Gonsalo Garsiyaga Yevropaning grandlari qiziqmoqda: narxi qancha?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Fulhem"ning 22 yoshli hujumchisi Gonsalo Garsiya Yevropaning yetakchi klublari e'tiborini tortdi.
- "Fulhem" futbolchini "Real"dan 40 million yevroga sotib olgan edi, endi esa uning transfer narxini 60–70 million yevro atrofida baholamoqda.
- Garsiyaning "Fulhem"ga o'tishida bosh murabbiy Alvaro Arbeloa muhim rol o'ynagan.
- Futbolchining 2031 yilgacha amal qiladigan uzoq muddatli shartnomasi "Fulhem"ga transfer muzokaralarida ustunlik beradi.
«Fulhem»ning 22 yoshli hujumchisi Gonsalo Garsiya qisqa vaqt ichida Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini tortib ulgurdi. Insayder Ekrem Konur ma’lumotiga ko‘ra, bir qator klublar ispaniyalik futbolchining transferini o‘rganmoqda.
Garsiyaning kelajagi atrofidagi vaziyat qiziq tus olgan. «Fulhem» futbolchini yaqinda «Real»dan 40 million yevro evaziga xarid qilgan edi. Endi esa London klubi uning transferi uchun ancha yuqori summa talab qilishi mumkin.
Aytilishicha, «Fulhem» Garsiyaning qiymatini 60–70 million yevro atrofida baholamoqda.
Arbeloa uni «Fulhem»ga olib keldi
Gonsalo Garsiyaning «Fulhem»ga o‘tishida klub bosh murabbiyi Alvaro Arbeloaning roli katta bo‘lgani ta’kidlanmoqda.
Arbeloa London klubi boshqaruvini qo‘lga kiritganidan so‘ng ispaniyalik hujumchini jamoa tarkibida ko‘rishni istagan.
Natijada «Fulhem» «Real» bilan muzokaralar o‘tkazib, 22 yoshli futbolchining transferini 40 million yevro evaziga amalga oshirgan.
Endi esa Garsiyaning bozordagi qiziqishi uning avvalgi transfer summasidan ham yuqori ko‘rsatkichga chiqishi mumkin.
«Fulhem» 60–70 million yevro talab qilmoqda
Insayder Ekrem Konur tarqatgan ma’lumotda Garsiyaga qiziqish bildirgan klublarning aniq nomlari keltirilmagan.
Biroq «Fulhem» futbolchining transferini 60–70 million yevroga baholayotgani haqida xabar berilmoqda.
Shu bilan birga, futbolchining sobiq klubi «Real» uning shartnomasida qayta sotib olish bandini saqlab qolgan.
Bu esa Garsiyaning kelajagini yanada qiziqarli qiladi. Agar hujumchi APLda o‘zini to‘liq namoyon eta olsa, uning transferi bo‘yicha yangi muzokaralar paydo bo‘lishi mumkin.
Shartnoma 2031 yilgacha
Garsiya «Fulhem» bilan uzoq muddatli shartnomaga ega. Uning amaldagi kelishuvi 2031 yil yozigacha amal qiladi.
Bu holat London klubiga futbolchining transferi borasida muzokaralarda mustahkam pozitsiya beradi. Transfermarkt esa ispaniyalik futbolchining joriy bozor qiymatini 30 million yevro deb baholamoqda.
Shu tariqa «Fulhem»ning 60–70 million yevrolik bahosi Transfermarkt ko‘rsatkichidan ancha yuqori.
APLda birinchi qadamlarini tashlamoqda
Gonsalo Garsiya «Fulhem» safida joriy APL mavsumida 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, bir marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
22 yoshli hujumchi hali Angliya chempionatidagi faoliyatining dastlabki bosqichida. Shunga qaramay, uning nomi transfer bozorida tilga olina boshlagani «Fulhem»dagi faoliyatiga e’tibor yanada kuchayishidan darak bermoqda.
Endi asosiy savol — Garsiya «Fulhem»da qoladimi yoki Yevropaning yirik klublaridan biri uning uchun 60–70 million yevro to‘lashga tayyor bo‘ladimi? Hozircha insayder aniq klublarni oshkor qilgani yo‘q.
Izohlar 0
…