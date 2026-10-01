Qozog‘istonda eridan kaltaklanayotganini aytgan 28 yoshli ayol ertasi kuni vafot etdi

·56·Dunyo
Qozog‘istonda eridan kaltaklanayotganini aytgan 28 yoshli ayol ertasi kuni vafot etdi

Qozog‘istonning Qarag‘anda shahrida 28 yoshli Dinara Minbayeva vafot etgan. Ayol o‘limidan bir necha soat avval politsiyaga qo‘ng‘iroq qilib, eri tomonidan kaltaklanayotganini bildirgan. Bu haqda «Azattyq» xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Dinara 2025 yil 3 iyul kuni vafot etgan. Uning o‘limidan bir necha soat avval 102 raqamiga qo‘ng‘iroq qilgani va operatorning «Nima bo‘ldi?» degan savoliga «Erim meni uryapti», deb javob bergani qayd etilgan. Shundan so‘ng politsiya xodimlari voqea joyiga borib, ayolning turmush o‘rtog‘ini olib ketgan. Biroq u taxminan uch soatdan keyin qo‘yib yuborilgan.

Ertasi kuni Dinaraning jasadi uyidan topilgan. Tergov hujjatlarida uning eri janjal vaqtida xotinini urganini bildirgani qayd etilgan. Marhumaning yaqinlari esa uning o‘limi o‘z joniga qasd qilish bilan bog‘liq degan dastlabki versiyaga shubha bilan qarab, ayol zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Dastlab o‘lim holati bo‘yicha ish yopilgan. Biroq Dinaraning yaqinlari murojaatidan so‘ng tergov qayta boshlangan va hozirda uning o‘limi bilan bog‘liq holatlar yana o‘rganilmoqda. Tergov yakuniga yetmaguncha voqeaning barcha tafsilotlari hamda biror shaxsning huquqiy aybdorligi haqida yakuniy xulosa chiqarish erta.

Dinaraning ortida ikki nafar yosh farzandi qolgan. U 28 yoshida vafot etgan.

Dinara MinbayevaQarag‘andiAzattikqasd bilan o‘lim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda pensioner ayol qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatgani uchun jarima to‘ladiQozog‘istonda pensioner ayol qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatgani uchun jarima to‘ladi29 sentabr 15:38Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi22 sentabr 21:02Qozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilganQozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilganKecha 23:18Qozog‘istonda ilk bor uchuvchisiz aerotaksi yo‘lovchi bilan uchdiQozog‘istonda ilk bor uchuvchisiz aerotaksi yo‘lovchi bilan uchdi8 avgust 12:05Ayollar pensiyasi yoshi bosqichma-bosqich oshiriladi. Qozog‘istonda!Ayollar pensiyasi yoshi bosqichma-bosqich oshiriladi. Qozog‘istonda!10 aprel 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota