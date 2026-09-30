Gonsalo Garsiyaga Yevropaning grandlari qiziqmoqda: narxi qancha?

·2·Sport
Gonsalo Garsiyaga Yevropaning grandlari qiziqmoqda: narxi qancha?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Fulhem"ning 22 yoshli hujumchisi Gonsalo Garsiya Yevropaning yetakchi klublari e'tiborini tortdi.
  • "Fulhem" futbolchini "Real"dan 40 million yevroga sotib olgan edi, endi esa uning transfer narxini 60–70 million yevro atrofida baholamoqda.
  • Garsiyaning "Fulhem"ga o'tishida bosh murabbiy Alvaro Arbeloa muhim rol o'ynagan.
  • Futbolchining 2031 yilgacha amal qiladigan uzoq muddatli shartnomasi "Fulhem"ga transfer muzokaralarida ustunlik beradi.

«Fulhem»ning 22 yoshli hujumchisi Gonsalo Garsiya qisqa vaqt ichida Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini tortib ulgurdi. Insayder Ekrem Konur ma’lumotiga ko‘ra, bir qator klublar ispaniyalik futbolchining transferini o‘rganmoqda.

Garsiyaning kelajagi atrofidagi vaziyat qiziq tus olgan. «Fulhem» futbolchini yaqinda «Real»dan 40 million yevro evaziga xarid qilgan edi. Endi esa London klubi uning transferi uchun ancha yuqori summa talab qilishi mumkin.

Aytilishicha, «Fulhem» Garsiyaning qiymatini 60–70 million yevro atrofida baholamoqda.

Arbeloa uni «Fulhem»ga olib keldi

Gonsalo Garsiyaning «Fulhem»ga o‘tishida klub bosh murabbiyi Alvaro Arbeloaning roli katta bo‘lgani ta’kidlanmoqda.

Arbeloa London klubi boshqaruvini qo‘lga kiritganidan so‘ng ispaniyalik hujumchini jamoa tarkibida ko‘rishni istagan.

Natijada «Fulhem» «Real» bilan muzokaralar o‘tkazib, 22 yoshli futbolchining transferini 40 million yevro evaziga amalga oshirgan.

Endi esa Garsiyaning bozordagi qiziqishi uning avvalgi transfer summasidan ham yuqori ko‘rsatkichga chiqishi mumkin.

«Fulhem» 60–70 million yevro talab qilmoqda

Insayder Ekrem Konur tarqatgan ma’lumotda Garsiyaga qiziqish bildirgan klublarning aniq nomlari keltirilmagan.

Biroq «Fulhem» futbolchining transferini 60–70 million yevroga baholayotgani haqida xabar berilmoqda.

Shu bilan birga, futbolchining sobiq klubi «Real» uning shartnomasida qayta sotib olish bandini saqlab qolgan.

Bu esa Garsiyaning kelajagini yanada qiziqarli qiladi. Agar hujumchi APLda o‘zini to‘liq namoyon eta olsa, uning transferi bo‘yicha yangi muzokaralar paydo bo‘lishi mumkin.

Shartnoma 2031 yilgacha

Garsiya «Fulhem» bilan uzoq muddatli shartnomaga ega. Uning amaldagi kelishuvi 2031 yil yozigacha amal qiladi.

Bu holat London klubiga futbolchining transferi borasida muzokaralarda mustahkam pozitsiya beradi. Transfermarkt esa ispaniyalik futbolchining joriy bozor qiymatini 30 million yevro deb baholamoqda.

Shu tariqa «Fulhem»ning 60–70 million yevrolik bahosi Transfermarkt ko‘rsatkichidan ancha yuqori.

APLda birinchi qadamlarini tashlamoqda

Gonsalo Garsiya «Fulhem» safida joriy APL mavsumida 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, bir marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

22 yoshli hujumchi hali Angliya chempionatidagi faoliyatining dastlabki bosqichida. Shunga qaramay, uning nomi transfer bozorida tilga olina boshlagani «Fulhem»dagi faoliyatiga e’tibor yanada kuchayishidan darak bermoqda.

Endi asosiy savol — Garsiya «Fulhem»da qoladimi yoki Yevropaning yirik klublaridan biri uning uchun 60–70 million yevro to‘lashga tayyor bo‘ladimi? Hozircha insayder aniq klublarni oshkor qilgani yo‘q.

Gonsalo GarsiyaFulhemReal MadridAlvaro Arbeloa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi20 sentabr 22:38Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...4 avgust 10:30Fulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldiFulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi4 avgust 10:18«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...30 iyul 19:12Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaFulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqda30 iyul 18:35Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorFulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyor30 iyul 02:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi