Apple oʻn yillikda ilk bor AirPods quloqchinlarida almashtiriladigan akkumulyatorlarni joriy etdi

·24·Texno
Apple oʻn yillikda ilk bor AirPods quloqchinlarida almashtiriladigan akkumulyatorlarni joriy etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasi oʻn yillik tanaffusdan soʻng ilk bor AirPods quloqchinlarida almashtiriladigan akkumulyatorlarni joriy etdi.
  • Yangi avlod AirPods'ni iFixit mutaxassislari 10 balldan 2 ball bilan baholashdi, bu avvalgi modellarning 0 ballidan farqli oʻlaroq, qurilmani nazariy jihatdan taʼmirlash imkoniyatini koʻrsatadi.

Apple kompaniyasi oʻzining mashhur simsiz quloqchinlari tarixida ilk bor taʼmirlash imkoniyatiga ega boʻlgan yangi avlod AirPods'ni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli iFixit mutaxassislari avvalgi modellarga doimiy ravishda nol ball berib kelgan boʻlsa, bu safar yangi qurilmaga 2 ball berishdi. Garchi bu koʻrsatkich hali ham qurilmani deyarli notuzatib boʻlmasligini angatsa-da, texnologiya olami uchun mazkur oʻzgarish muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, ilgari chiqarilgan barcha AirPods modellari mutlaqo notuzatiladigan tarzda yigʻilgan boʻlib, ularning ichki qismiga kirish uchun korpusni shunchaki sindirishga toʻgʻri kelardi. Aynan shu sababli iFixit mutaxassislari ularni har doim 0 ball bilan baholagan. Yangi avlod quloqchinlarida esa bu anʼana biroz oʻzgardi va foydalanuvchilarga hech boʻlmaganda nazariy jihatdan akkumulyatorni oʻzi almashtirish imkoniyati yaratildi.

Mustaqil taʼmirlash va uning murakkabliklari

Mutaxassislar yangi quloqchinlarni maxsus moslamalar va professional asboblarsiz ham qismlarga ajratish mumkinligini sinovdan oʻtkazib koʻrishdi. Maʼlum boʻlishicha, buning uchun quloqchinni mahkam oʻrnatib, uning yuqori qismini kuchli darajada qizdirish talab etiladi. Shundan soʻng batareyaga yetib borish imkoni tugʻiladi, bu esa oʻn yillik tanaffusdan keyingi ilk ijobiy oʻzgarishdir.

Shuningdek, Apple muhandislari akkumulyatorlar tuzilishida ham oʻzgarishlar qilishgan. Kompaniya yana qutbli kontakt pinlari mavjud boʻlgan akkumulyatorlarga qaytdi. Biroq ularning tuzilishi oʻziga xosligi tufayli chap quloqchin batareyasini oʻng quloqchinga oʻrnatib boʻlmaydi, chunki ular bir-biriga mos kelmaydi.

Saqlanib qolgan muammolar va istiqbol

Biroq mutaxassislar taʼkidlashicha, ushbu kichik yutuqqa qaramatik, quloqchinlar konstruktsiyasida jiddiy qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Batareyani almashtirish jarayonidan boshqa qismlarga oʻtish uchun yana korpusni kesish yoki sindirishga toʻgʻri keladi. Qolaversa, zaryadlash qutchasi hamon avvalgidek qismlarga ajralmaydigan va taʼmirlab boʻlmaydigan holatda qolmoqda.

Garchi 2 ball juda past baho boʻlsa-da, u Apple kompaniyasining oʻz gadjetlarini uzoqroq xizmat qilishi va qisman taʼmirlanishi yoʻlidagi dastlabki harakati sifatida baholanmoqda. Kelgusida texnologik gigantlar ekologik talablar va foydalanuvchilar bosimi ostida bu koʻrsatkichlarni yanada yaxshilashiga umid qilish mumkin.

AppleAirPodsiFixitTexnologiyaGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdi9 sentabr 23:50iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklariPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklar21 sentabr 12:23Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiApple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildi18 avgust 18:20Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiSamsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildi18 avgust 02:23Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdi12 sentabr 11:55Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumApple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lum7 sentabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi