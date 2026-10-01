Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdi

·35·Sport
Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi o‘yin oldidan Portugaliya terma jamoasi yig‘inini muddatidan avval tark etdi.
  • Marca nashrining xabar berishicha, 41 yoshli futbolchi o‘zining shaxsiy samolyoti orqali Saudiya Arabistoniga uchib ketishni rejalashtirgan.
  • Bosh murabbiy Jorje Jezush Ronaldu Daniyaga qarshi o‘yinda maydonga tushmasligi mumkinligini ma’lum qildi, bu esa jamoa ichidagi vaziyatga oid shubhalarni kuchaytirmoqda.

Portugaliya milliy jamoasi atrofida kutilmagan keskinlik yuzaga keldi. Jamoa sardori va yetakchisi Krishtianu Ronaldu Millatlar ligasi 3-turi doirasida Daniyaga qarshi muhim bahs arafasida terma lagerini muddatidan avval tark etdi.

Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, 41 yoshli yulduz hujumchi yaqin soatlar ichida Madridda turgan shaxsiy samolyotida o‘z klubi qarorgohi — Saudiya Arabistoniga jo‘nab ketishni rejalashtirgan.

Mashg‘ulotdagi sirli tanaffus va murabbiy bayonoti

Mazkur voqea milliy jamoa atrofidagi shundoq ham notinch kayfiyatni yanada qizdirdi. Avvalroq Ronalduning mashg‘ulot jarayonini erta yakunlab, maydonni tark etgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Garchi bosh murabbiy Jorje Jezush matbuot anjumanida jamoa ichida hech qanday kelishmovchilik yo‘qligini va muhit sog‘lom ekanini ta’kidlagan bo‘lsa-da, uning navbatdagi gaplari shubhalarni bartaraf eta olmadi. Jezush sardorning Daniya bilan bo‘ladigan uchrashuvda maydonga tushmasligi ehtimoli yuqoriligini ochiq ma’lum qilgan. Futbolchining mashg‘ulotdan ketganidan ko‘p o‘tmay Saudiyaga yo‘l olishi esa inqiroz borligiga ishora qilmoqda.

Millatlar ligasidagi holat: Ronalduga ehtiyoj pasaydimi?

Portugaliyaning ushbu musobaqadagi starti Ronaldu uchun ancha sust kechmoqda:

  • Uelsga qarshi (1:0): Krishtianu asosiy tarkibda maydonga tushib, 67 daqiqa harakat qildi, biroq gol yoki assist qayd eta olmadi;

  • Norvegiyaga qarshi (2:1): Murabbiylar shtabi faxriy hujumchini zaxirada qoldirdi va u umuman maydonga tushmadi.

Ushbu natijalar fonida Jorje Jezush jamoani Ronaldusiz shakllantirishga urg‘u berayotgani va bu sardorning noroziligiga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchaymoqda.

Daniya sinovi va noaniq kelajak

Portugaliya 1 oktyabr kuni Kopenhagendagi «Parken» stadionida Daniya sinovidan o‘tadi. Turnir jadvalidagi muhim ochkolar uchun kurash ketayotgan bir pallada Ronalduning safdan chiqishi va jamoani tashlab ketishi Portugaliya futbol federatsiyasi va muxlislar o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘lishi aniq.

Hozircha Ronalduning o‘zi va uning vakillari vaziyat bo‘yicha rasmiy izoh berganicha yo‘q. Biroq bu qaror uning xalqaro maydondagi kelajagi borasida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy jamoasiSaudiya ArabistoniDaniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBugun 07:07«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiBugun 06:51Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Bugun 06:45Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiBrian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiKecha 17:19Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdiMartin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi23 sentabr 21:14Cristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldiCristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldi25 sentabr 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi