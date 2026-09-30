Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)

·97·Sport
Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlari yarimfinalida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi o‘yinda 8-daqiqada Sardor Bahromovning goli evaziga 1:0 hisobida oldinga chiqib oldi.
  • O‘zbekistonliklar o‘yin davomida tashabbusni qo‘ldan bermay, kuchli raqib bosimini bartaraf etmoqda.
  • Bu uchrashuv g‘olibi to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik uchun finalga yo‘llanma oladi.

Osiyo o‘yinlari futbol musobaqasining murosasiz kechayotgan ikkinchi yarimfinal to‘qnashuvida O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi qit’aning asosiy favoritlaridan biri hisoblangan Yaponiya U-23 termasiga qarshi bahs olib bormoqda. Toshkent vaqti bilan soat 15:30 da start olgan mazkur markaziy uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq vakillarimiz faol hujumkor o‘yin ko‘rsatib, hisobni ochishga erishdi.

Bellashuvning 8-daqiqasida Sardor Bahromov raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalangan holda yaponlar darvozasini ishg‘ol etdi va «oq bo‘rilar»ni oldinga olib chiqdi (1:0). Sardor Muhammadali O‘rinboyev sardorligidagi vakillarimiz goldan so‘ng ham tashabbusni boy bermay, intizomli himoya va tezkor qarshi hujumlar bilan kuchli raqib bosimini qaytarmoqda. Ayni daqiqalarda bahsning birinchi bo‘limi qizg‘in pallada davom etmoqda.

«8-daqiqadagi gol, final yo‘llanmasi uchun jang va yaponlarga zarba»: Yarimfinalning 5 ta asosiy nuqtasi

O‘zbekiston va Yaponiya yoshlar terma jamoalari bahsi bo‘yicha eng muhim tezkor faktlar:

  • Osiyo o‘yinlarining hal qiluvchi yarimfinali: G‘olib jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik oltin medali uchun finalga yo‘llanma oladi;

  • Sardor Bahromovdan tezkor gol: Vakillarimiz 8-daqiqadayoq chiroyli hujumni gol bilan yakunlab, kuchli raqibni esankiratib qo‘ydi;

  • 1:0 hisobidagi ustunlik: O‘zbekiston U-23 jamoasi birinchi bo‘lim davomida hisobdagi ustunlikni mustahkam ushlab turibdi;

  • Kuchli asosiy tarkib maydonda: Murabbiylar shtabi jamoa sardori O‘rinboyev, Fayzullayev va Muratbayev boshchiligidagi optimal 11 talikni maydonga tushirdi;

  • Toshkent vaqti bilan 15:30 da boshlandi: Uchrashuv poytaxt vaqti bilan 15:30 da boshlangan bo‘lib, ayni paytda birinchi taymning shiddatli kurashlari kechmoqda.

O‘zbekiston U-23 — Yaponiya U-23 yarimfinal bahsi protokoli va tarkiblar tasnifi

Uchrashuv parametrlari, gol muallifi va maydonga tushgan tarkiblar jadvali:

Musobaqa va ko‘rsatkich mezonlari

O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi

Yaponiya U-23 milliy terma jamoasi

Joriy hisob (1-bo‘lim)

1 : 0 (ustunlik)

0 : 1 (orqada)

Kiritilgan gol va daqiqasi

Sardor Bahromov (8-daqiqa)

Gol urishga muvaffaq bo‘lmadi

O‘yin boshlangan vaqt

Toshkent vaqti bilan soat 15:30 da

Uchrashuv davom etmoqda

Asosiy tarkib (Start 11 taligi)

21. Muratbayev, 2. Xamidov, 3. Murtazoyev, 4. Rizaqulov, 7. Bahramov, 9. Saidnurullayev, 10. O‘rinboyev (s), 11. Jumayev, 13. To‘lqinbekov, 14. Fayzullayev, 19. Karimov

Yaponiya yoshlar termasining tanlangan asosiy kuchlari

Zaxiradagi futbolchilar

Murkayev, Hushvaqtov, Xayrullayev, Rustamov, Reimov, Abdurahmonov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev

Raqib zaxira o‘rindig‘i

O‘yinning strategik ahamiyati

Osiyo o‘yinlari finali va oltin medal sari to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l

Musobaqani tark etish yoki 3-o‘rin uchun tushib ketish xavfi

Taktik va futbol ekspertizasi: Nega Yaponiyaga qarshi tezkor gol eng muhim omil bo‘ldi?

Futbol mutaxassislari, taktik tahlilchilar va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Yaponcha intizomni buzgan erta zarba»: Yaponiya yoshlar terma jamoasi to‘pni nazorat qilish va maydonda tempni belgilashga odatlangan; Bahromov tomonidan 8-daqiqadayoq kiritilgan gol raqibning dastlabki taktik rejalarini chippakka chiqardi va ularni shoshilishga majbur qildi;

  • Intizomli pressing va ehtiyotkorlik: Hisobda oldinga chiqib olgach, vakillarimiz to‘liq himoyaga yotib olmasdan, maydon markazida zich pressing uyushtirmoqda; Muratbayev qo‘riqlayotgan darvoza oldida mudofaa chizig‘i xatosiz o‘ynashi va raqibning tezkor qanot hujumchilarini zararsizlantirishi o‘yin taqdirini hal qiluvchi kalitdir;

  • Ikkinchi bo‘lim uchun zaxira salohiyati: O‘zbekiston zaxirasida Hushvaqtov, Abdurahmonov va Shodiboyev kabi tezkor va hujumkor kuchlarning mavjudligi ikkinchi taymda tempni ushlab turish va charchagan yapon himoyasini qarshi hujumda yana jazolash imkonini beradi.

Sizningcha, O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi ushbu g‘alabali hisobni o‘yin oxirigacha saqlab qolib, Osiyo o‘yinlari finaliga chiqa oladimi? Siz ushbu keskin yarimfinal uchun yana nechta gol va qanday yakuniy hisobni taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizga omad tilab, ushbu qaynoq o‘yin tahlilini barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston U-23Yaponiya U-23Osiyo o‘yinlariSardor Bahromov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdi18 sentabr 20:34O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...27 sentabr 18:41O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi22 sentabr 19:02Osiyo o‘yinlarida “super jang”: O‘zbekiston U-23 yarim finalda Yaponiya bilan to‘qnashadi!Osiyo o‘yinlarida “super jang”: O‘zbekiston U-23 yarim finalda Yaponiya bilan to‘qnashadi!26 sentabr 19:24Feruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldiFeruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldi28 sentabr 08:48Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi