Swiss International Air Lines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushdi

·21·Texno
Swiss International Air Lines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Swiss International Air Lines (SWISS) aviakompaniyasi o'zining "Iseltwald" nomli Airbus A320neo (HB-JDM) samolyotida Starlink sun'iy yo'ldosh internetini tijoriy reyslarda ishga tushirdi.
  • Bu yangilik yo'lovchilarga parvoz davomida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini beradi, biroq ovozli va videoqo'ng'iroqlar taqiqlanadi.
  • Ushbu texnologiya Lufthansa Group'ning 2029-yil oxirigacha 850 dan ortiq samolyotini jihozlash rejasining bir qismidir.

Shveytsariyaning yirik aviakompaniyalaridan biri boʻlgan Swiss International Air Lines (SWISS) oʻzining bortida sunʼiy yoʻldosh aloqasi taqdim etiladigan ilk havo kemasini tijorat reyslariga chiqardi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi tizim 2026-yil 28-sentyabr kuni Iseltwald nomini olgan va roʻyxatdan oʻtish raqami HB-JDM boʻlgan Airbus A320neo samolyotida muvaffaqiyatli ishga tushirilgan. Mazkur havo kemasi bilan ilk tijorat reysi Tsyurixdan Saloniki shahriga amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiyaning joriy etilishi yoʻlovchilarga parvoz davomida uzluksiz va yuqori tezlikdagi internet aloqasidan foydalanish imkonini beradi. Samolyot fyuzelyajiga oʻrnatilgan ikkita past profilli antenna yer yuzidan past orbitada harakatlanuvchi Starlink sunʼiy yoʻldoshlari bilan barqaror aloqani taʼminlaydi. Natijada internet xizmati parvozning istalgan bosqichida, jumladan, okeanlar ustidan oʻtadigan qismlarida ham mukammal ishlaydi.

Qulay shartlar va qoidalar

Aviakompaniya taqdim etayotgan Wi-Fi xizmati barcha xizmat koʻrsatish klasslari — Economy’dan tortib to First’gacha boʻlgan yoʻlovchilar uchun ochiq. SWISS Miles & More dasturi qatnashchilari hamda Travel ID egalari uchun ushbu internet xizmati mutlaqo bepul taqdim etiladi. Aviareys davomida yoʻlovchilar internetdan bemalol foydalanishi mumkin boʻlsa-da, baʼzi qoidalarga amal qilish talab etiladi.

Jumladan, parvoz paytida yoʻlovchilarga ovozli va videoqoʻngʻiroqlarni amalga oshirish qatʼiyan taqiqlanadi. Shuningdek, onlayn rejimda video tomosha qilish va turli audiolarni tinglashda boshqa yoʻlovchilarga xalal bermaslik maqsadida quloqchinlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu cheklovlar umumiy parvoz muhitini tinch va qulay saqlashga xizmat qiladi.

Lufthansa Group miqyosidagi keng qamrovli loyiha

SWISS tomonidan Starlink tizimining joriy etilishi Lufthansa Group tarkibiga kiruvchi aviakompaniyalar uchun amalga oshirilayotgan keng koʻlamli modernizatsiya loyihasining muhim bir qismi hisoblanadi. Avvalroq ushbu zamonaviy aloqa tizimi Lufthansa samolyotlarida ham oʻrnatila boshlagan edi. Tarmoq imkoniyatlarini kengaytirish ishlari bosqichma-bosqich davom ettirilmoqda.

Kompaniya rejalariga koʻra, 2029-yil oxiriga qadar Lufthansa Group tarkibidagi Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines hamda Brussels Airlines aviakompaniyalariga tegishli jami 850 dan ortiq havo kemalari Starlink uskunalari bilan jihozlanadi. Bu esa Yevropa aviatsiyasida yoʻlovchilarga xizmat koʻrsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqib, havo yoʻllarida internetdan foydalanish imkoniyatlarini tubdan yaxshilaydi.

StarlinkSWISSWi-FiAviareysLufthansa Group
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiStarlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladi14 sentabr 20:25Qatar Airways dunyoda birinchi boʻlib Starlink oʻrnatilgan Boeing 787-9 samolyotini foydalanishga topshirdiQatar Airways dunyoda birinchi boʻlib Starlink oʻrnatilgan Boeing 787-9 samolyotini foydalanishga topshirdi21 avgust 15:27Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildi26 avgust 17:58Tug‘ilgan kuningiz aql darajangiz haqida qanday sirlarni oshkor qiladi?Tug‘ilgan kuningiz aql darajangiz haqida qanday sirlarni oshkor qiladi?17 avgust 13:02Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdi11 avgust 20:52Starlink samolyotlarda internet tezligini yuz barobar oshirdiStarlink samolyotlarda internet tezligini yuz barobar oshirdi29 aprel 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi