OnePlus 16 flagmani AnTuTuʼda 5,63 million ball toʻplab rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OnePlus 16 flagmani AnTuTu benchmarkida 5,63 milliondan ortiq ball to'plab, rekord o'rnatdi.
- Ushbu qurilma 2 nanometrli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlanadi va 185 kadr/sekundgacha bo'lgan o'yin imkoniyatlariga ega bo'ladi.
- Smartfon 6,78 dyuymli 1,5K BOE OLED displeyi, 9000 mA·ch sig'imli akkumulyator va 200 megapikselli asosiy kameraga ega bo'ladi.
Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining boʻlajak qurilmalari bilan unumdorlik borasida yangi marralarni zabt etishmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OnePlus kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — OnePlus 16 smartfonining AnTuTu benchmarkidagi natijalarini rasman oshkor qildi va bu borada mutlaq rekord qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi bayonotiga koʻra, yangi avlod flagmani sinovlarda 5,63 million balldan ziyod natija koʻrsatgan. Avvalroq turli tarmoq manbalarida tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarda qurilma 5,38 million ball toʻplashi mumkinligi aytilgan edi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mazkur koʻrsatkich ayni paytda ushbu apparat platformasida ishlaydigan barcha qurilmalar orasida eng yaxshisi hisoblanadi.
Eng yangi protsessor va oʻyin imkoniyatlariOnePlus 16 bozorda birinchilardan boʻlib eng soʻnggi 2 nanometrli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlanadi. Yuqori unumdorlik va barqarorlikni taʼminlash maqsadida OnePlus va Qualcomm mutaxassislari birgalikda Wind Chaser deb nomlangan maxsus past darajali dasturiy tizimni ishlab chiqdilar. Bu tizim uzoq muddatli yuklamalar vaqtida kadrlar chastotasining barqarorligini kafolatlaydi.
Shuningdek, qoʻllab-quvvatlanadigan oʻyinlarda, jumladan PUBG Mobile loyihasida 185 kadr/sekundgacha boʻlgan nativ rejimgacha ishlash imkoniyati mavjudligi eʼlon qilindi. Asosiy protsessor ishini qoʻllab-quvvatlash uchun esa bir yoʻla uchta maxsus chip oʻrnatilgan:
- P4 Super Display — tasvirni qayta ishlash uchun javob beradi
- T3 Touch — sensorli boshqaruv kechikishini sezilarli darajada kamaytiradi
- G3 e-sports — barqaror tarmoq ulanishini optimallashtiradi
Ekran, akkumulyator va kamera imkoniyatlariDastlabki maʼlumotlarga koʻra, smartfon yupqa romlarga ega tekis 6,78 dyuymli BOE OLED displeyi bilan taʼminlanadi. 1,5K piksellar soniga ega bu ekran 185 Hz gacha boʻlgan yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, ramkaning qalinligi esa atigi 1,15 millimetrni tashkil qiladi. Qurilmaning yana bir hayratlanarli jihati — 9000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanishidir, biroq uning quvvat olish parametrlari hozircha sir saqlanmoqda.
Optik imkoniyatlar borasida ham flagman ortda qolmaydi. Asosiy kamera 1/1,4 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Unga uch karrali optik yaqinlashtirishga ega 50 megapikselli periskop modul hamda yana shuncha pikselli keng burchakli uchinchi kamera qoʻshiladi. OnePlus 16 smartfonining rasmiy taqdimoti joriy yilning 12-oktabr sanasiga belgilangan.
Izohlar 0
…