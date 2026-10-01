Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?

·39·Sport
Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronaldu ning Norvegiyaga qarshi o‘yindan so‘ng maydonni tark etgani yuzasidan yuzaga kelgan shov-shuvlarga oydinlik kiritdi.
  • Uning ta’kidlashicha, bu Ronaldu ning 20 yillik sadoqatini hech qanday kamaytirmaydi, chunki bu faqat bir necha soniya davom etgan xafagarchilik bo‘lgan.
  • Jezush, shuningdek, bunday holatlar futbolda keng tarqalganligini va jamoa ichida hech qanday bo‘linish yo‘qligini ta’kidladi.

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Norvegiyaga qarshi bahsdan (2:1) so‘ng avj olgan shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Uchrashuvda zaxirada qoldirilgan Krishtianu Ronalduning final hushtagidan so‘ng stadiondagi muxlislar bilan xayrlashmay maydonni tark etishi matbuotda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan edi.

Portugaliyaning nufuzli Record nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis jamoa ichida hech qanday bo‘linish yo‘qligini ta’kidlab, sardorning his-tuyg‘ulariga professional baho berdi.

«20 yil davomida ko‘rsatilgan sadoqatni unutib bo‘lmaydi»

Jurnalistlarning Ronalduning xatti-harakatlari kiyinish xonasidagi muhitga va uning yetakchilik maqomiga raxna solayotgani haqidagi savoliga Jezush keskin va xotirjam javob qaytardi:

«Bu atigi 10, 15, 20 soniya davom etgan xafagarchilik, xolos. Bu uning 20 yil davomida milliy jamoaga bo‘lgan sadoqatini aslo kamaytirmaydi. Siz bir necha soniya xafa bo‘lishingiz mumkin, oradan besh daqiqa o‘tib esa barchamiz milliy jamoamizning muhim g‘alabasini birgalikda nishonlaymiz».

«Menga murabbiyi bilan tortishmagan birorta futbolchini ko‘rsating»

Murabbiy mazkur holatni alohida ajratib ko‘rsatish noo‘rinligini, jamoaning boshqa yetakchilari ham bu voqeani tabiiy qabul qilganini bildirdi:

  • Ichki muhit: «O‘z nomimdan, Bernardu Silva va Brunu Fernandesh nomidan ayta olamanki, bu masalaga hech kim katta ahamiyat bermayapti»;

  • Futboldagi haqiqat: «Bunday holatlar hammada uchraydi. Menga hayotida murabbiyi bilan muammosi bo‘lmagan, biror marta nizoga bormagan yoki o‘zidan, murabbiydan xafa bo‘lmagan birorta o‘yinchini ko‘rsata olasizmi?»;

  • Kelajakka nigoh: «Bular — sportda va hayotda har bir inson duch keladigan oddiy jarayon. Muhimi, voqealarga kengroq nuqtayi nazar bilan qarab, oldinga intilishda davom etish».

Jezushning ushbu xotirjam va diplomatik javoblari Portugaliya lagerida keskinlikni pasaytirishga qaratilgan bo‘lsa-da, Ronalduning jamoadagi keyingi roli qay darajada bo‘lishi muxlislar va OAV e’tiborida qolaveradi.

Jorje JezushKrishtianu RonalduPortugaliya milliy jamoasiNorvegiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiBugun 06:51Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBugun 07:07Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiDaniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiBugun 06:37Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi24 sentabr 06:54«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi