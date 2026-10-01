Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi o‘yin oldidan Portugaliya terma jamoasi yig‘inini muddatidan avval tark etdi.
- Marca nashrining xabar berishicha, 41 yoshli futbolchi o‘zining shaxsiy samolyoti orqali Saudiya Arabistoniga uchib ketishni rejalashtirgan.
- Bosh murabbiy Jorje Jezush Ronaldu Daniyaga qarshi o‘yinda maydonga tushmasligi mumkinligini ma’lum qildi, bu esa jamoa ichidagi vaziyatga oid shubhalarni kuchaytirmoqda.
Portugaliya milliy jamoasi atrofida kutilmagan keskinlik yuzaga keldi. Jamoa sardori va yetakchisi Krishtianu Ronaldu Millatlar ligasi 3-turi doirasida Daniyaga qarshi muhim bahs arafasida terma lagerini muddatidan avval tark etdi.
Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, 41 yoshli yulduz hujumchi yaqin soatlar ichida Madridda turgan shaxsiy samolyotida o‘z klubi qarorgohi — Saudiya Arabistoniga jo‘nab ketishni rejalashtirgan.
Mashg‘ulotdagi sirli tanaffus va murabbiy bayonoti
Mazkur voqea milliy jamoa atrofidagi shundoq ham notinch kayfiyatni yanada qizdirdi. Avvalroq Ronalduning mashg‘ulot jarayonini erta yakunlab, maydonni tark etgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Garchi bosh murabbiy Jorje Jezush matbuot anjumanida jamoa ichida hech qanday kelishmovchilik yo‘qligini va muhit sog‘lom ekanini ta’kidlagan bo‘lsa-da, uning navbatdagi gaplari shubhalarni bartaraf eta olmadi. Jezush sardorning Daniya bilan bo‘ladigan uchrashuvda maydonga tushmasligi ehtimoli yuqoriligini ochiq ma’lum qilgan. Futbolchining mashg‘ulotdan ketganidan ko‘p o‘tmay Saudiyaga yo‘l olishi esa inqiroz borligiga ishora qilmoqda.
Millatlar ligasidagi holat: Ronalduga ehtiyoj pasaydimi?
Portugaliyaning ushbu musobaqadagi starti Ronaldu uchun ancha sust kechmoqda:
Uelsga qarshi (1:0): Krishtianu asosiy tarkibda maydonga tushib, 67 daqiqa harakat qildi, biroq gol yoki assist qayd eta olmadi;
Norvegiyaga qarshi (2:1): Murabbiylar shtabi faxriy hujumchini zaxirada qoldirdi va u umuman maydonga tushmadi.
Ushbu natijalar fonida Jorje Jezush jamoani Ronaldusiz shakllantirishga urg‘u berayotgani va bu sardorning noroziligiga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchaymoqda.
Daniya sinovi va noaniq kelajak
Portugaliya 1 oktyabr kuni Kopenhagendagi «Parken» stadionida Daniya sinovidan o‘tadi. Turnir jadvalidagi muhim ochkolar uchun kurash ketayotgan bir pallada Ronalduning safdan chiqishi va jamoani tashlab ketishi Portugaliya futbol federatsiyasi va muxlislar o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘lishi aniq.
Hozircha Ronalduning o‘zi va uning vakillari vaziyat bo‘yicha rasmiy izoh berganicha yo‘q. Biroq bu qaror uning xalqaro maydondagi kelajagi borasida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.
Izohlar 0
…