Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»

·36·Madaniyat
Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Murad Buildings» kompaniyasi asoschisi Murod Nazarov turmush o‘rtog‘i Umidaxon bilan birinchi ko‘rishdayoq sevib qolganini intervyusida aytib berdi.
  • U rafiqasini to‘yda ko‘rib qolgan va Yaponiyaga jo‘nab ketishidan oldin «bir ko‘rishdayoq muhabbat» hissini tuygan.
  • Murod Nazarov Yaponiyada bo‘lgan paytida Umidaxonga muntazam xatlar va kichik sovg‘alar yuborgan, chunki o‘sha vaqtlarda internet hali bo‘lmagan.

O‘zbekistonlik tadbirkor, «Murad Buildings» qurilish kompaniyasi asoschisi Murod Nazarov intervyularidan birida turmush o‘rtog‘i Umidaxon bilan qanday tanishgani va uni bir ko‘rishda sevib qolgani haqida gapirib berdi.

Tadbirkorning aytishicha, u rafiqasini to‘yda ko‘rib qolgan va ilk uchrashuvdayoq unga nisbatan hislari paydo bo‘lgan. Oradan ko‘p o‘tmay, Murod Nazarov Yaponiyaga jo‘nab ketgan. Biroq bu uning munosabatlarini davom ettirishiga to‘sqinlik qilmagan.

«Hayotda ham shunaqaman. Bitta narsa qilaman desam, har xil narsani ishga solaman, lekin qilaman. Ayolimni to‘yda ko‘rib qolganman. Yaponiyaga uchib ketishimdan bir kun oldin “Bir ko‘rishdayoq muhabbat” degan narsa bo‘lgan. Uni birinchi ko‘rganimdayoq shunday his paydo bo‘lgan», — deya esladi Murod Nazarov.

U Yaponiyada bo‘lgan paytida bo‘lajak turmush o‘rtog‘iga muntazam xatlar va kichik sovg‘alar yubora boshlagan. O‘sha vaqtlarda internet hali bo‘lmagani sababli ular asosan pochta orqali aloqa qilgan.

«U yoqdan birinchi kundan boshlab xatlar jo‘natardim. Kichkina-kichkina sovg‘achalar jo‘natardim pochtadan. Internet u payti hali yo‘q edi. Onamga: “Qarang, uzatib yubormasin, qarab turing”, deganman. Ular ushlab turganlar. Men bu yerdan sovg‘a-salom jo‘natib turardim», — dedi tadbirkor.

Ular tanishgan paytda Umidaxonga boshqa sovchilar ham kelgan. Biroq Murod Nazarovning so‘zlariga ko‘ra, uning oilasi bilan tanishuv paytida bo‘lajak rafiqasining munosabatidan nimanidir sezishgan.

«Shuncha sovchi kelsa ham, “Choy olib kirgin”, deyishsa ham Umidaxon choy olib kirishga bir marta ham qadam bosmagan bo‘lsa-da, biz kelgan kunimiz olib kirishni boshlaganlar. O‘shani o‘zidayoq sezishgan. Boshqalar kelganda nima deysan deyishganda: “Men erga tegmayman”, deydigan qiz biz kelgan kunimiz: “bilmayman”, deganlar-da», — deya kulib esladi u.

Ma’lumot uchun, Murod Nazarov yaqinda katta o‘g‘lini uylantirdi. Toshkentda bo‘lib o‘tgan to‘yda taniqli san’atkorlar, biznes hamkorlari, yaqinlari va boshqa mehmonlar ishtirok etdi.

Murod NazarovMurad BuildingsUmidaxonToshkent to‘y
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlarMurod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar27 sentabr 12:08Shoxruhxon va Umidaxon yangi dueti bilan muxlislarni xursand qildi (video)Shoxruhxon va Umidaxon yangi dueti bilan muxlislarni xursand qildi (video)10 iyul 20:38“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar17 iyun 14:45Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)27 iyul 15:54Dilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiDilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladi21 sentabr 15:43Toshkent toʻylarining “eng qimmat” xonandasi Rashid Xoliqov 53 yoshni qarshiladiToshkent toʻylarining “eng qimmat” xonandasi Rashid Xoliqov 53 yoshni qarshiladi30 aprel 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi