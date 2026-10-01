Apple oʻn yillikda ilk bor AirPods quloqchinlarida almashtiriladigan akkumulyatorlarni joriy etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasi oʻn yillik tanaffusdan soʻng ilk bor AirPods quloqchinlarida almashtiriladigan akkumulyatorlarni joriy etdi.
- Yangi avlod AirPods'ni iFixit mutaxassislari 10 balldan 2 ball bilan baholashdi, bu avvalgi modellarning 0 ballidan farqli oʻlaroq, qurilmani nazariy jihatdan taʼmirlash imkoniyatini koʻrsatadi.
Apple kompaniyasi oʻzining mashhur simsiz quloqchinlari tarixida ilk bor taʼmirlash imkoniyatiga ega boʻlgan yangi avlod AirPods'ni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli iFixit mutaxassislari avvalgi modellarga doimiy ravishda nol ball berib kelgan boʻlsa, bu safar yangi qurilmaga 2 ball berishdi. Garchi bu koʻrsatkich hali ham qurilmani deyarli notuzatib boʻlmasligini angatsa-da, texnologiya olami uchun mazkur oʻzgarish muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, ilgari chiqarilgan barcha AirPods modellari mutlaqo notuzatiladigan tarzda yigʻilgan boʻlib, ularning ichki qismiga kirish uchun korpusni shunchaki sindirishga toʻgʻri kelardi. Aynan shu sababli iFixit mutaxassislari ularni har doim 0 ball bilan baholagan. Yangi avlod quloqchinlarida esa bu anʼana biroz oʻzgardi va foydalanuvchilarga hech boʻlmaganda nazariy jihatdan akkumulyatorni oʻzi almashtirish imkoniyati yaratildi.
Mustaqil taʼmirlash va uning murakkabliklariMutaxassislar yangi quloqchinlarni maxsus moslamalar va professional asboblarsiz ham qismlarga ajratish mumkinligini sinovdan oʻtkazib koʻrishdi. Maʼlum boʻlishicha, buning uchun quloqchinni mahkam oʻrnatib, uning yuqori qismini kuchli darajada qizdirish talab etiladi. Shundan soʻng batareyaga yetib borish imkoni tugʻiladi, bu esa oʻn yillik tanaffusdan keyingi ilk ijobiy oʻzgarishdir.
Shuningdek, Apple muhandislari akkumulyatorlar tuzilishida ham oʻzgarishlar qilishgan. Kompaniya yana qutbli kontakt pinlari mavjud boʻlgan akkumulyatorlarga qaytdi. Biroq ularning tuzilishi oʻziga xosligi tufayli chap quloqchin batareyasini oʻng quloqchinga oʻrnatib boʻlmaydi, chunki ular bir-biriga mos kelmaydi.
Saqlanib qolgan muammolar va istiqbolBiroq mutaxassislar taʼkidlashicha, ushbu kichik yutuqqa qaramatik, quloqchinlar konstruktsiyasida jiddiy qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Batareyani almashtirish jarayonidan boshqa qismlarga oʻtish uchun yana korpusni kesish yoki sindirishga toʻgʻri keladi. Qolaversa, zaryadlash qutchasi hamon avvalgidek qismlarga ajralmaydigan va taʼmirlab boʻlmaydigan holatda qolmoqda.
Garchi 2 ball juda past baho boʻlsa-da, u Apple kompaniyasining oʻz gadjetlarini uzoqroq xizmat qilishi va qisman taʼmirlanishi yoʻlidagi dastlabki harakati sifatida baholanmoqda. Kelgusida texnologik gigantlar ekologik talablar va foydalanuvchilar bosimi ostida bu koʻrsatkichlarni yanada yaxshilashiga umid qilish mumkin.
Izohlar 0
…