Aziza Axralxo‘jayeva yangi yoshini qanday kutib oldi?

·1·Madaniyat
Aziza Axralxo‘jayeva yangi yoshini qanday kutib oldi?

Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva Instagram sahifasida joylagan suratlari orqali kecha, 19 avgust kuni yana bir yoshni qarshi olganini ma’lum qildi. Aktrisa uchun bu sana o‘zgacha kun bo‘lib, u yangi yoshini “Alhamdulillah” degan yozuv bilan qarshi olgan.

Suratlardan ko‘rinishicha, Aziza tavallud kunini dabdabali bayram bilan emas, balki oila a’zolari davrasida, samimiy va iliq muhitda nishonlagan. Ushbu lahzalar uning muxlislariga ham manzur bo‘lib, post ostida ko‘plab kuzatuvchilar aktrisani tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, ezgu tilaklarini yo‘llagan.

Yosh ayol yonayotgan shamli tortni ushlab turibdi, yonida avgust taqvimi tasvirlangan.

So‘nggi vaqtlarda Aziza Axralxo‘jayeva mashhur multfilm qahramonlari qiyofasida ko‘rinish berib, o‘ziga xos obrazlari bilan ko‘pchilik e’tiborini tortib kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liil Hurramov uylanmoqda: to‘yga tayyorgarlik boshlandiLiil Hurramov uylanmoqda: to‘yga tayyorgarlik boshlandiBugun, 12:47Sitora Farmonova uchun bugun o‘zgacha kun: tug‘ilgan kunidagi samimiy izhorlar!Sitora Farmonova uchun bugun o‘zgacha kun: tug‘ilgan kunidagi samimiy izhorlar!Bugun, 10:24Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)Kecha, 23:22Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Kecha, 21:46"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)Kecha, 18:51Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiHilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiKecha, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!