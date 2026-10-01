Manchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildi

·37·Sport
Manchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya Bosh vaziri Endi Bernem, Manchester Siti klubi egalarining moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha og'ir hukmdan so'ng loyihani tark etishi mumkinligidan jiddiy xavotirda ekanini bildirdi.
  • Mustaqil qo'mita Manchester Siti 830 million funt sterlingdan ortiq mablag'ni yashirish uchun soxta shartnomalar tuzganlikda aybdor deb topdi.

Buyuk Britaniya Bosh vaziri Endi Bernem moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan ogʻir hukmdan keyin Manchester Siti klubi egalari loyihani tark etishi mumkinligidan jiddiy xavotirda ekanini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, Premer-liganing soʻnggi qarori va ayblovlar klub kelajagiga soya solayotgan bir paytda, mamlakat rahbariyati va mahalliy hokimiyat vakillari mazkur vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, mustaqil qoʻmita tekshiruvlaridan soʻng Manchester Siti toʻqson yil davomida moliyaviy qoidalarni muntazam ravishda buzganlikda hamda 115 ta bandning aksariyatida aybdor deb topilgan edi. Xususan, klub 830 million funt sterlingdan ortiq yashirin mablagʻlarni yashirish uchun soxta shartnomalar tuzganlikda ayblangan. Ushbu jiddiy qarordan soʻng, klub egalari loyihadan voz kechib, klubni sotib yuborishi mumkinligi haqidagi taxminlar keskin koʻpaydi.

BBC siyosiy muharriri Kris Meysonning savoliga javob berar ekan, Endi Bernem shunday dedi: «Ularning ketishidan chinakamiga xavotirga tushgan boʻlardim. Ular zamonaviy Manchester shahrini barpo etishda va Manchester Siti jamoasini global darajadagi kuchga aylantirishda ulkan hamkor boʻlishdi». Avvalroq Greater Manchester meri lavozimida ishlagan Bernem klub rahbariyatining mintaqadagi infratuzilmani rivojlantirishga qoʻshgan hissasini yuqori baholadi.

Moliyaviy ayblovlar va huquqiy jarayonlar

Shu bilan birga, Bosh vazir jamoatchilikni yakuniy xulosalarga shoshilmaslikka chaqirdi. U oʻtmishda Everton klubi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun ochko olib tashlash jazosiga uchraganida ham uni qoʻllab-quvvatlaganini esladi. Bernemning fikricha, huquqiy jarayonlar toʻliq yakunlanmaguncha biror tomonga yon bosish notoʻgʻri hisoblanadi.

«Oʻsha paytda ham odamlar Evertonni darhol aybdor deb e'lon qilishgandi, biroq vaqt oʻtib bu adolatli boʻlmaganini koʻpchilik tan oldi. Bosh vazir boʻlishimdan oldingi tajribamdan kelib chiqqan holda, hozir ham bir tomonga oʻtib olish notoʻgʻri boʻlar edi», — deya qoʻshimcha qildi u. Uning ta'kidlashicha, odamlarning hukm chiqarishga shoshilishi koʻpincha tushunmovchiliklarga sabab boʻladi.

Futbol hamjamiyatidagi oqibatlar

Yangi tashkil etilgan Mustaqil futbol regulyatori Manchester Siti ishi oʻta jiddiy muammolarni keltirib chiqarganini, hatto egalarini litsenziyadan mahrum qilish masalasini ham koʻrib chiqish mumkinligini ma'lum qildi. Shunga qaramay, Endi Bernem Etihad stadioni va uning atrofdagi hududlarni rivojlantirishga kiritilgan ulkan sarmoyalar uchun City Football Group kompaniyasiga minnatdorchilik bildirdi.

Hozirgi vaqtda Manchester Siti atrofidagi vaziyat ingliz futbolidagi eng muhim va bahsli mavzulardan biriga aylangan. Klubning moliyaviy faoliyati boʻyicha apellyatsiya va keyingi sud jarayonlari davom etishi kutilmoqda, bu esa jamoaning kelajagi va rahbariyatning qadamlarini belgilab beruvchi hal qiluvchi omil boʻladi.

Manchester SitiEndi BernemPremer-ligaFutbol yangiliklariTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi29 sentabr 14:54Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiManchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiKecha 22:31Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiPep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiKecha 18:33Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi29 sentabr 21:53Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiMaurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdi29 sentabr 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi