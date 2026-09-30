Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlari yarimfinalida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi o‘yinda 8-daqiqada Sardor Bahromovning goli evaziga 1:0 hisobida oldinga chiqib oldi.
- O‘zbekistonliklar o‘yin davomida tashabbusni qo‘ldan bermay, kuchli raqib bosimini bartaraf etmoqda.
- Bu uchrashuv g‘olibi to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik uchun finalga yo‘llanma oladi.
Osiyo o‘yinlari futbol musobaqasining murosasiz kechayotgan ikkinchi yarimfinal to‘qnashuvida O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi qit’aning asosiy favoritlaridan biri hisoblangan Yaponiya U-23 termasiga qarshi bahs olib bormoqda. Toshkent vaqti bilan soat 15:30 da start olgan mazkur markaziy uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq vakillarimiz faol hujumkor o‘yin ko‘rsatib, hisobni ochishga erishdi.
Bellashuvning 8-daqiqasida Sardor Bahromov raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalangan holda yaponlar darvozasini ishg‘ol etdi va «oq bo‘rilar»ni oldinga olib chiqdi (1:0). Sardor Muhammadali O‘rinboyev sardorligidagi vakillarimiz goldan so‘ng ham tashabbusni boy bermay, intizomli himoya va tezkor qarshi hujumlar bilan kuchli raqib bosimini qaytarmoqda. Ayni daqiqalarda bahsning birinchi bo‘limi qizg‘in pallada davom etmoqda.
«8-daqiqadagi gol, final yo‘llanmasi uchun jang va yaponlarga zarba»: Yarimfinalning 5 ta asosiy nuqtasi
O‘zbekiston va Yaponiya yoshlar terma jamoalari bahsi bo‘yicha eng muhim tezkor faktlar:
Osiyo o‘yinlarining hal qiluvchi yarimfinali: G‘olib jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik oltin medali uchun finalga yo‘llanma oladi;
Sardor Bahromovdan tezkor gol: Vakillarimiz 8-daqiqadayoq chiroyli hujumni gol bilan yakunlab, kuchli raqibni esankiratib qo‘ydi;
1:0 hisobidagi ustunlik: O‘zbekiston U-23 jamoasi birinchi bo‘lim davomida hisobdagi ustunlikni mustahkam ushlab turibdi;
Kuchli asosiy tarkib maydonda: Murabbiylar shtabi jamoa sardori O‘rinboyev, Fayzullayev va Muratbayev boshchiligidagi optimal 11 talikni maydonga tushirdi;
Toshkent vaqti bilan 15:30 da boshlandi: Uchrashuv poytaxt vaqti bilan 15:30 da boshlangan bo‘lib, ayni paytda birinchi taymning shiddatli kurashlari kechmoqda.
O‘zbekiston U-23 — Yaponiya U-23 yarimfinal bahsi protokoli va tarkiblar tasnifi
Uchrashuv parametrlari, gol muallifi va maydonga tushgan tarkiblar jadvali:
Musobaqa va ko‘rsatkich mezonlari
O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi
Yaponiya U-23 milliy terma jamoasi
Joriy hisob (1-bo‘lim)
1 : 0 (ustunlik)
0 : 1 (orqada)
Kiritilgan gol va daqiqasi
Sardor Bahromov (8-daqiqa)
Gol urishga muvaffaq bo‘lmadi
O‘yin boshlangan vaqt
Toshkent vaqti bilan soat 15:30 da
Uchrashuv davom etmoqda
Asosiy tarkib (Start 11 taligi)
21. Muratbayev, 2. Xamidov, 3. Murtazoyev, 4. Rizaqulov, 7. Bahramov, 9. Saidnurullayev, 10. O‘rinboyev (s), 11. Jumayev, 13. To‘lqinbekov, 14. Fayzullayev, 19. Karimov
Yaponiya yoshlar termasining tanlangan asosiy kuchlari
Zaxiradagi futbolchilar
Murkayev, Hushvaqtov, Xayrullayev, Rustamov, Reimov, Abdurahmonov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev
Raqib zaxira o‘rindig‘i
O‘yinning strategik ahamiyati
Osiyo o‘yinlari finali va oltin medal sari to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l
Musobaqani tark etish yoki 3-o‘rin uchun tushib ketish xavfi
Taktik va futbol ekspertizasi: Nega Yaponiyaga qarshi tezkor gol eng muhim omil bo‘ldi?
Futbol mutaxassislari, taktik tahlilchilar va sharhlovchilarning xulosalari:
«Yaponcha intizomni buzgan erta zarba»: Yaponiya yoshlar terma jamoasi to‘pni nazorat qilish va maydonda tempni belgilashga odatlangan; Bahromov tomonidan 8-daqiqadayoq kiritilgan gol raqibning dastlabki taktik rejalarini chippakka chiqardi va ularni shoshilishga majbur qildi;
Intizomli pressing va ehtiyotkorlik: Hisobda oldinga chiqib olgach, vakillarimiz to‘liq himoyaga yotib olmasdan, maydon markazida zich pressing uyushtirmoqda; Muratbayev qo‘riqlayotgan darvoza oldida mudofaa chizig‘i xatosiz o‘ynashi va raqibning tezkor qanot hujumchilarini zararsizlantirishi o‘yin taqdirini hal qiluvchi kalitdir;
Ikkinchi bo‘lim uchun zaxira salohiyati: O‘zbekiston zaxirasida Hushvaqtov, Abdurahmonov va Shodiboyev kabi tezkor va hujumkor kuchlarning mavjudligi ikkinchi taymda tempni ushlab turish va charchagan yapon himoyasini qarshi hujumda yana jazolash imkonini beradi.
Sizningcha, O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi ushbu g‘alabali hisobni o‘yin oxirigacha saqlab qolib, Osiyo o‘yinlari finaliga chiqa oladimi? Siz ushbu keskin yarimfinal uchun yana nechta gol va qanday yakuniy hisobni taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizga omad tilab, ushbu qaynoq o‘yin tahlilini barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…