AQShda havo namligidan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi qogʻoz обоi yaratildi

·20·Texno
AQShda havo namligidan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi qogʻoz обоi yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bingemton universiteti tadqiqotchilari xona ichidagi havo namligidan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi innovatsion qogʻoz qoplamani yaratishdi.
  • Ushbu texnologiya passiv quritgich vazifasini bajarib, kelgusida aqlli uy datchiklari va boshqa kam quvvatli elektronikani batareyalarsiz quvvatlantirish imkonini beradi.
  • 1596 ta generatordan iborat eksperimental varaq 80 foiz nisbiy namlikda har bir element uchun 0,34 V kuchlanish va 2,2 mkVt/sm² solishtirma quvvat berdi.

AQShdagi Bingemton universiteti tadqiqotchilari xona ichidagi havo namligidan uzluksiz ravishda elektr toki ishlab chiqarishga qodir innovatsion qogʻoz qoplamasini yaratishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya bir vaqtning oʻzida passiv quritgich vazifasini bajarib, kelgusida aqlli uy datchiklari va boshqa kam quvvatli elektronikani batareyalarsiz quvvatlantirish imkonini berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnologiyaning ishlash prinsipi va xususiyatlari

Yangi ishlanmaning asosini miniatyura namlik-elektr generatorlari tashkil etadi. Ular havodagi suv molekulalarini oʻziga yutib, material ichida ionlarning ajralish jarayonini yuzaga keltiradi. Hosil boʻlgan konsentratsiya gradienti varaqning qarama-qarshi tomonlari orasida elektr kuchlanishini keltirib chiqaradi. Quyosh panellaridan farqli oʻlaroq, bu tizim uchun yorugʻlik umuman talab etilmaydi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yopiq xonalar bunday texnologiya uchun eng qulay muhit hisoblanadi, chunki uylar va binolardagi namlik darajasi odatda 30–60 foiz oraligʻida saqlanadi. Qolaversa, insonlarning nafas olishi, ovqat pishirish, dush qabul qilish va boshqa kundalik jarayonlar natijasida havodagi suv bugʻi doimiy ravishda toʻldirilib boriladi.

Ishlab chiqarish va amaldagi sinovlar

Generatorlarni yaratish uchun qogʻoz elektronikasi texnologiyasidan foydalanilgan boʻlib, u zarur tuzilmalarni toʻgʻridan-toʻgʻri qogʻoz varagʻida shakllantirish imkonini beradi. Qogʻozning qirralariga namlikni faol yutuvchi glitserin surtilgan, markaziy qismida esa mumli naqshli polimer tuzilma joylashgan. U bugʻlanishni tartibga solib, elektr energiyasini uzluksiz ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan namlikning yoʻnaltirilgan harakatini taʼminlaydi.

Tadqiqotchilar 1596 ta oʻzaro ulangan generatorlardan iborat toʻlaqonli eksperimental varaqni yigʻishdi. Nisbiy namlik 80 foiz boʻlgan sharoitda har bir element taxminan 0,34 V kuchlanish berdi va solishtirma quvvat 2,2 mkVt/sm² ga yetdi. Butun tizim hech qanday batareyalarsiz simsiz klaviaturani uzluksiz quvvat bilan taʼminlashga muvaffaq boʻldi.

Shu bilan birga, yangi oboy havo namligini pasaytirish xususiyatini ham koʻrsatdi. Eksperimental xonada namlik darajasi 38 foizdan 32 foizgacha kamaygan. Mualliflar kelgusida bu texnologiya havo konditsionerlari va quritish tizimlariga tushadigan yukni q kisman kamaytirishi hamda namlikdan kichik miqdorda elektr toki olish imkonini berishiga ishonishmoqda.

Barcha elektr ulanishlari varaqning orqa tomonida joylashtirilgan boʻlib, bu qoplamani koʻrinadigan simlarsiz odatiy devor bezagi sifatida ishlatish imkonini beradi. Hozirgi bosqichda texnologiya quvvati muzlatgich yoki televizor kabi maishiy texnikani quvvatlantirish uchun yetarli emas. Asosiy qoʻllanish sohasi — minimal energiya sarflaydigan simsiz harorat va namlik datchiklari, iqlim monitorlari hamda aqlli uy tizimlarining boshqa kam quvvatli elementlaridir.

TexnologiyaAqlli uyElektr energiyasiIlmiy yangilikEkologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiyada o‘ta kuchli magnit maydoniga chidamli kvant sensor yaratildiNiderlandiyada o‘ta kuchli magnit maydoniga chidamli kvant sensor yaratildi27 sentabr 21:52Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildi17 sentabr 07:54Xiaomi kompaniyasi yangi turdagi yupqa va aqlli yoritqichlarni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi turdagi yupqa va aqlli yoritqichlarni taqdim etdi26 sentabr 15:20Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdi13 sentabr 01:29Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardiXiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardi24 sentabr 12:57Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardi21 sentabr 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi