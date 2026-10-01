CAS Space kompaniyasi Lihong-2 raketasining ilk parvozini 2027 yilga qoldirdi

·28·Texno
CAS Space kompaniyasi Lihong-2 raketasining ilk parvozini 2027 yilga qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • CAS Space kompaniyasi Lihong-2 raketasining ilk parvozini 2027 yilning birinchi choragiga qoldirdi.
  • Ushbu parvozda kosmosda farmatsevtik tajribalar, jumladan, oqsillarni kristallash va dori vositalarini tadqiq qilish rejalashtirilgan.
  • Lihong-2 raketa 100 kilometr balandlikdan yuqoriga koʻtarilib, 180 soniyadan ortiq mikrotortishish sharoitini taʼminlay oladi.

Xitoyning yetakchi tijoriy kosmik kompaniyalaridan biri boʻlgan CAS Space oʻzining koʻp martalik foydalaniladigan Lihong-2 suborbital raketasining ilk parvoz sanasini oʻzgartirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muhim sinov 2026 yilning oxiridan 2027 yilning birinchi choragiga koʻchirilgan boʻlib, u kosmosda farmatsevtik tajribalarni oʻtkazishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu boshlangʻich missiya oqsillarni kristallash hamda past molekulyar ogʻirlikka ega dori vositalarini tadqiq qilishga qaratiladi. CAS Space bu borada Guanchjou laboratoriyasi bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Ilmiy dasturni ishlab chiqish, zarur namunalarni tayyorlash hamda yakuniy natijalarni tahlil qilish toʻliq mazkur laboratoriya zimmasiga yuklatilgan.

Lihong-2 raketasining texnik imkoniyatlari

Loyihaga koʻra, Lihong-2 raketasi kosmosning shartli chegarasi hisoblangan Karman chizigʻidan, yani 100 kilometr balandlikdan yuqoriga koʻtariladi. Bu apparatga 180 soniyadan ortiq davom etadigan mikrotortishish (mikrogravitatsiya) sharoitini taʼminlash imkonini beradi.

Raketa umumiy hajmi 8 kub metrgacha boʻlgan 3 tonnagacha foydali yukni kosmosga olib chiqish quvvatiga ega. Uzunligi 18 metrni tashkil etuvchi apparat taxminan 60 tonna boshlangʻich massa bilan start oladi. Uning birinchi bosqichini 30 martagacha qayta ishlatish rejalashtirilgan boʻlib, bu tijoriy parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytiradi.

Raketa kerosin va suyuq kislorod bilan ishlaydigan hamda har biri 30 tonna atrofida tortish kuchini beruvchi Liqing-1 suyuqlik dvigatellari bilan jihozlanadi. Shuningdek, raketaning yuqori qismida tajribadan soʻng Yerga muvaffaqiyatli qaytariladigan maxsus kapsula joylashgan.

Kelgusidagi rejalar va fazoviy turizm

PH-2 indeksi ostida ham belgilanuvchi Lihong-2 kelgusida yetti nafargacha yoʻlovchini oʻz ichiga olgan suborbital turistik parvozlar uchun asosiy platformaga aylanishi mumkin. Biroq kompaniya hozircha turistik missiyalarning aniq muddatlarini eʼlon qilgani yoʻq.

Mazkur tashabbus CAS Space uchun avval sinovdan oʻtgan texnologiyalarning mantiqiy davomi hisoblanadi. Joriy yilning yanvar oyida kompaniya Lihong-1 raketasining suborbital parvozini amalga oshirib, parashyut yordamida kapsulani Yerga qaytargan edi. Oshib oʻtilgan 120 kilometrlik balandlikda Xitoy Fanlar akademiyasi Mexanika institutining metall ishlab chiqarish boʻyicha tajribasi muvaffaqiyatli bajarilgandi.

Farmatsevtika yoʻnalishi Xitoy milliy kosmik boshqarmasining (CNSA) ustuvor vazifalariga toʻla mos keladi. Agentlik 2025–2027 yillarga moʻljallangan tijoriy kosmonavtika rivojlanish rejasiga koinot biotexnologiyalarini ham kiritgan. Shuningdek, CAS Space orbital biotibbiyot loyihalarida ishtirok etib, 2028 yilda ilk parvozini amalga oshirishi kutilayotgan, davomiy tajribalar uchun moʻljallangan Lihong-3 platformasini ham ishlab chiqmoqda.

CAS SpaceLihong-2Xitoy kosmonavtikasiKoinot biotexnologiyasiSuborbital raketa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi20 sentabr 11:28Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdi30 avgust 01:51Xitoyning Long March 7A raketasi uchirish maydonchasiga keltirildiXitoyning Long March 7A raketasi uchirish maydonchasiga keltirildi27 iyul 13:54Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiXitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdi15 iyun 16:57Xitoyning Kinetica-1 raketasi beshta sunʼiy yoʻldoshni orbitaga chiqardiXitoyning Kinetica-1 raketasi beshta sunʼiy yoʻldoshni orbitaga chiqardi15 may 19:55Xitoy oʻzining birinchi qayta foydalaniladigan Lihong-2 koinot kemasini sinovdan oʻtkazadiXitoy oʻzining birinchi qayta foydalaniladigan Lihong-2 koinot kemasini sinovdan oʻtkazadi28 iyul 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi