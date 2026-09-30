Manchester Siti mojarosi: dunyo matbuoti klubga nisbatan eng ogʻir jazoni talab qilmoqda

·14·Sport
Manchester Siti mojarosi: dunyo matbuoti klubga nisbatan eng ogʻir jazoni talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi Premyer-liga moliyaviy qoidalarining barcha bandlarini buzganlikda aybdor deb topildi va bu Angliya futbolidagi eng yirik moliyaviy mojaro hisoblanadi.
  • Britaniya matbuoti klubning so‘nggi sakkizta chempionlik unvonini bekor qilishni, shuningdek, ulkan jarimalar va quyi divizionga surgun qilishni talab qilmoqda.
  • Bu holat butun dunyo OAV diqqatini tortdi va Yevropa sport jamoatchiligi moliyaviy adolat tizimining o‘zgarishidan xavotirda.

Angliya futboli soʻnggi yillardagi eng yirik moliyaviy mojaro girdobida qoldi. Mustaqil komissiya Manchester Siti klubini Premyer-liga moliyaviy qoidalarining barcha bandlarini buzganlikda aybdor deb topdi va bu xabar butun dunyo OAV diqqat markaziga chiqdi. Bild nashrining tahlil qilishicha, mazkur voqea sport olamida asnosiy muhokama mavzusiga aylanib, klubni ulkan jarimalar, chempionlik unvonlaridan mahrum etish va quyi divizionga surgun qilish kabi jiddiy oqibatlar kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Alohida taʼkidlash joizki, Britaniya matbuoti bu borada eng keskin pozitsiyani egallagan. Daily Mail gazetasining yozishicha, Manchester Sitining soʻnggi yillarda qoʻlga kiritgan barcha sakkizta chempionlik unvoni rasman bekor qilinishi lozim. Nashr shuningdek, klubning moliyaviy qallobliklari Manchester Yunayted va Liverpul kabi ashaddiy raqiblarning tarixiga salbiy taʼsir koʻrsatganini taʼkidlab, ingliz futboli tuzatib boʻlmas darajada zarar koʻrgani va endi avvalgidek boʻlmasligini qayd etgan.

Miqyossiz muammo va qattiq jazo talablari

BBC telekanali ham yuzaga kelgan vaziyatning jiddiyligiga alohida eʼtibor qaratdi. Manbaga koʻra, mazkur muammoning koʻlami nafaqat Angliya chempionati yoki futbol tarixida, balki butun jahon sportida misli koʻrilmagan darajada ulkan hisoblanadi. Mutaxassislar vaziyatning qanchalik muhim va xavfli ekanini aynan shuning bilan izohlamoqda.

The Sun nashri esa oʻz bayonotlarida hech qanday cheklovlarga yoʻl qoʻymadi. Gazeta bu shunchaki oddiy qoidabuzarlik emas, balki tarixiy miqyosdagi sharmandali xatti-harakatlar uchun muqarrar hisob-kitob ekanini yozdi. Shuningdek, boshqa barcha raqib klublar adolatli qasos va qatʼiy jazo choralarini kutayotgani, chiqarilgan hukm qanchalik keskin boʻlsa, jazo ham shunchalik qattiq boʻlishi shartligi taʼkidlangan.

Mojaroning nafasi faqat Britaniya bilan chegaralanib qolgani yoʻq. Fransiyaning nufuzli Le Parisien gazetasi ham ushbu masalaga oʻz munosabatini bildirib, Manchester Siti endi eng yomon ssenariylarga tayyor turishi lozimligini ochiqchasiga yozib chiqdi. Yevropa sport jamoatchiligi mazkur ishning yakuni futbol olamidagi moliyaviy adolat va qoidalar tizimini tubdan oʻzgartirib yuborishidan xavotirda.

Manchester SitiPremyer-ligaFutbol mojarosiAngliya chempionatiSport yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiKecha 21:33Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinManchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin27 sentabr 23:33Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi6 sentabr 20:50Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Ian Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildiIan Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildiBugun 01:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi