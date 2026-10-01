OnePlus 16 flagmani AnTuTuʼda 5,63 million ball toʻplab rekord oʻrnatdi

·23·Texno
OnePlus 16 flagmani AnTuTuʼda 5,63 million ball toʻplab rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OnePlus 16 flagmani AnTuTu benchmarkida 5,63 milliondan ortiq ball to'plab, rekord o'rnatdi.
  • Ushbu qurilma 2 nanometrli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlanadi va 185 kadr/sekundgacha bo'lgan o'yin imkoniyatlariga ega bo'ladi.
  • Smartfon 6,78 dyuymli 1,5K BOE OLED displeyi, 9000 mA·ch sig'imli akkumulyator va 200 megapikselli asosiy kameraga ega bo'ladi.

Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining boʻlajak qurilmalari bilan unumdorlik borasida yangi marralarni zabt etishmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OnePlus kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — OnePlus 16 smartfonining AnTuTu benchmarkidagi natijalarini rasman oshkor qildi va bu borada mutlaq rekord qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi bayonotiga koʻra, yangi avlod flagmani sinovlarda 5,63 million balldan ziyod natija koʻrsatgan. Avvalroq turli tarmoq manbalarida tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarda qurilma 5,38 million ball toʻplashi mumkinligi aytilgan edi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mazkur koʻrsatkich ayni paytda ushbu apparat platformasida ishlaydigan barcha qurilmalar orasida eng yaxshisi hisoblanadi.

Eng yangi protsessor va oʻyin imkoniyatlari

OnePlus 16 bozorda birinchilardan boʻlib eng soʻnggi 2 nanometrli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlanadi. Yuqori unumdorlik va barqarorlikni taʼminlash maqsadida OnePlus va Qualcomm mutaxassislari birgalikda Wind Chaser deb nomlangan maxsus past darajali dasturiy tizimni ishlab chiqdilar. Bu tizim uzoq muddatli yuklamalar vaqtida kadrlar chastotasining barqarorligini kafolatlaydi.

Shuningdek, qoʻllab-quvvatlanadigan oʻyinlarda, jumladan PUBG Mobile loyihasida 185 kadr/sekundgacha boʻlgan nativ rejimgacha ishlash imkoniyati mavjudligi eʼlon qilindi. Asosiy protsessor ishini qoʻllab-quvvatlash uchun esa bir yoʻla uchta maxsus chip oʻrnatilgan:

  • P4 Super Display — tasvirni qayta ishlash uchun javob beradi
  • T3 Touch — sensorli boshqaruv kechikishini sezilarli darajada kamaytiradi
  • G3 e-sports — barqaror tarmoq ulanishini optimallashtiradi

Ekran, akkumulyator va kamera imkoniyatlari

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, smartfon yupqa romlarga ega tekis 6,78 dyuymli BOE OLED displeyi bilan taʼminlanadi. 1,5K piksellar soniga ega bu ekran 185 Hz gacha boʻlgan yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, ramkaning qalinligi esa atigi 1,15 millimetrni tashkil qiladi. Qurilmaning yana bir hayratlanarli jihati — 9000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanishidir, biroq uning quvvat olish parametrlari hozircha sir saqlanmoqda.

Optik imkoniyatlar borasida ham flagman ortda qolmaydi. Asosiy kamera 1/1,4 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Unga uch karrali optik yaqinlashtirishga ega 50 megapikselli periskop modul hamda yana shuncha pikselli keng burchakli uchinchi kamera qoʻshiladi. OnePlus 16 smartfonining rasmiy taqdimoti joriy yilning 12-oktabr sanasiga belgilangan.

OnePlusSnapdragonSmartfonlarAnTuTuTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorOnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyator21 sentabr 11:28Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiRed Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildi2 sentabr 08:22Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiXiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladi2 sentabr 19:51Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniXiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni23 sentabr 19:53Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi23 sentabr 10:50Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiOneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadi3 avgust 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi