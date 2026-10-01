CAS Space kompaniyasi Lihong-2 raketasining ilk parvozini 2027 yilga qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- CAS Space kompaniyasi Lihong-2 raketasining ilk parvozini 2027 yilning birinchi choragiga qoldirdi.
- Ushbu parvozda kosmosda farmatsevtik tajribalar, jumladan, oqsillarni kristallash va dori vositalarini tadqiq qilish rejalashtirilgan.
- Lihong-2 raketa 100 kilometr balandlikdan yuqoriga koʻtarilib, 180 soniyadan ortiq mikrotortishish sharoitini taʼminlay oladi.
Xitoyning yetakchi tijoriy kosmik kompaniyalaridan biri boʻlgan CAS Space oʻzining koʻp martalik foydalaniladigan Lihong-2 suborbital raketasining ilk parvoz sanasini oʻzgartirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muhim sinov 2026 yilning oxiridan 2027 yilning birinchi choragiga koʻchirilgan boʻlib, u kosmosda farmatsevtik tajribalarni oʻtkazishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu boshlangʻich missiya oqsillarni kristallash hamda past molekulyar ogʻirlikka ega dori vositalarini tadqiq qilishga qaratiladi. CAS Space bu borada Guanchjou laboratoriyasi bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Ilmiy dasturni ishlab chiqish, zarur namunalarni tayyorlash hamda yakuniy natijalarni tahlil qilish toʻliq mazkur laboratoriya zimmasiga yuklatilgan.
Lihong-2 raketasining texnik imkoniyatlariLoyihaga koʻra, Lihong-2 raketasi kosmosning shartli chegarasi hisoblangan Karman chizigʻidan, yani 100 kilometr balandlikdan yuqoriga koʻtariladi. Bu apparatga 180 soniyadan ortiq davom etadigan mikrotortishish (mikrogravitatsiya) sharoitini taʼminlash imkonini beradi.
Raketa umumiy hajmi 8 kub metrgacha boʻlgan 3 tonnagacha foydali yukni kosmosga olib chiqish quvvatiga ega. Uzunligi 18 metrni tashkil etuvchi apparat taxminan 60 tonna boshlangʻich massa bilan start oladi. Uning birinchi bosqichini 30 martagacha qayta ishlatish rejalashtirilgan boʻlib, bu tijoriy parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytiradi.
Raketa kerosin va suyuq kislorod bilan ishlaydigan hamda har biri 30 tonna atrofida tortish kuchini beruvchi Liqing-1 suyuqlik dvigatellari bilan jihozlanadi. Shuningdek, raketaning yuqori qismida tajribadan soʻng Yerga muvaffaqiyatli qaytariladigan maxsus kapsula joylashgan.
Kelgusidagi rejalar va fazoviy turizmPH-2 indeksi ostida ham belgilanuvchi Lihong-2 kelgusida yetti nafargacha yoʻlovchini oʻz ichiga olgan suborbital turistik parvozlar uchun asosiy platformaga aylanishi mumkin. Biroq kompaniya hozircha turistik missiyalarning aniq muddatlarini eʼlon qilgani yoʻq.
Mazkur tashabbus CAS Space uchun avval sinovdan oʻtgan texnologiyalarning mantiqiy davomi hisoblanadi. Joriy yilning yanvar oyida kompaniya Lihong-1 raketasining suborbital parvozini amalga oshirib, parashyut yordamida kapsulani Yerga qaytargan edi. Oshib oʻtilgan 120 kilometrlik balandlikda Xitoy Fanlar akademiyasi Mexanika institutining metall ishlab chiqarish boʻyicha tajribasi muvaffaqiyatli bajarilgandi.
Farmatsevtika yoʻnalishi Xitoy milliy kosmik boshqarmasining (CNSA) ustuvor vazifalariga toʻla mos keladi. Agentlik 2025–2027 yillarga moʻljallangan tijoriy kosmonavtika rivojlanish rejasiga koinot biotexnologiyalarini ham kiritgan. Shuningdek, CAS Space orbital biotibbiyot loyihalarida ishtirok etib, 2028 yilda ilk parvozini amalga oshirishi kutilayotgan, davomiy tajribalar uchun moʻljallangan Lihong-3 platformasini ham ishlab chiqmoqda.
Izohlar 0
…