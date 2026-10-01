Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronaldu ning Norvegiyaga qarshi o‘yindan so‘ng maydonni tark etgani yuzasidan yuzaga kelgan shov-shuvlarga oydinlik kiritdi.
- Uning ta’kidlashicha, bu Ronaldu ning 20 yillik sadoqatini hech qanday kamaytirmaydi, chunki bu faqat bir necha soniya davom etgan xafagarchilik bo‘lgan.
- Jezush, shuningdek, bunday holatlar futbolda keng tarqalganligini va jamoa ichida hech qanday bo‘linish yo‘qligini ta’kidladi.
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Norvegiyaga qarshi bahsdan (2:1) so‘ng avj olgan shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Uchrashuvda zaxirada qoldirilgan Krishtianu Ronalduning final hushtagidan so‘ng stadiondagi muxlislar bilan xayrlashmay maydonni tark etishi matbuotda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan edi.
Portugaliyaning nufuzli Record nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis jamoa ichida hech qanday bo‘linish yo‘qligini ta’kidlab, sardorning his-tuyg‘ulariga professional baho berdi.
«20 yil davomida ko‘rsatilgan sadoqatni unutib bo‘lmaydi»
Jurnalistlarning Ronalduning xatti-harakatlari kiyinish xonasidagi muhitga va uning yetakchilik maqomiga raxna solayotgani haqidagi savoliga Jezush keskin va xotirjam javob qaytardi:
«Bu atigi 10, 15, 20 soniya davom etgan xafagarchilik, xolos. Bu uning 20 yil davomida milliy jamoaga bo‘lgan sadoqatini aslo kamaytirmaydi. Siz bir necha soniya xafa bo‘lishingiz mumkin, oradan besh daqiqa o‘tib esa barchamiz milliy jamoamizning muhim g‘alabasini birgalikda nishonlaymiz».
«Menga murabbiyi bilan tortishmagan birorta futbolchini ko‘rsating»
Murabbiy mazkur holatni alohida ajratib ko‘rsatish noo‘rinligini, jamoaning boshqa yetakchilari ham bu voqeani tabiiy qabul qilganini bildirdi:
Ichki muhit: «O‘z nomimdan, Bernardu Silva va Brunu Fernandesh nomidan ayta olamanki, bu masalaga hech kim katta ahamiyat bermayapti»;
Futboldagi haqiqat: «Bunday holatlar hammada uchraydi. Menga hayotida murabbiyi bilan muammosi bo‘lmagan, biror marta nizoga bormagan yoki o‘zidan, murabbiydan xafa bo‘lmagan birorta o‘yinchini ko‘rsata olasizmi?»;
Kelajakka nigoh: «Bular — sportda va hayotda har bir inson duch keladigan oddiy jarayon. Muhimi, voqealarga kengroq nuqtayi nazar bilan qarab, oldinga intilishda davom etish».
Jezushning ushbu xotirjam va diplomatik javoblari Portugaliya lagerida keskinlikni pasaytirishga qaratilgan bo‘lsa-da, Ronalduning jamoadagi keyingi roli qay darajada bo‘lishi muxlislar va OAV e’tiborida qolaveradi.
Izohlar 0
…