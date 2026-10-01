«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi

·43·Sport
«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi yig‘inini bosh murabbiyning matbuot anjumani va Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti bilan suhbatdan so‘ng tark etganini ma’lum qildi.
  • U vaqti kelganda, Portugaliya milliy jamoasini nima sababdan tark etgani haqidagi bor haqiqatni barcha portugallarga aytib berishini ta’kidladi.
  • Ronaldu hozirda Portugaliyaga va barcha jamoadoshlariga omad tilashni ma’qul ko‘rdi.

Portugaliya milliy jamoasi ixtiyorini muddatidan avval tark etgan Krishtianu Ronaldu nihoyat sukunatni buzdi. Millatlar ligasi 3-turi doirasidagi Daniyaga qarshi muhim bahs arafasida yuz bergan ushbu shov-shuvli voqea yuzasidan yulduz hujumchi insayder Fabritsio Romano orqali rasmiy bayonot berdi.

41 yoshli sardorning so‘zlari terma jamoa ichidagi munosabatlar avval aytilganidek silliq emasligini va qaror ortida jiddiy suhbatlar yotganini ko‘rsatmoqda.

Prezident bilan suhbat va sirli va’da

Ronaldu o‘z bayonotida jamoadan ketish qaroriga aynan nima turtki bo‘lganini ochiqladi:

«Bosh murabbiyning matbuot anjumanidan so‘ng va Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti bilan suhbatlashganimdan keyin milliy jamoaning yig‘inini tark etishga qaror qildim.

Vaqti kelganda, men har doim sadoqat bilan xizmat qilib kelgan Portugaliya milliy jamoasini nima sababdan tark etganim haqidagi bor haqiqatni barcha portugallarga aytib beraman. Hozir esa Portugaliyaga va barcha jamoadoshlarimga omad tilaydigan payt».

Sahna ortida nimalar yuz bergan edi?

Voqealar rivoji shuni ko‘rsatmoqdaki, lagerdagi keskinlik bir necha kun davom etgan:

  • Mashg‘ulotdagi nizo: Bosh murabbiy Jorje Jezush jamoada hech qanday muammo yo‘qligini ta’kidlashiga qaramay, Ronaldu mashg‘ulot jarayonini muddatidan erta tark etgan edi.

  • Murabbiyning ishorasi: Matbuot anjumanida Jezush hujumchining Daniyaga qarshi o‘yinda maydonga tushmasligi ehtimoli yuqori ekanini bildirgan.

  • Shoshilinch parvoz: Ushbu hodisalardan ko‘p o‘tmay, faxriy to‘purar Kopenhagenni tark etib, Saudiya Arabistoniga jo‘nab ketishga qaror qilgan.

Ronaldu jamoadoshlariga omad tilagan bo‘lsa-da, «vaqti kelganda haqiqatni oshkor qilish» haqidagi va’dasi Portugaliya futboli rahbariyati va murabbiylar shtabi o‘rtasida jiddiy nizo borligidan darak bermoqda. Bu bayonot uning terma jamoadagi 20 yillik faoliyati xavf ostida qolayotgani bo‘yicha muhokamalarni yanada avj oldirdi.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy jamoasiFabritsio RomanoJorje Jezush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Bugun 06:45Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBugun 07:07Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiDaniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiBugun 06:37Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi24 sentabr 06:54«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi