyaning yaqin kelajakdagi rejalari ham shiddatli davom etmoqda. Xabarlarga koʻra, Falcon Heavy raketasining navbatdagi parvozi joriy yilning 2-oktyabriga belgilangan boʻlib, u maxfiy NROL-97 missiyasini bajarishga moʻljallangan.
Izohlar 0
…