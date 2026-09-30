Swiss International Air Lines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Swiss International Air Lines (SWISS) aviakompaniyasi o'zining "Iseltwald" nomli Airbus A320neo (HB-JDM) samolyotida Starlink sun'iy yo'ldosh internetini tijoriy reyslarda ishga tushirdi.
- Bu yangilik yo'lovchilarga parvoz davomida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini beradi, biroq ovozli va videoqo'ng'iroqlar taqiqlanadi.
- Ushbu texnologiya Lufthansa Group'ning 2029-yil oxirigacha 850 dan ortiq samolyotini jihozlash rejasining bir qismidir.
Shveytsariyaning yirik aviakompaniyalaridan biri boʻlgan Swiss International Air Lines (SWISS) oʻzining bortida sunʼiy yoʻldosh aloqasi taqdim etiladigan ilk havo kemasini tijorat reyslariga chiqardi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi tizim 2026-yil 28-sentyabr kuni Iseltwald nomini olgan va roʻyxatdan oʻtish raqami HB-JDM boʻlgan Airbus A320neo samolyotida muvaffaqiyatli ishga tushirilgan. Mazkur havo kemasi bilan ilk tijorat reysi Tsyurixdan Saloniki shahriga amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologiyaning joriy etilishi yoʻlovchilarga parvoz davomida uzluksiz va yuqori tezlikdagi internet aloqasidan foydalanish imkonini beradi. Samolyot fyuzelyajiga oʻrnatilgan ikkita past profilli antenna yer yuzidan past orbitada harakatlanuvchi Starlink sunʼiy yoʻldoshlari bilan barqaror aloqani taʼminlaydi. Natijada internet xizmati parvozning istalgan bosqichida, jumladan, okeanlar ustidan oʻtadigan qismlarida ham mukammal ishlaydi.
Qulay shartlar va qoidalarAviakompaniya taqdim etayotgan Wi-Fi xizmati barcha xizmat koʻrsatish klasslari — Economy’dan tortib to First’gacha boʻlgan yoʻlovchilar uchun ochiq. SWISS Miles & More dasturi qatnashchilari hamda Travel ID egalari uchun ushbu internet xizmati mutlaqo bepul taqdim etiladi. Aviareys davomida yoʻlovchilar internetdan bemalol foydalanishi mumkin boʻlsa-da, baʼzi qoidalarga amal qilish talab etiladi.
Jumladan, parvoz paytida yoʻlovchilarga ovozli va videoqoʻngʻiroqlarni amalga oshirish qatʼiyan taqiqlanadi. Shuningdek, onlayn rejimda video tomosha qilish va turli audiolarni tinglashda boshqa yoʻlovchilarga xalal bermaslik maqsadida quloqchinlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu cheklovlar umumiy parvoz muhitini tinch va qulay saqlashga xizmat qiladi.
Lufthansa Group miqyosidagi keng qamrovli loyihaSWISS tomonidan Starlink tizimining joriy etilishi Lufthansa Group tarkibiga kiruvchi aviakompaniyalar uchun amalga oshirilayotgan keng koʻlamli modernizatsiya loyihasining muhim bir qismi hisoblanadi. Avvalroq ushbu zamonaviy aloqa tizimi Lufthansa samolyotlarida ham oʻrnatila boshlagan edi. Tarmoq imkoniyatlarini kengaytirish ishlari bosqichma-bosqich davom ettirilmoqda.
Kompaniya rejalariga koʻra, 2029-yil oxiriga qadar Lufthansa Group tarkibidagi Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines hamda Brussels Airlines aviakompaniyalariga tegishli jami 850 dan ortiq havo kemalari Starlink uskunalari bilan jihozlanadi. Bu esa Yevropa aviatsiyasida yoʻlovchilarga xizmat koʻrsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqib, havo yoʻllarida internetdan foydalanish imkoniyatlarini tubdan yaxshilaydi.
Izohlar 0
…