Manchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniya Bosh vaziri Endi Bernem, Manchester Siti klubi egalarining moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha og'ir hukmdan so'ng loyihani tark etishi mumkinligidan jiddiy xavotirda ekanini bildirdi.
- Mustaqil qo'mita Manchester Siti 830 million funt sterlingdan ortiq mablag'ni yashirish uchun soxta shartnomalar tuzganlikda aybdor deb topdi.
Buyuk Britaniya Bosh vaziri Endi Bernem moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan ogʻir hukmdan keyin Manchester Siti klubi egalari loyihani tark etishi mumkinligidan jiddiy xavotirda ekanini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, Premer-liganing soʻnggi qarori va ayblovlar klub kelajagiga soya solayotgan bir paytda, mamlakat rahbariyati va mahalliy hokimiyat vakillari mazkur vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, mustaqil qoʻmita tekshiruvlaridan soʻng Manchester Siti toʻqson yil davomida moliyaviy qoidalarni muntazam ravishda buzganlikda hamda 115 ta bandning aksariyatida aybdor deb topilgan edi. Xususan, klub 830 million funt sterlingdan ortiq yashirin mablagʻlarni yashirish uchun soxta shartnomalar tuzganlikda ayblangan. Ushbu jiddiy qarordan soʻng, klub egalari loyihadan voz kechib, klubni sotib yuborishi mumkinligi haqidagi taxminlar keskin koʻpaydi.
BBC siyosiy muharriri Kris Meysonning savoliga javob berar ekan, Endi Bernem shunday dedi: «Ularning ketishidan chinakamiga xavotirga tushgan boʻlardim. Ular zamonaviy Manchester shahrini barpo etishda va Manchester Siti jamoasini global darajadagi kuchga aylantirishda ulkan hamkor boʻlishdi». Avvalroq Greater Manchester meri lavozimida ishlagan Bernem klub rahbariyatining mintaqadagi infratuzilmani rivojlantirishga qoʻshgan hissasini yuqori baholadi.
Moliyaviy ayblovlar va huquqiy jarayonlarShu bilan birga, Bosh vazir jamoatchilikni yakuniy xulosalarga shoshilmaslikka chaqirdi. U oʻtmishda Everton klubi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun ochko olib tashlash jazosiga uchraganida ham uni qoʻllab-quvvatlaganini esladi. Bernemning fikricha, huquqiy jarayonlar toʻliq yakunlanmaguncha biror tomonga yon bosish notoʻgʻri hisoblanadi.
«Oʻsha paytda ham odamlar Evertonni darhol aybdor deb e'lon qilishgandi, biroq vaqt oʻtib bu adolatli boʻlmaganini koʻpchilik tan oldi. Bosh vazir boʻlishimdan oldingi tajribamdan kelib chiqqan holda, hozir ham bir tomonga oʻtib olish notoʻgʻri boʻlar edi», — deya qoʻshimcha qildi u. Uning ta'kidlashicha, odamlarning hukm chiqarishga shoshilishi koʻpincha tushunmovchiliklarga sabab boʻladi.
Futbol hamjamiyatidagi oqibatlarYangi tashkil etilgan Mustaqil futbol regulyatori Manchester Siti ishi oʻta jiddiy muammolarni keltirib chiqarganini, hatto egalarini litsenziyadan mahrum qilish masalasini ham koʻrib chiqish mumkinligini ma'lum qildi. Shunga qaramay, Endi Bernem Etihad stadioni va uning atrofdagi hududlarni rivojlantirishga kiritilgan ulkan sarmoyalar uchun City Football Group kompaniyasiga minnatdorchilik bildirdi.
Hozirgi vaqtda Manchester Siti atrofidagi vaziyat ingliz futbolidagi eng muhim va bahsli mavzulardan biriga aylangan. Klubning moliyaviy faoliyati boʻyicha apellyatsiya va keyingi sud jarayonlari davom etishi kutilmoqda, bu esa jamoaning kelajagi va rahbariyatning qadamlarini belgilab beruvchi hal qiluvchi omil boʻladi.
Izohlar 0
…