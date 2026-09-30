Uzun sochli futbolchi maydonda ikki qizil kartochka sababchisi bo‘ldi

·67·Sport
Uzun sochli futbolchi maydonda ikki qizil kartochka sababchisi bo‘ldi

Angilya terma jamoasining 36 yoshli hujumchisi Eydan Skipio o‘zining g‘ayrioddiy tashqi ko‘rinishi bilan futbol muxlislari e’tiborini tortib keladi. Uning sochlari to‘pig‘igacha yetib boradi va futbolchi eng uzun sochli o‘yinchilardan biri sifatida tilga olinadi.

Biroq futbolchining uzun sochlari nafaqat uning o‘ziga xos jihati, balki maydonda kutilmagan vaziyatga ham sabab bo‘ldi.

Skipio KONKAKAF Millatlar ligasi doirasida Antigua va Barbudaga qarshi bahsning 69-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi. Bu vaqtda Angilya 0:5 hisobida ortda borayotgan edi.

Uchrashuv davomida futbolchining uzun sochlari bilan bog‘liq holat sodir bo‘lib, hakam tomonidan ikki marta qizil kartochka ko‘rsatilgan. Bu esa uchrashuvdagi eng g‘ayrioddiy epizodlardan biriga aylangan.

Skipioning tashqi ko‘rinishi va maydondagi vaziyat ijtimoiy tarmoqlarda ham futbol muxlislarining qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Eydan SkipioAngilyaKONKAKAF Millatlar ligasiAntigua va Barbuda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!28 sentabr 15:42«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildiSobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi23 sentabr 07:04«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi21 sentabr 10:28Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiKavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldi20 avgust 12:58«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...16 sentabr 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi