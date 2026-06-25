Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)

·51·Madaniyat
Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)

Dizayner va boshlovchi Shahzoda Muhammedova Instagram sahifasi orqali O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv haqida o‘z fikrlarini bildirib, hatto Krishtianu Ronalduga ramziy tarzda xat yozganini ma’lum qildi.

Muhammedovaning aytishicha, u Ronalduni futbol tarixidagi eng buyuk sportchilardan biri deb biladi va unga ingliz tilida o‘z munosabatini yozib qoldirgan.

“Men Ronaldudan: 'Siz afsonaviy odamsiz, ustoz darajasidagi insonsiz. Bizning o‘zbekistonlik futbolchilar esa endi yetishib chiqayotgan yangi avlod. Ular ham sizning yoshingizga yetganida xuddi shunday yutuqlarga erishishi va yirik natijalarni qayd etishi mumkin', deb yozdim”, — dedi u.

Shahzoda Muhammedova Ronalduni tirik afsona deb atab, uning futbol tarixidagi o‘rni beqiyos ekanini ta’kidladi.

“Ertaga bu inson olamdan o‘tsa, butun dunyo uni eslaydi. Ko‘pchilik uning davrida yashaganidan faxrlanadi. Bizning futbolchilarimiz esa ana shunday afsona bilan bir maydonda to‘p tepdi. Bu hammaga ham nasib qilavermaydi”, — dedi dizayner.

U bu holatni san’at va moda olamidagi yirik yulduzlar bilan bir sahnada chiqish qilishga qiyosladi.

“Xuddi Munisa Rizayeva yoki Rayhon Jennifer Lopez, Shakira yoki Beyonse bilan bitta konsertda duet kuylagandek. Yoki men dizayner sifatida Chanel, Versace yoki Dolce & Gabbana kabi mashhur brendlar bilan bir podiumda ishtirok etgandek holat”, — deya fikr bildirdi u.

Muhammedova o‘yin natijasidan xafa bo‘lmaganini ham alohida ta’kidladi.

“Men umrimda birinchi marta futbol ko‘rdim. Futbolni tushunmayman, futbolchilarni ham deyarli tanimasdim. Faqat Odil Ahmedovni tanirdim. Ammo Ronaldu, Abduqodir va Abbos kabi futbolchilar meni futbol tomosha qilishga qiziqtira oldi. Hatto oilamiz bilan birga ilk bor futbol ko‘rdik. Maydonga Ronaldu sherdek, bizning futbolchilarimiz ham sherdek chiqib kelganini ko‘rib, hayratlandim. Bu haqiqiy mo‘jiza edi”, — dedi u.

Uning ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Kuzatuvchilar dizaynerning samimiy mulohazalarini qo‘llab-quvvatlab, izohlarda o‘zbekistonlik futbolchilarga minnatdorlik va dalda so‘zlarini yozib qoldirishdi.

Shahzoda MuhammedovaCristiano RonaldoO'zbekistonPortugaliyaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldi“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldiBugun, 13:19Zuhra Soliyeva: “Ertaga o‘lsang, o‘ligingni kim ko‘taradi, deb yozishdi” (video)Zuhra Soliyeva: “Ertaga o‘lsang, o‘ligingni kim ko‘taradi, deb yozishdi” (video)Bugun, 13:07Gollivudni bankrotlik yoqasiga olib kelgan film — “Kleopatra”Gollivudni bankrotlik yoqasiga olib kelgan film — “Kleopatra”Bugun, 12:48Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldiShahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldiBugun, 11:33Ziyodaning “Fark et” qisqa taronasi tarmoqlarda yuqori baholanmoqda! (video)Ziyodaning “Fark et” qisqa taronasi tarmoqlarda yuqori baholanmoqda! (video)Bugun, 10:56Otabek Mahkamov: “Biz yutqazdik, ammo tarix yaratdik” (video)Otabek Mahkamov: “Biz yutqazdik, ammo tarix yaratdik” (video)Bugun, 09:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...